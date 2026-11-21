Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Александра Зверева в полуфинале Итогового турнира ATP. Матч пройдет 21 ноября в Турине (Италия), начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.
Зверев
Саша выиграл все три матча на групповом этапе.
В первом туре он одержал победу над Рафаэлем Ходаром.
Вопреки ожиданиям, Зверев спокойно обыграл 20-летнего испанца — 6:4, 6:4.
Во втором туре первая ракетка мира выиграл у американца Бена Шелтона. Здесь ему тоже не понадобился третий сет — 6:2, 7:6.
В третьем матче его соперником был француз Артур Фис — 6:4, 7:6.
Зверев девятый раз в карьере квалифицировался на Итоговый турнир. В этом году он набрал 9350 очков и занял первое место в чемпионкой гонке.
Его главными достижениями стали победа на Ролан Гаррос и US Open. На парижском мэйджоре он обыграл в финале итальянца Флавио Коболли, а в Нью-Йорке — Бен Шелтона.
Кроме того, Зверев дошел до финала на Уимблдоне и до полуфинала на Australian Open.
Осенью Саша добрался до четвертьфинала в Пекине, до полуфинала на «Мастерсе» в Шанхае и до полуфинала на «пятисотнике» в Вене.
Всего в этом сезоне Зверев провел уже 86 матчей. На этом отрезке у него 68 побед и 18 поражений.
Зверев дважды выигрывал итоговый — сначала в 2018 году, а потом в 2021-м. В прошлом году он не смог выйти в полуфинал, проиграв два из трех матчей на групповом этапе.
Медведев
Даниил выиграл два из трех матчей на групповом этапе и четвертый раз в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира.
В первом туре российский теннисист одержал победу над Флавио Коболли. Вопреки ожиданиям, он обыграл итальянца в двух сетах — 7:6, 6:3.
Во втором матче Медведев уступил Карлосу Алькарасу — 2:6, 4:6.
В третьем туре 30-летний россиянин выиграл у Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 6:4.
В матче против американца Даниил одержал 43-ю победу на харде в этом сезоне. Он лидер по этому показателю.
Медведев седьмой раз в карьере квалифицировался на Итоговый турнир.
В 2020-м российский теннисист стал победителем ATP Finals. Шесть лет назад его соперниками были Александр Зверев, Новак Джокович, Диего Шварцман, Рафаэль Надаль и Доминик Тим.
С тех пор Медведев дважды не смог выйти из группы, в 2021-м уступил в финале Звереву, а в 2023-м проиграл в полуфинале Яннику Синнеру.
В текущем сезоне Медведев набрал 3820 очков и занял пятое место в чемпионской гонке. В этом году он выиграл турниры в Брисбене, Дубае, Ханчжоу и Алматы.
На уровне ATP 1000 лучшим результатом Медведева стал выход в финал турнира в Индиан-Уэллс. В Риме и Шанхае он дошел до полуфинала.
Отдельно стоит отметить его мощный рывок после US Open. Медведев выиграл 20 из последних 25 матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.53, победу Медведева букмекеры предлагают за 2.53.
Прогноз: Медведев ранее выиграл 14 из 22 матчей против Зверева.
В этом году они еще ни разу не встречались на корте. Их предыдущая встреча состоялась в конце 2025-го на харде в Париже и завершилась победой Саши со счетом 2:6, 6:3, 7:6.
Вероятно, не менее напряженным будет и предстоящий матч.
Несмотря на то, что Медведев выиграл пять из шести предыдущих матчей против Зверева, оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,0 за 1.97.