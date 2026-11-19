Немец Александр Зверев сыграет против француза Артура Фиса в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 19 ноября в Турине (Италия), начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.

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Зверев

Саша выиграл оба предыдущих матча и уже гарантировал себе участие в полуфинале.

В первом туре он одержал победу над Рафаэлем Ходаром.

Вопреки ожиданиям, Зверев спокойно обыграл 20-летнего испанца — 6:4, 6:4.

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Во втором туре первая ракетка мира выиграл у американца Бена Шелтона. Здесь ему тоже не понадобился третий сет — 6:2, 7:6.

Зверев девятый раз в карьере квалифицировался на Итоговый турнир. Главное отличие от предыдущих сезонов заключается в том, что на этот раз он приехал на ATP Finals в статусе первой ракетки мира.

В этом году Зверев набрал 9350 очков и занял первое место в чемпионкой гонке. Его главными достижениями стали победа на Ролан Гаррос и US Open. На парижском мэйджоре он обыграл в финале итальянца Флавио Коболли, а в Нью-Йорке — Бен Шелтона.

Кроме того, Зверев дошел до финала на Уимблдоне и до полуфинала на Australian Open.

Осенью Саша добрался до четвертьфинала в Пекине, до полуфинала на «Мастерсе» в Шанхае и до полуфинала на «пятисотнике» в Вене.

Всего в этом сезоне Зверев провел уже 85 матчей. На этом отрезке у него 67 побед и 18 поражений.

Зверев дважды выигрывал итоговый — сначала в 2018 году, а потом в 2021-м. В прошлом году он не смог выйти в полуфинал, проиграв два из трех матчей на групповом этапе.

Фис

Артур выиграл один из двух предыдущих матчей и пока еще сохраняет шансы на выход в полуфинал.

Французский теннисист начал турнир с поражения от Бена Шелтона — 2:6, 6:3, 3:6.

Несмотря на результат в матче с американцем, Фис остался доволен собой и не увидел повода для грусти: «Очень много позитива. Я не расстроен и не плачу. У меня еще матч во вторник и еще один в четверг. Постараюсь сыграть как можно лучше. Посмотрим».

Во втором туре Фис одержал волевую победу над испанцем Рафаэлем Ходаром — 4:6, 6:2, 6:2. Здесь ему повезло, потому что соперник вышел на корт не в оптимальной форме.

Артур Фис globallookpress.com

Фис — один из дебютантов Итогового турнира. В этом году он набрал 3625 очков и занял седьмое место в чемпионской гонке.

В конце августа Фис стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати. В финале он одержал победу над Фрэнсисом Тиафо. Кроме того, весной Артур выиграл грунтовый «пятисотник» в Барселоне, а также дошел до полуфинала на «Мастерсах» в Майами и Мадриде.

При этом он неубедительно провел осенний отрезок: 22-летний теннисист выиграл по два матча в Токио, Брюсселе и Базеле.

На «Мастерсе» в Париже он проиграл в третьем круге американцу Тейлору Фрицу.

Фис провел 61 матч в этом сезоне. На данном отрезке у него 44 победы и 17 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.38, победу Фиса букмекеры предлагают за 3.08.

Прогноз: ранее Зверев и Фис успели провести семь матчей. Саша ведет 5-2 в противостоянии с французом.

Весной Зверев обыграл Фиса на харде в Индиан-Уэллс — 6:2, 6:3.

Несмотря на то, что он уже обеспечил себе выход из группы, немец наверняка постарается победить в предстоящем матче, чтобы в полуфинале не нарваться на Карлоса Алькараса.

2.07 Победа Зверева в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Зверев — Фис принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Рекомендуемая ставка: победа Зверева в двух сетах за 2.07.