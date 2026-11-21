22 ноября в 13-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Вильярреал». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Барселона»
Турнирное положение: «Барселона» сражается за чемпионство. На текущий момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы.
При этом «Барселона» на три очка опережает ближайшего преследователя. Команда отличилась 48 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, одолев «Атлетико» — 2:1.
До того «Барселона» в Лиге чемпионов уверенно переиграла «Астон Виллу» — 3:0, да и поединок с «Алавесом» завершился ярким успехом — 6:1. Команда Ханса-Дитера Флика победила трижды кряду.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Барселона» весьма преуспевает в плане реализации, да и вообще, победила в одиннадцати матчах чемпионата из двенадцати.
При этом «Барселона» ныне выглядит мощно. Лидер атак команды Рафинья наколотил уже 15 мячей в чемпионате, к тому же весьма полезен Ламин Ямаль. На его счету 10 голов и целых восемь ассистов! К тому же каталонцы одолели «Вильярреал» в двух последних очных поединках.
Команда уж точно будет действовать максимально агрессивно. Рафинья и компания не намерены терять очки на родной арене.
«Вильярреал»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 8-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.
При этом «Вильярреал» на три очка отстает от топ-6. А вот забить удалось 17 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла «Хетафе» — 2:0.
До того «Вильярреал» в Лиге чемпионов был разгромлен ПСЖ — 0:6, а вот чуть раньше уступил еще и «Эспаньолу» — 0:1. Команда победила в двух последних выездных матчах.
Состояние команды: «Вильярреал» победил лишь дважды в шести гостевых поединках чемпионата, да и в плане реализации не особенно преуспевает.
При этом «Вильярреал» в кадровом плане смотрится вполне прилично. Вот только Жорж Микаутадзе пока отличился всего тремя голами в Ла Лиге. Да и как «подводникам» тягаться со столь мощной «Барсой», лидеры которой ныне находятся в прайме?!
И уж точно команда будет действовать с оглядкой на тылы. «Вильярреал» попытается найти свои шансы в контригре.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Барселону» фаворитом с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.50, а победа «Вильярреала» — в 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.17 и 5.00.
Прогноз: Каталонцы шикарно атакуют, к тому же явно постараются продлить свой победный сериал.
Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.10.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Барселона» победила в трех последних матчах
- «Вильярреал» уступил каталонцам в двух последних очных поединках
- В шикарных кондициях пребывают лидеры «Барселоны»
- Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч
- «Вильярреал» до последней победы уступил дважды кряду