Встреча 11-го тура 21 ноября сведёт две команды, находящиеся в отличной форме. «Ницца» набрала 15 очков из 18 возможных в шести последних матчах, а «ПСЖ» выиграл семь туров подряд. Хозяева постараются продлить беспроигрышную домашнюю серию, однако многочисленные травмы защитников осложняют задачу против самой результативной гостевой атаки чемпионата. Парижане ещё не проигрывали на выезде в нынешнем сезоне, поэтому ключевым фактором может стать способность «Ниццы» сдержать давление соперника и эффективно использовать собственные моменты

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18:45 «Ницца»: Йеванн Диуф, Алиду Сейду, Юссуф Ндайишимийе, Xavier Mandza, Аксель Витсель, Жонатан Клосс, Нильс Нкунку, Хишем Будауи, Софьян Диоп, Мохамед Амура, Элье Ваи.

18:40 Матч пройдёт на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция).

18:30 «ПСЖ» имеет заметное преимущество в последних очных противостояниях. «Ницца» одержала лишь одну победу в шести предыдущих официальных матчах против парижан. На своём поле «орлята» также испытывают трудности: в девяти последних встречах с «ПСЖ» они выиграли один раз, потерпели семь поражений и однажды сыграли вничью. Предыдущее противостояние на «Альянц Ривьере» состоялось в марте 2026 года и завершилось победой столичного клуба со счётом 4:0. Таким образом, несмотря на успешную домашнюю серию «Ниццы», статистика последних встреч остаётся на стороне действующего чемпиона Франции.

18:20 «Ницца» после десяти туров занимает шестое место в Лиге 1 с 17 очками. Команда Оливье Панталони одержала пять побед, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения, причём все пять побед пришлись на последние шесть матчей чемпионата. Перед международной паузой «орлята» выиграли три встречи подряд, включая разгром «Ренна» (5:2) и победу над «Анже» (2:0). Особенно уверенно команда действует дома: три победы и две ничьи в пяти матчах на «Альянц Ривьере». Эли Ваи записал на свой счёт шесть голов и две результативные передачи. Главной проблемой хозяев остаётся оборона: Антуан Менди и Мойзе Бомбито травмированы, а участие Мохамеда Абдельмонема и Али Абди находится под вопросом.

18:10 «Пари Сен-Жермен» возглавляет турнирную таблицу с 23 очками после десяти матчей, опережая ближайшего преследователя на два балла. Команда Луиса Энрике одержала семь побед подряд в чемпионате и 11 — во всех турнирах. В трёх предыдущих турах парижане обыграли «Лион» (2:0), «Гавр» (5:1) и «Труа» (1:0). На выезде столичный клуб набрал 14 очков из 18 возможных, забив 15 мячей в шести встречах. При этом «ПСЖ» отличается разнообразием атакующих решений: в нынешнем чемпионате голами отметились уже 12 футболистов команды — больше, чем у любого другого клуба Лиги 1. Перед поездкой в Ниццу участие Усмана Дембеле, Маркиньоса и Нуну Мендеша остаётся под вопросом, а Хвича Кварацхелия продолжает восстановление после травмы.

18:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20.