Гости не побеждали на «Стэмфорд Бридж» с 1999 года

«Челси» и «Лидс» играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в 11-м туре английской Премьер-лиги. Команда Хаби Алонсо занимает пятое место с 16 очками, а йоркширцы расположились на девятой строчке, отставая всего на два балла. Лондонцы пытаются оправиться от очередного поражения, тогда как гости рассчитывают развить успех после победы над «Тоттенхэмом». В сентябре соперники уже встречались в Кубке английской лиги и забили на двоих девять мячей.

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45+3' «Лидс» забил второй мяч, но арбитры тут же зажгли офсайд. Джастин был в положении вне игры перед голевой скидкой на Мухаремовича.

45+1' Танака с отскоком от газона пробил из-за штрафной – на месте Мартинес.

45' Арбитр добавил пять минут к тайму.

43' Гудмундссон протащил мяч к штрафной, а дальше не решился на удар и отдал неточный пас.

40' Танака пробил из-за штрафной и попал в руку Колвиллу, но она не была отставлена в сторону, поэтому без пенальти.

38' Гудмундссон получил жёлтую за фол на Эстевао и явный срыв атаки «Челси».

Статистика матча 2 Удары в створ 4 3 Удары мимо 3 50 Владение мячом 50 0 Угловые удары 1 1 Офсайды 2 1 Фолы 7

36' Мухаремович протащил мяч в штрафную и прострелил вдоль ворот, Кальверт-Льюин пробил пяткой и почти попал в угол! Буквально сантиметров не хватило!

33' Эстевао перестарался в прессинге и нарушил правила.

31' Лонгстафф с левой приложился из-за штрафной, но без проблем для Мартинеса.

29' Эстевао снова решился на дальний удар – мимо ворот.

27' ГОООООООООЛ! И тут же сравнивает «Лидс»! Ачимпонг в простой ситуации ошибся и потерял мяч, Окафор протащил его в штрафную, качнул Колвилла на замахе и с левой мягко покатил в дальний угол. 1:1, обменялись ошибками защитники команд.

Ноа Окафор globallookpress.com

25' ГОООООООООЛ! «Челси» впереди! Роджерс выиграл борьбу за верховой мяч у Джастина и покатил на Эмегу, а тот обработал мяч на линии штрафной и с левой вонзил его в ближний угол под самую штангу. 1:0, первый гол форварда в Лондоне!

Игроки «Челси» празднуют гол globallookpress.com

24' Калверт-Льюин снова пробил головой – в этот раз прямо в руки Мартинесу.

22' Вынужденная замена у «Челси». Вместо Кайседо вышел Хендерсон.

21' Ох, а вот это, кажется, серьёзно. Мойзес Кайседо снова на газоне, в этот раз держится за голеностоп. Врачи уже на поле.

20' Гудмундссон очень сильно хотел заработать пенальти после минимального касания от Эстевао — арбитр не реагирует.

18' Калверт-Льюин попал в перекладину ударом головой! Джастин отлично вырезал навес в штрафную, страйкер в падении красиво пробил и был в сантиметрах от гола.

17' Богл сфолил на Лавии в штрафной «Челси», слишком активно боролся за мяч.

16' Эстевао накрутил защитника на правом фланге и пробил, но прямо в руки киперу.

15' Ох, Кайседо жёстко столкнулся с Джастином головами в борьбе за верховой мяч. Нужна помощь врачей опорнику «Челси».

13' Роджерс прямо с линии штрафной бил в дальний угол – выше перекладины улетел мяч.

11' «Челси» здорово держит мяч и пытается найти момент в позиционной атаке.

09' Ачимпонг решился на удар издали и не попал в створ.

07' Эмега получил мяч в штрафной и рухнул на газон после контакта с Мухаремовичем, арбитр молчит.

06' Танака грубо влетел в Эмегу при приёме мяча, мог и карточку получить полузащитник гостей.

05' Кайседо вместо удара издали решил покатить на Палмера в штрафную – защитники перехватили.

03' Кайседо получил по ногам на половине поля «Лидса» и заработал штрафной, но подавать хозяева не стали.

01' «Лидс» разыграл с центра поля, поехали!

До матча

17:55 Матч обслуживает английская бригада во главе с Майклом Оливером. Его ассистенты — Стюарт Бёрт и Джеймс Мейнваринг, резервный арбитр — Джон Басби. За VAR отвечает Майкл Солсбери, его ассистент — Оливер Макки.

17:50 Отдельная проблема лондонцев связана со стандартными положениями. В нынешнем сезоне «Челси» пропустил восемь мячей после розыгрышей угловых и штрафных, один из худших показателей среди команд пяти ведущих европейских чемпионатов. «Лидс», напротив, создал со стандартов моментов на 6,1 ожидаемого гола, больше всех в АПЛ. Два последних мяча йоркширцев в чемпионате тоже пришли после вбрасывания аута и подачи углового. Поэтому даже при небольшом количестве атак гости могут регулярно угрожать воротам соперника за счет стандартов.

17:45 Впрочем, нынешний «Лидс» вполне способен предложить сопернику более закрытый футбол. Йоркширцы пропускают меньше одного мяча за игру, а Траффорд регулярно спасает команду после опасных ударов. Для «Челси» отсутствие Жоао Педро особенно неприятно именно против такой обороны. Палмеру и Роджерсу придется искать пространство между линиями, тогда как крайние нападающие постараются растягивать защиту гостей. Если хозяева снова столкнутся с проблемами при завершении атак, территориальное преимущество может оказаться бесполезным, как это уже произошло против «Сандерленда».

17:40 Совсем недавно команды выдали один из самых результативных матчей нынешнего английского сезона. В сентябре «Челси» обыграл «Лидс» со счетом 6:3 в Кубке лиги, хотя по ходу встречи уступал 0:2. Лондонцы сумели переломить игру, забив четыре мяча за короткий отрезок второго тайма. Любопытно, что встречи Хаби Алонсо и Даниэля Фарке традиционно получаются результативными. До их нынешнего противостояния тренеры дважды пересекались в Бундеслиге, когда Алонсо возглавлял «Байер», а Фарке работал с менхенгладбахской «Боруссией». В трех очных матчах команды этих специалистов забили 18 мячей.

17:35 Противостояние «Челси» и «Лидса» насчитывает уже почти сто матчей, а общая статистика выглядит удивительно ровной: по 41 победе у каждой команды при 31 ничьей. При этом на «Стэмфорд Бридж» преимущество давно принадлежит лондонцам. Из десяти последних домашних встреч с йоркширцами они выиграли восемь, еще дважды сыграв вничью. Последнее поражение «Челси» на своем поле от «Лидса» датируется декабрем 1999 года. Зато в прошлом чемпионате команда Фарке не уступила сопернику ни разу: победила дома 3:1 и сыграла вничью 2:2 в Лондоне.

17:30 А это стартовый состав «Лидса»: Траффорд, Мухаремович, Эльведи, Джастин, Гудмундссон, Танака, Ампаду, Богл, Окафор, Лонгстафф, Калверт-Льюин.

17:25 «Челси» начнёт матч в таком составе: Мартинес, Ачимпонг, Фофана, Колуилл, Чаваррия, Лавия, Кайседо (к), Эстевао, Палмер, Роджерс, Эмега.

17:20 Основную угрозу в атаке представляет Доминик Калверт-Льюин, забивший четыре мяча в чемпионате. Хорошую форму набрал и Окафор: с февраля швейцарец отличился восемь раз за 894 минуты, в среднем забивая каждые 112 минут. Среди футболистов АПЛ, проведших за этот период хотя бы 500 минут, чаще поражал ворота соперников только Беньямин Шешко. К поездке в Лондон восстановились Окафор и Габриэль Гудмундссон, а Антон Штах возобновил тренировки после травмы стопы. Под вопросом остается участие Джо Родона, получившего повреждение в расположении сборной Уэльса. Точно не сыграет только Матео Джозеф, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена.

17:15 Главное достижение Фарке связано с обороной. За десять туров «Лидс» пропустил восемь мячей, меньше только у «Арсенала» и «Брайтона». Одним из героев команды стал голкипер Джеймс Траффорд, который совершил 37 сейвов при 81,4% отраженных ударов. По обоим показателям он входит в число лучших вратарей чемпионата, а во время международной паузы помог сборной Англии обыграть Испанию в Лиге наций. Правда, впереди у йоркширцев дела складываются гораздо скромнее: десять забитых мячей при 13,2 ожидаемых гола. Хуже реализуют свои возможности лишь несколько команд АПЛ.

17:10 Команда Даниэля Фарке проводит первый полноценный сезон после возвращения в Премьер-лигу без привычной для новичков борьбы за выживание. За десять туров йоркширцы проиграли лишь дважды, хотя побед тоже пока немного — три. Еще пять матчей завершились вничью, и по этому показателю «Лидс» делит первое место в чемпионате. Перед международной паузой команда прервала пятиматчевую безвыигрышную серию, обыграв «Тоттенхэм» со счетом 1:0. Единственный гол забил Ноа Окафор, появившийся на поле всего за 97 секунд до результативного удара.

17:05 В субботу нападающий снова не поможет команде из-за повреждения бедра. Помимо него, Алонсо не может рассчитывать на Риса Джеймса, Максанса Лакруа, Джейми Гиттенса и Йоррела Хато. Зато к тренировкам вернулся Мойсес Кайседо, восстановился Джош Ачимпонг, а Эмилиано Мартинес снова готов выйти на поле после перелома челюсти. В атаке основная нагрузка ляжет на Коула Палмера и Моргана Роджерса. Последний забил пять мячей в десяти матчах чемпионата, а Палмер записал на свой счет три гола и три результативные передачи.

17:00 При этом на своем поле лондонцы обычно действуют значительно результативнее. За пять домашних встреч они набрали десять очков и забили 13 мячей, уступая по последнему показателю только «Брайтону». По точности ударов «Челси» вообще лидирует в чемпионате с результатом 41,9%. Однако эффективность атак во многом зависит от наличия Жоао Педро. С начала прошлого сезона с бразильцем в стартовом составе команда забивает в среднем 1,8 мяча за матч, без него показатель падает до 0,9. Три из четырех поражений нынешнего сезона лондонцы потерпели всухую, причем во всех этих встречах Педро отсутствовал.

16:55 У команды Хаби Алонсо пока не получается закрепиться среди лидеров чемпионата. После десяти туров лондонцы одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения. В пяти последних встречах АПЛ «Челси» проиграл трижды, а перед международной паузой уступил «Сандерленду» со счетом 0:1. Гости реализовали спорный пенальти, после чего хозяева владели мячом почти 70% игрового времени, но так и не сумели отыграться. Теперь «Челси» рискует впервые с октября 2023 года проиграть два домашних матча чемпионата подряд.