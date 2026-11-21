В субботу, 21 ноября россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Александра Зверева в полуфинале Итогового турнира ATP. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

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22:20 В финале победитель пары Ходар/Медведев сыграет против Карлоса Алькараса из Испании.

22:00 Даниил Медведев — пятая ракетка мира. Александр Зверев — первая ракетка.

21:45 В нынешнем сезоне Даниил набрал 3820 очков и занял пятое место в чемпионской гонке. Он выиграл четыре турнира — в Брисбене, Дубае, Ханчжоу и Алматы. На уровне «Мастерсов» лучшим результатом россиянина стал финал в Индиан-Уэллс, а в Риме и Шанхае он добрался до полуфиналов. Особенно мощно Медведев провел заключительную часть сезона: после US Open он выиграл 20 из 25 матчей.

21:30 Медведев в седьмой раз выступает на Итоговом турнире. В 2020 году он стал победителем ATP Finals, а в 2021-м дошел до финала, где уступил Александру Звереву. В 2023 году россиянин остановился в полуфинале, проиграв Яннику Синнеру. В двух других случаях ему не удалось преодолеть групповой этап.

21:15 Даниил Медведев выиграл два из трех матчей на групповом этапе и в четвертый раз в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира ATP. Россиянин уверенно обыграл итальянца Флавио Коболли (7:6, 6:3) и американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4), но уступил испанцу Карлосу Алькарасу (2:6, 4:6). В матче с Тиафо 30-летний теннисист одержал свою 43-ю победу на харде в нынешнем сезоне и стал лидером по этому показателю.

21:00 Всего в нынешнем сезоне Зверев провел 86 матчей, одержав 68 побед при 18 поражениях. Немец дважды выигрывал Итоговый турнир — в 2018 и 2021 годах. В прошлом сезоне он не смог пробиться в полуфинал, проиграв два из трех матчей группового этапа.

20:40 Зверев в девятый раз в карьере выступает на Итоговом турнире. В нынешнем сезоне он набрал 9350 очков и занял первое место в чемпионской гонке. Среди главных достижений немца — победы на «Ролан Гаррос» и US Open, финал Уимблдона и полуфинал Australian Open. Осенью Саша дошел до четвертьфинала в Пекине, а также до полуфиналов на «Мастерсе» в Шанхае и турнире в Вене.

20:30 Александр Зверев уверенно прошел групповой этап Итогового турнира ATP, одержав три победы в трех матчах. Немец последовательно обыграл испанца Рафаэля Ходара (6:4, 6:4), американца Бена Шелтона (6:2, 7:6) и француза Артура Фиса (6:4, 7:6). Во всех трех встречах ему хватило двух сетов.

20:20 В Турине сегодня облачная погода с небольшим дождём, около +11℃.

20:10 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.97.

20:00 Всем привет. Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию мужского полуфинала Итогового турнира в Турнире, в котором сойдутся Даниил Медведев из России и Александр Зверев из Германии.