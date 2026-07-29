прогноз на матч второго круга турнира в Вашингтоне, ставка за 1.98

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против представительницы Австрии Анастасии Потаповой во втором круге турнира WTA 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 30 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Шнайдер

Диана попала в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Шнайдер готовится провести первый матч после Уимблдона, на котором она не смогла пройти второй круг, проиграв Людмиле Самсоновой.

После сенсационного выход в полуфинал Ролан Гаррос российская теннисистка сыграла пока лишь четыре матча.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед Уимблдоном она не смогла пройти первый круг на «пятисотниках» в Берлине и Бад-Хомбурге.

Шнайдер провела 34 матча в текущем сезоне. На данном отрезке у нее положительный баланс — 19 побед и 14 поражений.

На харде лучшим результатом Дианы в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Аделаиде.

Потапова

Анастасия начала турнир с убедительной победы над 46-летней Винус Уильямс.

Как и ожидалось, она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира — 6:3, 6:3.

Потапова прервала серию из трех поражений.

Перед этим она не прошла второй круг в Хертогенбосе и не выиграла ни одного матча в Берлине и на Уимблдоне.

Но тут важно отметить, что ей явно не хватило энергии на травяные турниры после мощнейшей серии матчей на грунте. Весной Потапова провела 22 матча на грунтовых кортах. На этом отрезке у нее 17 побед и пять поражений.

На харде у Анастасии пока отрицательный баланс — шесть побед и семь поражений на открытых кортах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.72, победу Потаповой букмекеры предлагают за 2.11.

Прогноз: ранее Диана выиграла один из двух матчей против Анастасии. Их предыдущая встреча состоялась в январе этого года на турнире в Брисбене и завершилась уверенной победой Шнайдер со счетом 6:1, 6:3.

Несмотря на результат матча на австралийском харде, сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Потапова, когда ее ничего не беспокоит, чересчур опасная соперница на любом покрытии.

1.98 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Шнайдер — Потапова принесёт прибыль 980₽, общая выплата — 1980₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.