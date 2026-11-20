Сможет ли Алькарас обыграть Шелтона и выйти в финал Итогового турнира

Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Бена Шелтона в полуфинале Итогового турнира ATP. Матч пройдет 21 ноября в Турине (Италия), начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

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Алькарас

Карлос второй год подряд вышел в полуфинал Итогового турнира.

В 2025-м испанец обыграл на этой стадии Феликса Оже-Альяссима, после чего уступил в решающем матче Яннику Синнеру.

На этот раз он не отдал ни одного сета в трех матчах на групповом этапе.

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Алькарас начал турнир с уверенной победы над Фрэнсисом Тиафо. Как и ожидалось, он спокойно обыграл американского теннисиста — 6:2, 6:2.

В матче против Даниила Медведева у него тоже не было серьезных проблем — 6:2, 6:4.

В третьем туре Алькарас разгромил Флавио Коболли — 6:4, 6:1.

Перед матчем с итальянцем были опасения, что Карлос снимется с турнира из-за повреждения бедра. Однако позже стало известно, что проблема не настолько серьезная.

Впрочем, Алькарас по-прежнему взволнован, в чем он признался после победы над Коболли: «Нужно сделать все необходимое, чтобы быть в хорошей форме и подготовиться к полуфиналу. Вечер я проведу с физиотерапевтами и врачами.

Сегодня я старался как можно меньше двигаться. Играл агрессивно, по возможности контролировал ход матча. Думаю, мне это удалось. Очень рад, что становлюсь увереннее, лучше читаю игру и могу находить решения на корте. Посмотрим, что будет завтра. Я очень горжусь тем уровнем, который показываю».

В этом сезоне Алькарас пропустил больше четырех месяцев из-за серьезной травмы запястья, но все равно сумел попасть в восьмерку лучших. Более того, он набрал 6100 очков и занял третье место в чемпионской гонке.

Сейчас есть смысл обратить внимание, прежде всего, на результаты Алькараса в предыдущие несколько месяцев, то есть после возвращения в тур.

В начале сентября Алькарас не смог пройти 1/4 финала на US Open, проиграв Бену Шелтону. Но зато после этого он выиграл три турнира, став чемпионом в Токио, Вене и на «Мастерсе» в Париже.

Карлос выиграл 19 из последних 20 матчей.

Шелтон

Бен впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира.

В отличие от прошлого сезона, когда он проиграл на групповом этапе все три матча, на этот раз американец одержал две победы из трех возможных.

Шелтон начал текущий турнир с победы над Артуром Фисом. Американский теннисист обыграл француза в трехсетовом матче — 6:2, 3:6, 6:3.

Во втором туре Шелтон уступил первой ракетке мира Александру Звереву — 2:6, 6:7. Теперь его серия поражений от немца составляет семь матчей.

Бен Шелтон globallookpress.com

В третьем туре у него был тяжелейший матч против испанца Рафаэля Ходара — 7:6, 7:5.

В этом году Шелтон набрал 5170 очков и занял четвертое место в чемпионской гонке. В 2026-м он стал чемпионом «пятисотников» в Далласе и Мюнхене, выиграл турнир в Штутгарте и завоевал титул на «Мастерсе» в Монреале.

Еще одним серьезным достижением Шелтона стал выход в финал US Open. В решающем матче он проиграл Звереву.

На «Мастерсе» в Париже Бен тоже остановился в шаге от титула, уступив в финале Карлосу Алькарасу.

Шелтон провел 68 матчей в этом сезоне. На этом отрезке у него 48 побед и 20 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.41, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.94.

Прогноз: Алькарас ранее выиграл четыре из пяти матчей против Шелтона.

В начале сентября Карлос уступил Бену в четвертьфинале US Open. Через два месяца испанец взял реванш, обыграв американца в финале «Мастерса» в Париже.

У предстоящего матча есть дополнительная интрига: Шелтон приехал на турнир с Хуаном Карлосом Ферреро, который ранее долгое время тренировал Алькараса. Безусловно, это существенный момент, однако мы все равно сомневаемся, что Бен помешает Карлосу выйти в финале. Разве что Алькараса снова начнет беспокоить травма. При таком развитии событий может произойти все что угодно.

2.13 Победа Алькараса в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Алькарас — Шелтон позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса в двух сетах за 2.13.