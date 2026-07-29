Американец Тейлор Фриц сыграет против поляка Камиля Майхшака во втором круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 29 июля, начало — в 21:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.
Фриц
Тейлор начал турнир с уверенной победы над Зизу Бергсом.
Американский теннисист обыграл бельгийца в двух сетах — 6:3, 6:4. Соперник так и не смог взять на приеме хотя бы один гейм.
Это был первый матч Фрица после Уимблдона, на котором он дошел до четвертьфинала.
Кроме того, перед британским мэйджором Фриц дошел до финала в Штутгарте и Галле. В первом случае он проиграл в решающем матче Бену Шелтону, а во втором — Фрэнсису Тиафо.
На харде лучшим результатом американца на открытых кортах пока остается выход в четвертый круг Australian Open.
Майхшак
Камиль преподнес одну из главных сенсацию первого круга, выиграв у Томми Пола.
Более того, польскому теннисисту хватило двух сетов для победы над американцем — 7:5, 7:6.
Однако сильно удивляться тоже не стоит. Ранее в этом сезоне Майхшак неоднократно показывал, что готов конкурировать даже с соперниками из топ-20.
Например, в середине июня поляк стал чемпионом травяного турнира в Хертогенбосе.
В финале Майхшак выиграл у Алекса Де Минора. Кроме того, среди его соперников там были Феликс Оже-Альяссим и Даниил Медведев.
На харде Камиль выиграл восемь из 16-ти матчей в текущем сезоне. На этом покрытии у него тоже есть несколько достойных результатов. В январе Майхшак дошел до четвертьфинала в Брисбене, а в марте выиграл два матча на «Мастерсе» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.29, победу Майхшака букмекеры предлагают за 3.58.
Прогноз: Фриц, вероятно, выиграет, но и ему тоже будет нелегко в матче против упертого поляка. Здесь нельзя исключать сценарий, при котором теннисистам понадобится третий сет.
Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 21,5 за 2.06.