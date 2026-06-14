LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях очередной недели теннисного сезона.

Серена возобновила карьеру

На этой неделе состоялось возвращение Серены Уильямс. Называть его долгожданным все же не будем, поскольку оно точно никак не повлияет на конкуренцию в женском туре.

Как бы тщательно она ни пыталась это скрывать, еще в начале весны стало ясно, что американка планирует возобновить карьеру.

Свой первый матч после почти четырехлетнего перерыва Серена провела на траве в Лондоне. Правда, пока что она решила ограничиться участием в парном турнире.

Любопытно, что 44-летняя американка выбрала в пару Викторию Мбоко, которая ранее в этом году дебютировала в топ-10.

Разумеется, всех интересовало, почему выбор пал именно на 19-летнюю теннисистку из Канады.

«Знаете, я увидела в ней себя», — сказала 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема».

Серена Уильямс globallookpress.com

Начало получилось многообещающим, Уильямс и Мбоко одержали уверенную победу над Николь Меличар-Мартинес и Эрин Рутлиф.

Серена оценила свою игру на «три с минусом», но очевидно, что она явно скромничала. Для первого раза она действительно сыграла очень прилично.

К сожалению, это была единственная на этой неделе возможность посмотреть на теннис Серены. Из-за травмы Мбоко, которая неудачно упала в матче одиночного разряда против Каролины Плишковой, им пришлось сняться с турнира.

Правда, уже через несколько дней Уильямс сыграет в паре с Каролиной Муховой на «пятисотнике» в Берлине. Это, безусловно, тоже интересно, но все-таки не настолько интригующе, как если бы она рискнула сыграть в одиночке.

Естественно, всех интересует мотивация Серены. «Устала сидеть дома», — отшучивалась Уильямс-младшая после матча в Лондоне.

Похоже, Серене просто не хватает внимания, и это единственное более-менее правдоподобное объяснение, почему она вдруг решила вернуться. Ни о какой борьбе за титулы не может быть и речи.

Если это просто ради удовольствия, тогда, конечно, стоит попробовать. Но если это хоть как-то связано с желанием снова выигрывать, я бы посоветовал ей сдаться. В 44 года уже слишком поздно. Она может выиграть матч или два, насладиться поддержкой публики, гордиться собой, но не более того. Матс Виландер Экс-первая ракетка мира

По слухам, на Уимблдоне Серена сыграет в паре со своей старшей сестрой Винус. Кроме того, на US Open американки могут стать участницами турнира в смешанном разряде. Предполагается, что Серена сыграет вместе с Карлосом Алькарасом, а Винус — с Янником Синнером.

Медведев намучился в Хертогенбосе

Как и в 2025-м, Даниил Медведев провел свои первые матчи после провала на Ролан Гаррос на траве в Хертогенбосе.

Россиянину удалось улучшить прошлогодний результат — на этот раз он дошел до полуфинала. В принципе, не так уж и плохо для первого турнира после смены покрытия, но неделя получилась чересчур утомительной.

Сначала матч против 779-й ракетки Тейса Богарда, который пришлось доигрывать на следующий день из-за дождя. При этом Медведев был в шаге от поражения — 17-летний нидерландец не реализовал матчбол на тай-брейке решающего сета.

Даниил Медведев globallookpress.com

Уже через пару часов после победы над Богардом его ждал матч против Марина Чилича. Медведев здорово провел первый сет, проиграл второй, а перед началом третьего снова полил дождь. Несмотря на все опасения, в субботу днём Даниил спокойно довел дело до победы, отдав Марину лишь гейм.

Но эта суета с переносами явно сказалась на его игре в матче против Камиля Майхшака, который до ранее ни разу не доходил до финала на уровне основного тура. Первый сет поляк выиграл на тай-брейке, а второй завершился со счетом 6:1 в его пользу.

Жаль, конечно, что Медведев не смог побороться за титул, но зато ему удалось как следует подготовиться к предстоящему «пятисотнику» в Галле. Здесь ему предстоит защищать прошлогодний финал.

«Думаю, Медведев выиграет один из подготовительных турниров на траве, а потом выдаст полуфинал Уимблдоне. Примерно этого я от него и жду», — сказал бывшая 11-я ракетка мира Сэма Куэрри.

С одной стороны, кто-то может сказать, что это чересчур оптимистичный прогноз. Но при этом важно уточнить, что Медведев — один из трех игроков, которые смогли выйти минимум в пять полуфиналов. Если что, Даниил в одной компании с Янником Синнером и действующим чемпионом Ролан Гаррос Сашей Зверевым.

Ну а Майхшак после победы над Медведевым преподнес еще одну сенсацию, обыграв в финале Алекса Де Минора. На этой неделе Камиль остановил трех соперников из топ-10 (до этого за всю карьеру у него была лишь одна победа над игроком такого уровня) и взял первый титул ATP.

Векич выиграла крупнейший титул в карьере

Еще одной сенсацией недели стала победа Донны Векич на турнире в Лондоне.

В этой истории есть сразу несколько удивительных моментов. Во-первых, Векич не прошла квалификацию (проиграла в решающем раунде Анне Блинковой), но в последний момент попала в основную сетку как лаки-лузер.

В первом круге ее соперницей должна была стать Марта Костюк, которая снялась с турнира из-за травмы. Украинку заменила Мика Стойсавлевич.

Векич идеально воспользовалась ситуацией: сначала она обыграла 17-летнюю британку, потом остановила Мари Боузкову, Каролину Плишкову и Кэти Бултер, а в финале одержала уверенную победу над Эммой Радукану.

Донна Векич globallookpress.com

Успех Радукану — тоже сенсация. Но здесь важно отметить, что полтора месяца назад британка возобновила сотрудничество с Эндрю Ричардсоном, с которым выиграла US Open. Эмме понадобилось почти пять лет, чтобы признать ошибку: после сенсационной победы в Нью-Йорке она вдруг решила, что им больше не по пути. Перепробовав кучу вариантов, Радукану вернулась к Ричардсону.

«У нас отличная химия в отношениях в формате тренер — игрок. Это было видно каждый раз, когда мы работали вместе», — сказала чемпионка US Open-2021.

На этой неделе Радукану выиграла у Анны Блинковой, Сораны Кырсти, Камиллы Рахимовой и Ивы Йович. Несмотря на поражение от Векич в решающем матче, на этой неделе позитивных моментов было гораздо больше, чем за весь предыдущий отрезок сезона.

Это первый случай с 2023 года, когда турнир WTA выиграла лаки-лузер.

«В понедельник чувствовала себя так плохо, что думала: Пожалуйста, пусть никто не снимется», — призналась Донна перед финалом.

В конце концов, в воскресенье Векич выиграла крупнейший титул в карьере. До этого она побеждала только на уровне WTA 250. Еще одним приятным бонусом стало возвращение в топ-40 — новую неделю 29-летняя хорватка начнет в статусе 32-й ракетки мира.

Хейтеры довели Рыбакину

Для Елены Рыбакиной главным итогом недели стал снос аккаунта в одной из популярных социальных сетей.

Причиной столь радикального поступка, по всей видимости, стали гневные сообщения от людей, которых сначала выбесило ее неожиданное поражение от украинки Юлии Стародубцевой во втором круге Ролан Гаррос, а потом проигрыш британке Кэти Бултер в четвертьфинале «пятисотника» в Лондоне.

Елена Рыбакина globallookpress.com

После сенсационного провала в Париже действующая чемпионка Australian Open ограничилась закрытием комментариев. После неудачного выступления на этой неделе Рыбакина пошла еще дальше, удалив или временно скрыв свой профиль.

Зная о том, как часто и с какой агрессией пользователи соцсетей «атакуют» известных спортсменов, особенно теннисистов, решение Рыбакиной не стало сюрпризом.

Перед поражением в четвертьфинале у Елены был еще один нервный матч — против Татьяны Марии. В прошлом году она проиграла немке в четвертьфинале лондонского «пятисотника», а соперница в итоге выиграла титул.

Интересно, что после столь оглушительного успеха Марии в этот раз все равно пришлось играть в квалификации, чтобы попасть в основную сетку. «Мне, как действующей чемпионке, тяжело с этим смириться. Я думала, что заслуживаю wild card», — возмущалась 38-летняя теннисистка.

Рыбакина взяла реванш, при этом забрав решающий сет со счетом 6:0, тогда как первая и вторая партии были настоящим испытанием.

Для Марии поражение обернулось потерей 440 очков и падением за пределы первой сотни рейтинга. Теперь она всего лишь 117-я ракетка мира.

Шелтон отобрал у Фрица титул

Бен Шелтон снова напомнил, что все-таки неспроста находится в топ-10.

Сомнения появились после невыразительных выступлений американца на грунтовых «Мастерсах» и на Ролан Гаррос, хотя перед этим он взял титул на «пятисотнике» в Мюнхене.

Возвращение в Германию получилось более чем удачным — на этой неделе Шелтон выиграл турнир в Штутгарте.

Тейлор Фриц и Бен Шелтон globallookpress.com

Для этого ему пришлось пройти путь из четырех максимально изнурительных трехсетовых матчей — против Маркоса Гирона, Сё Симабукуро, Иржи Легечки и Тейлора Фрица.

Интересно, что Шелтон второй раз в сезоне обыграл Фрица в финале. В феврале у них был супер напряженный матч в Далласе.

Для Фрица это, конечно, не катастрофа, но для него все-таки было принципиально защитить титул в Штутгарте. Впрочем, несмотря на поражение от Шелтона, ему все равно удалось подтвердить статус одного из лучших игроков на траве.

Перед встречей с соотечественником Фриц слегка помучился в матчах с Мартином Ландалусе и Маттиа Беллуччи, после чего одержал уверенную победу над Александром Бубликом.

Шелтон выиграл шестой турнир ATP в карьере и третий в этом сезоне. Самое интересное, что теперь у него есть титулы на всех покрытиях. Как и Фриц, Бен тоже будет в списке скрытых фаворитов Уимблдона.

Прическа недели

Андрей Рублев решил посвятить эту неделю подготовке к турниру в Галле и смене имиджа.

На немецкий «пятисотник» российский теннисист поедет с новой прической.