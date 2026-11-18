Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против итальянца Флавио Коболли во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 18 ноября в Турине (Италия), начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.24.

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Коболли

Флавио в первом туре проиграл Даниилу Медведеву.

Итальянец уступил российскому теннисисту в двух сетах — 6:7, 3:6. Главной проблемой стала чересчур уверенная игра соперника на подаче.

Коболли впервые квалифицировался на Итоговый турнир. В этом сезоне он набрал 3680 очков и занял шестое место в чемпионской гонке.

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Правда, без везения здесь тоже не обошлось. В конце октября Коболли не смог завершить из-за травмы ноги матч против Маттео Берреттини во втором круге «пятисотника» в Вене. По этой же причине он пропустил «Мастерс» в Париже. Благодаря неудачным выступлениям конкурентов 24-летний теннисист все же попал в восьмерку лучших.

Но, судя по матчу с Медведевым, Флавио по-прежнему не в оптимальной форме.

Главным достижением Коболли в этом году стал выход в финал Ролан Гаррос. В решающем матче парижского мэйджора он проиграл Александру Звереву.

Флавио Коболли globallookpress.com

Кроме того, он выиграл «пятисотник» в Акапулько, дошел до финала в Мюнхене, до четвертьфинала на Уимблдоне и до полуфинала в Цинциннати.

Всего в этом сезоне Коболли провел 61 матч: на данном отрезке у него 36 побед и 25 поражений.

Тиафо

Фрэнсис тоже начал итоговый с поражения.

Американец в стартовом матче разгромно проиграл Карлосу Алькарасу — 2:6, 2:6.

«Было тяжело. Он меня здорово придавил. Во втором сете у меня было три брейк-пойнта, шанс вернуться в игру, но он не дал ни одного: три первые подачи. Что есть, то есть. Но это был классный опыт. Интересно, что ждет меня в следующих двух матчах», — сказал Тиафо после матча с испанцем.

Тиафо тоже впервые играет на Итоговом турнире. В текущем сезоне он набрал 3390 очков и занял восьмое место в чемпионской гонке.

При этом, как и Коболли, Фрэнсис квалифицировался на ATP Finals в последний момент — тоже во многом благодаря неудачным выступлениям конкурентов на недавних турнирах.

Тиафо очень слабо провел заключительный отрезок сезона. Достаточно сказать, что US Open, на котором он дошел до полуфинала, Фрэнсис до сих пор выиграл лишь два матча.

На «пятисотнике» в Вене Тиафо проиграл в стартовом матче Лоренцо Музетти, а на «Мастерсе» в Париже — французу Кантену Алису.

Тиафо провел 66 матчей в этом сезоне. На данном отрезке у него 45 побед и 21 поражение.

Среди его лучших результатов в 2026-м (помимо полуфинала в Нью-Йорке) — победа на «пятисотнике» в Галле, а также финалы в Акапулько и Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 2.12, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.73.

Прогноз: Тиафо ранее выиграл четыре из пяти матчей против Коболли.

В этом сезоне американец сначала уступил итальянцу на харде в Акапулько, но потом остановил его в Индиан-Уэллс и Галле.

Плюс стоит учитывать, что Коболли, возможно, все-таки не удалось как следует подготовиться к итоговому из-за недавней травмы.

Рискнем предположить, что Тиафо воспользуется проблемами соперника.

2.24 Победа Тиафо + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч Коболли — Тиафо принесёт чистый выигрыш 1240₽, общая выплата — 2240₽

Рекомендуемая ставка: победа Тиафо + тотал геймов больше 20,5 за 2.24.