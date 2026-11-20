Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Флавио Коболли в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 20 ноября в Турине (Италия), начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Медведев

Даниил выиграл один из двух предыдущих матчей, благодаря чему сохраняет шансы на выход в полуфинал.

В первом туре российский теннисист одержал победу над Флавио Коболли. Вопреки ожиданиям, он обыграл итальянца в двух сетах — 7:6, 6:3.

Во втором матче Медведев уступил Карлосу Алькарасу — 2:6, 4:6.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

«Я всегда верил: если хорошо играешь и продолжаешь усердно работать, то у тебя будет шанс. Когда проигрываю, неважно кому, это значит, что я сыграл недостаточно хорошо. Например, сегодня я недостаточно хорошо подавал. Возможно, против кого-то другого моей сегодняшней игры хватило бы, но я играл с Карлосом и должен был выступить лучше», — сказал он после поражения от испанца.

Медведев седьмой раз в карьере квалифицировался на Итоговый турнир.

В 2020-м российский теннисист стал победителем ATP Finals. Шесть лет назад его соперниками были Александр Зверев, Новак Джокович, Диего Шварцман, Рафаэль Надаль и Доминик Тим.

С тех пор Медведев дважды не смог выйти из группы, в 2021-м уступил в финале Звереву, а в 2023-м проиграл в полуфинале Яннику Синнеру.

В текущем сезоне Медведев набрал 3820 очков и занял пятое место в чемпионской гонке. В этом году он выиграл турниры в Брисбене, Дубае, Ханчжоу и Алматы.

На уровне ATP 1000 лучшим результатом Медведева стал выход в финал турнира в Индиан-Уэллс. В Риме и Шанхае он дошел до полуфинала.

Отдельно стоит отметить его мощный рывок после US Open. Медведев выиграл 19 из последних 24 матчей.

Тиафо

Фрэнсис тоже выиграл один из двух предыдущих матчей и теперь тоже претендует на путевку в полуфинал.

В стартовом матче американец разгромно проиграл Карлосу Алькарасу — 2:6, 2:6.

Фрэнсис Тиафо globallookpress.com

Во втором туре Тиафо одержал победу над итальянцем Флавио Коболли — 7:6, 6:0. В этом матче он шестой раз в сезоне обыграл соперника из топ-10.

Тиафо впервые играет на Итоговом турнире. В текущем сезоне он набрал 3390 очков и занял восьмое место в чемпионской гонке.

При этом Фрэнсис квалифицировался на ATP Finals в последний момент — во многом благодаря неудачным выступлениям конкурентов на недавних турнирах.

Тиафо очень слабо провел заключительный отрезок сезона. Достаточно сказать, что US Open, на котором он дошел до полуфинала, Фрэнсис до сих пор выиграл лишь три матча.

На «пятисотнике» в Вене Тиафо проиграл в стартовом матче Лоренцо Музетти, а на «Мастерсе» в Париже — французу Кантену Алису.

Тиафо провел 67 матчей в этом сезоне. На данном отрезке у него 46 побед и 21 поражение.

Среди его лучших результатов в 2026-м (помимо полуфинала в Нью-Йорке) — победа на «пятисотнике» в Галле, а также финалы в Акапулько и Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.41, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.94.

Прогноз: Медведев ранее выиграл шесть из восьми матчей против Тиафо.

Но их предыдущая встреча, состоявшаяся в начале сентября в 1/8 финала US Open, завершилась победой американца со счетом 7:6, 6:4, 7:6.

Тиафо очень интересно высказался о предстоящей встрече с россиянином: «Его бэкхенды будут очень опасными, и принимать подачи он будет из Москвы. Будет весело. Мы оба будем бороться за выход в полуфинал, это важный матч, жду с нетерпением».

Честно говоря, не уверены, что Медведев обыграет шутника из Америки. Даниила ждет тяжелейший матч.

2.05 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Медведев — Тиафо позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.05.