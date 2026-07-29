прогноз на матч второго круга турнира в Вашингтоне, ставка за 2.06

Американец Тейлор Фриц сыграет против поляка Камиля Майхшака во втором круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 29 июля, начало — в 21:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

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Фриц

Тейлор начал турнир с уверенной победы над Зизу Бергсом.

Американский теннисист обыграл бельгийца в двух сетах — 6:3, 6:4. Соперник так и не смог взять на приеме хотя бы один гейм.

Это был первый матч Фрица после Уимблдона, на котором он дошел до четвертьфинала.

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Кроме того, перед британским мэйджором Фриц дошел до финала в Штутгарте и Галле. В первом случае он проиграл в решающем матче Бену Шелтону, а во втором — Фрэнсису Тиафо.

На харде лучшим результатом американца на открытых кортах пока остается выход в четвертый круг Australian Open.

Майхшак

Камиль преподнес одну из главных сенсацию первого круга, выиграв у Томми Пола.

Более того, польскому теннисисту хватило двух сетов для победы над американцем — 7:5, 7:6.

Однако сильно удивляться тоже не стоит. Ранее в этом сезоне Майхшак неоднократно показывал, что готов конкурировать даже с соперниками из топ-20.

Например, в середине июня поляк стал чемпионом травяного турнира в Хертогенбосе.

В финале Майхшак выиграл у Алекса Де Минора. Кроме того, среди его соперников там были Феликс Оже-Альяссим и Даниил Медведев.

На харде Камиль выиграл восемь из 16-ти матчей в текущем сезоне. На этом покрытии у него тоже есть несколько достойных результатов. В январе Майхшак дошел до четвертьфинала в Брисбене, а в марте выиграл два матча на «Мастерсе» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.29, победу Майхшака букмекеры предлагают за 3.58.

Прогноз: Фриц, вероятно, выиграет, но и ему тоже будет нелегко в матче против упертого поляка. Здесь нельзя исключать сценарий, при котором теннисистам понадобится третий сет.

2.06 Победа Фрица + тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Фриц — Майхшак принесёт чистый выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 21,5 за 2.06.