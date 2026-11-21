Справится ли ЦСКА с «Ахматом»?

В субботу, 21 ноября, московский ЦСКА примет грозненский «Ахмат» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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42' Контр выпад «Ахмата», но удар Лечи Садулаева получился не акцентированным, мяч потихоньку прокатился мимо ворот москвичей.

40' Подача Облякова с штрафного ЦСКА, головой пробил Жоао Виктор, но промахнулся мимо створа ворот «Ахмата».

39' Глебов заработал фол на себе на подступах к штрафной площади «Ахмата», готовится стандарт ЦСКА.

38' Играют в пас футболисты ЦСКА в центре поля.

36' Удар Кирилла Глебова через себя с линии штрафной «Ахмата», мяч мимо створа ворот проскакал.

35' Подача Мохамеда Аззи в штрафную площадь «Ахмата», но защитник гостей Арсен Адамов выиграл верховое единоборство за мяч.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 5 Удары мимо 0 69% Владение мячом 31% 2 Угловые удары 2 0 Офсайды 1

33' Желтая карточка показана Матеусу Алвесу.

32' Позиционная атака ЦСКА разворачивается в центре поля.

31' Контр выпад ЦСКА, удар Аззи из пределов штрафной площади «Ахмата» в падении заблокировал нападающий грозненцев Максим Самородов.

29' С мячом игроки ЦСКА на подступах к штрафной «Ахмата».

27' Подачу в штрафную площадь ЦСКА прервал защитник хозяев Кирилл Данилов.

26' Много стыков и единоборств в середине поля в эти мгновения.

25' В высоком темпе продолжается игра, поочередно команды проводят атаки.

23' Удар головой Георгия Мелкадзе после углового «Ахмата», сумел в падении среагировать вратарь хозяев Максим Бориско.

22' Подача с углового «Ахмата» в исполнении Садулаева, отбились хозяева.

21' Быстрая атака «Ахмата», прострел Самородова угодил в защитника ЦСКА Кругового, мяч ускакал на угловой гостей.

20' Высоко «армейцы» прессингуют начало атаки «Ахмата».

19' Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес бил из убойной позиции из пределов штрафной площади «Ахмата», но неудачно попал по мячу и послал его сильно выше цели.

18' Удаётся футболистам «Ахмата» отодвинуть игру от своих ворот.

16' Удар Алвеса из пределов штрафной «Ахмата» получился неточным.

15' Прострел Облякова вдоль ворот «Ахмата», но первым на мяче оказался полузащитник грозненцев Сидибе.

14' Подача Кругового в штрафную площадь «Ахмата», головой выбил мяч подальше от своих ворот защитник гостей Максим Сидоров.

13' Ищут брешь в обороне «Ахмата» футболисты ЦСКА играя в пас.

12' Передача Цаке в атаку «Ахмата» на Сидорова получилась неточной, мяч выкатился за боковую.

10' Инициатива у ЦСКА.

09' Удар головой Джамалутдина Абдулкадырова в нижний угол ворот «Ахмата», в прыжке дотянулся до мяча вратарь гостей Расул Мицаев.

08' Желтая карточка показана Максиму Сидорову.

07' Прострел Кругового в штрафную «Ахмата», но до удара по воротам дело не довели футболисты ЦСКА.

06' Переводят мяч с фланга на фланг в позиционной атаке футболисты ЦСКА.

05' В спокойном темпе начинается игра.

04' Взяв мяч под контроль, игроки «Ахмата» приступили к позиционной атаке.

03' С мячом футболисты ЦСКА, разыгрывают они его в середине поля.

02' Завязывается борьба за инициативу в центре поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ахмата».

До матча

19:42 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

19:35 Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, вмещающей 30 000 зрителей.

19:25 Главным судьей матча будет Артём Чистяков из Азова.

Стартовый состав «Ахмата» В контакте ФК «Ахмат»

19:17 Стартовый состав «Ахмата»: Мицаев, Адамов, Ибишев, Цаке, Сидоров, Сидибе, Силва, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

Стартовый состав ЦСКА В контакте ПФК ЦСКА

19:15 Стартовый состав ЦСКА: Бориско, Аззи, Данилов, Абдулкадыров, Виктор, Круговой, Кисляк, Обляков, Глебов, Алвес, Гонду.

19:00 За всю историю команды сыграли между собой 43 матча. В 30 играх победил ЦСКА, в 7 «Ахмат», оставшиеся 6 матчей завершились вничью.

18:57 Последняя игра между командами состоялась в марте 2026 года в рамках РПЛ в Грозном, тогда победил «Ахмат» со счётом 1:0.

18:53 В своем предыдущем поединке «Ахмат» нанес поражение «Родине» — 1:0. До того «Ахмат» был бит столичным «Динамо» — 0:2, а вот чуть раньше в рамках Кубка страны в серии пенальти уступил «Факелу». Зато Ролан Гусев начал свою каденцию в Грозном с победы.

18:51 Свой предыдущий поединок ЦСКА провел неудачно, уступив «Краснодару» — 2:4. До того ЦСКА не сумел одолеть «Оренбург» — 0:0, а вот кубковый поединок с «Локомотивом» завершился викторией — 3:1. Команда Дмитрия Игдисамова не побеждала в двух последних матчах.

18:49 Грозненский «Ахмат» набрав 14 очков, занимает 12-ое место в РПЛ.

18:47 Московский ЦСКА с 26 набранными очками расположился на 5-ом месте в РПЛ.

18:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.06