Американец Бен Шелтон сыграет против испанца Рафаэля Ходара в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 19 ноября в Турине (Италия), начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.

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Шелтон

Бен выиграл один из двух предыдущих матчей и пока еще сохраняет шансы на выход в полуфинал.

Шелтон начал турнир с победы над Артуром Фисом.

Американский теннисист обыграл француза в трехсетовом матче — 6:2, 3:6, 6:3.

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Во втором туре Шелтон уступил первой ракетке мира Александру Звереву — 2:6, 6:7. Теперь его серия поражений от немца составляет семь матчей.

«Мне еще многое нужно улучшать. Я недоволен своим выступлением, но в четверг меня ждет еще один матч. Я все еще сохраняю шансы на выход из группы, и здесь еще многое можно выиграть», — сказал американец после матча со Зверевым.

Шелтон второй год подряд квалифицировался на Итоговый турнир. В прошлом сезоне он не смог выйти в полуфинал, проиграв на групповом этапе все три матча. Тогда его соперниками были Александр Зверев, Феликс Оже-Альяссим и Янник Синнер.

В этом году Шелтон набрал 5170 очков и занял четвертое место в чемпионской гонке. В 2026-м он стал чемпионом «пятисотников» в Далласе и Мюнхене, выиграл турнир в Штутгарте и завоевал титул на «Мастерсе» в Монреале.

Еще одним серьезным достижением Шелтона стал выход в финал US Open. В решающем матче он проиграл Звереву.

На «Мастерсе» в Париже Бен тоже остановился в шаге от титула, уступив в финале Карлосу Алькарасу.

Шелтон провел 67 матчей в этом сезоне. На этом отрезке у него 47 побед и 20 поражений.

Ходар

Рафаэль тем временем уже потерял шансы на выход в полуфинал итогового.

Испанский теннисист проиграл оба предыдущих матча.

В первом туре Ходар уступил Саше Звереву — 4:6, 4:6.

Во втором матче его соперником был Артур Фис — 6:4, 2:6, 2:6.

Здесь важно уточнить, что Ходар с трудом завершил встречу с французом. В какой-то момент ему пришлось взять медицинский перерыв.

«Во время матча было тяжело — я чувствовал, что не могу бороться. Физически сегодня я был не на уровне, особенно в двух последних сетах», — сказал Рафа после поражения от Фиса.

Рафаэль Ходар globallookpress.com

Ходар — один из дебютантов Итогового турнира. Более того, Рафа квалифицировался на ATP Finals в своем дебютном сезоне на уровне основного тура. Подобным не могут похвастаться даже легендарные Роджер Федерер, Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

В этом году испанец набрал 3234 очков и занял девятое место в чемпионкой гонке, но в итоге попал в число участников итогового благодаря отказу Янника Синнера, которому пришлось досрочно завершить сезон из-за травмы колена.

В течение сезона Ходар успешно выступал не только на грунте, но и на харде. Летом 20-летний теннисист дошел до финала в Вашингтоне и до полуфинала на «Мастерсе» в Монреале.

Осенью главным достижением Ходара стал выход в финал «тысячника» в Шанхае. В решающем матче он уступил Алехандро Давидовичу-Фокине.

Ходар провел 80 матчей в этом сезоне. На данном отрезке у него 59 побед и 21 поражение.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.49, победу Ходара букмекеры предлагают за 2.64.

Прогноз: многое будет зависеть от состояния Ходара. Вряд ли Рафа помешает сопернику одержать победу, если не успеет как следует восстановиться.

Рискнем предположить, что Шелтон все-таки воспользуется проблемами 20-летнего испанца.

1.98 Победа Шелтона + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Шелтон — Ходар позволит вывести на карту выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Рекомендуемая ставка: победа Шелтона + тотал геймов больше 20,5 за 1.98.