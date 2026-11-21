прогноз на матч 15-го тура РПЛ, ставка за 2.02

22 ноября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Мх и «Спартак». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

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«Динамо» Мх

Турнирное положение: «Динамо» Мх пытается оторваться от опасной зоны. На текущий момент команда пребывает на 11-м месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» Мх на четыре очка отдалилось от зоны стыков. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 26 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв «Балтику» — 1:0.

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До того «Динамо» Мх уступило «Ростову» — 0:3, да и кубковый поединок с «Крыльями Советов» завершился поражением — 0:2. Команда победила лишь в двух домашних поединках РПЛ из шести.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Динамо» Мх метит в середняки, вот только в кадровом плане выглядит достаточно скромно.

При этом «Динамо» Мх явно постарается дать бой «красно-белым». Вот только в четырех последних очных поединках команда дважды уступила сопернику при двух ничьих. Да и тылы махачкалинцев надежными никак не назовешь.

Команда уж точно будет действовать в расчете на контратаки. Махачкалинцы в родных стенах забивают в среднем гол за матч.

«Спартак»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.

При этом «Спартак» на два очка отстает от дуэта лидеров. А вот забить удалось 27 мячей при одиннадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение «Акрону» — 2:1.

До того «Спартак» разгромил «Локомотив» — 4:0, а вот чуть раньше в Кубке страны расправился с «Рубином» — 1:0. «Красно-белые» победили в трех последних поединках.

Состояние команды: «Спартак» намерен побороться за чемпионство, к тому же имеет весьма надежные тылы.

При этом «Спартак» в кадровом плане выглядит весьма выгодно. Вот только в последних матчах бледновато выглядел Манфред Угальде, пока что остановившийся на шести забитых мячах в чемпионате. Терять очки в свете нынешней турнирной ситуации спартаковцам никак нельзя, да и резервы для усиления игры имеются.

И уж точно команда будет действовать в привычном для себя ключе. Спартаковцы явно постараются как можно быстрее взломать оборону соперника.

На что ставят в матче Динамо Мх — Спартак Букмекерские коэффициенты на матч Динамо Мх — Спартак: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Спартак» фаворитом с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.56, а победа «Динамо» Мх — в 6.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.79 и 2.19.

Прогноз: Команда Карседо способна поднатореть в плане реализации, так что наверняка быстро подберет ключи к воротам оппонента.

2.02 Победа «Спартака» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Динамо» Мх — «Спартак» принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Победа «Спартака» в 1-м тайме за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.78 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.78 на матч «Динамо» Мх — «Спартак» принесёт прибыль 1780₽, общая выплата — 2780₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.78.

Пять причин, почему ставка зайдёт