Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Флавио Коболли в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 20 ноября в Турине (Италия), начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Алькарас

Карлос выиграл оба предыдущих матча и уже гарантировал себе выход в полуфинал.

Алькарас начал турнир с уверенной победы над Фрэнсисом Тиафо. Испанец спокойно обыграл американского теннисиста в двух сетах — 6:22, 6:2.

В матче против Даниила Медведева у него тоже не было серьезных проблем — 6:2, 6:4.

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Однако после победы над российским теннисистом стало известно, что Алькарас может сняться с турнира из-за травмы.

В четверг Алькарас отменил тренировку в Турнире. По данным испанских СМИ, решение о том, продолжать ли выступление на итоговом, будет принято после МРТ мышц заднего бедра.

Алькарас четвертый год подряд квалифицировался на Итоговый турнир. В 2025-м испанец остановился в шаге от победы на ATP Finals, проиграв в решающем матче Яннику Синнеру.

В этом сезоне Алькарас пропустил больше четырех месяцев из-за серьезной травмы запястья, но все равно сумел попасть в восьмерку лучших. Более того, он набрал 6100 очков и занял третье место в чемпионской гонке.

Сейчас есть смысл обратить внимание, прежде всего, на результаты Алькараса в предыдущие несколько месяцев, то есть после возвращения в тур.

В начале сентября Алькарас не смог пройти 1/4 финала на US Open, проиграв Ьену Шелтону.

Но зато после этого он выиграл три турнира, став чемпионом в Токио, Вене и на «Мастерсе» в Париже. Испанец выиграл 18 из последних 19 матчей.

Коболли

Флавио тем временем проиграл оба предыдущих матча и уже потерял шансы на выход в полуфинал.

В первом туре он проиграл Даниилу Медведеву. Итальянец уступил российскому теннисисту в двух сетах — 6:7, 3:6. Главной проблемой стала чересчур уверенная игра соперника на подаче.

Во втором матче Коболли уступил Фрэнсису Тиафо — 6:7, 0:6.

Флавио Коболли globallookpress.com

После поражения от американца Флавио плакал: «Я получил травму в неприятном месте, какое-то время не играл — дольше, чем ожидал при такой проблеме. Мне требуется немного больше времени, чтобы вернуться на тот уровень, на который я рассчитываю. Мне немного не хватает свежести в ногах, и когда его не хватает, это заметно».

Коболли впервые квалифицировался на Итоговый турнир. В этом сезоне он набрал 3680 очков и занял шестое место в чемпионской гонке.

В конце октября Коболли не смог завершить из-за травмы ноги матч против Маттео Берреттини во втором круге «пятисотника» в Вене. По этой же причине он пропустил «Мастерс» в Париже. Благодаря неудачным выступлениям конкурентов 24-летний теннисист все же попал в восьмерку лучших.

Главным достижением Коболли в этом году стал выход в финал Ролан Гаррос. В решающем матче парижского мэйджора он проиграл Александру Звереву.

Кроме того, он выиграл «пятисотник» в Акапулько, дошел до финала в Мюнхене, до четвертьфинала на Уимблдоне и до полуфинала в Цинциннати.

Всего в этом сезоне Коболли провел 62 матча: на данном отрезке у него 37 побед и 25 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.12, победу Коболли букмекеры предлагают за 6.20.

Прогноз: оба теннисиста не в оптимальной форме, и, более того, не исключено, что кто-то из них снимется с турнира (возможно, оба). Поэтому здесь вряд ли есть смысл рассматривать ставку на исход.

1.92 Тотал геймов меньше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Алькарас — Коболли позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов меньше 20,5 за 1.92.