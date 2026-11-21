Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Александра Зверева в полуфинале Итогового турнира ATP. Матч пройдет 21 ноября в Турине (Италия), начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

Зверев

Саша выиграл все три матча на групповом этапе.

В первом туре он одержал победу над Рафаэлем Ходаром.

Вопреки ожиданиям, Зверев спокойно обыграл 20-летнего испанца — 6:4, 6:4.

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Во втором туре первая ракетка мира выиграл у американца Бена Шелтона. Здесь ему тоже не понадобился третий сет — 6:2, 7:6.

В третьем матче его соперником был француз Артур Фис — 6:4, 7:6.

Зверев девятый раз в карьере квалифицировался на Итоговый турнир. В этом году он набрал 9350 очков и занял первое место в чемпионкой гонке.

Его главными достижениями стали победа на Ролан Гаррос и US Open. На парижском мэйджоре он обыграл в финале итальянца Флавио Коболли, а в Нью-Йорке — Бен Шелтона.

Кроме того, Зверев дошел до финала на Уимблдоне и до полуфинала на Australian Open.

Александр Зверев globallookpress.com

Осенью Саша добрался до четвертьфинала в Пекине, до полуфинала на «Мастерсе» в Шанхае и до полуфинала на «пятисотнике» в Вене.

Всего в этом сезоне Зверев провел уже 86 матчей. На этом отрезке у него 68 побед и 18 поражений.

Зверев дважды выигрывал итоговый — сначала в 2018 году, а потом в 2021-м. В прошлом году он не смог выйти в полуфинал, проиграв два из трех матчей на групповом этапе.

Медведев

Даниил выиграл два из трех матчей на групповом этапе и четвертый раз в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира.

В первом туре российский теннисист одержал победу над Флавио Коболли. Вопреки ожиданиям, он обыграл итальянца в двух сетах — 7:6, 6:3.

Во втором матче Медведев уступил Карлосу Алькарасу — 2:6, 4:6.

В третьем туре 30-летний россиянин выиграл у Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 6:4.

В матче против американца Даниил одержал 43-ю победу на харде в этом сезоне. Он лидер по этому показателю.

Медведев седьмой раз в карьере квалифицировался на Итоговый турнир.

В 2020-м российский теннисист стал победителем ATP Finals. Шесть лет назад его соперниками были Александр Зверев, Новак Джокович, Диего Шварцман, Рафаэль Надаль и Доминик Тим.

С тех пор Медведев дважды не смог выйти из группы, в 2021-м уступил в финале Звереву, а в 2023-м проиграл в полуфинале Яннику Синнеру.

В текущем сезоне Медведев набрал 3820 очков и занял пятое место в чемпионской гонке. В этом году он выиграл турниры в Брисбене, Дубае, Ханчжоу и Алматы.

На уровне ATP 1000 лучшим результатом Медведева стал выход в финал турнира в Индиан-Уэллс. В Риме и Шанхае он дошел до полуфинала.

Отдельно стоит отметить его мощный рывок после US Open. Медведев выиграл 20 из последних 25 матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.53, победу Медведева букмекеры предлагают за 2.53.

Прогноз: Медведев ранее выиграл 14 из 22 матчей против Зверева.

В этом году они еще ни разу не встречались на корте. Их предыдущая встреча состоялась в конце 2025-го на харде в Париже и завершилась победой Саши со счетом 2:6, 6:3, 7:6.

Вероятно, не менее напряженным будет и предстоящий матч.

Несмотря на то, что Медведев выиграл пять из шести предыдущих матчей против Зверева, оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов.

1.97 Тотал геймов больше 24,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Зверев — Медведев принесёт прибыль 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,0 за 1.97.