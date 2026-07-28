Россиянин Карен Хачанов сыграет против австралийца Бернарда Томича во втором круге турнира ATP 250 в Лос-Кабосе (Мексика). Матч пройдет 29 июля, начало — в 20:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.24.
Томич
Бернард начал турнир с уверенной победы над 498-й ракеткой мира Алехандро Эрнандесом Серрано — 6:1, 6:0.
Австралийский теннисист попал в основную сетку только как лаки-лузер.
Томич снялся с турнира перед решающим отборочным матчем, в котором он должен был сыграть против Тристана Бойера.
Интересно также, что на прошлой неделе Томич не смог доиграть матч против Бойера на турнире в Блумфилде.
Зато перед этим 33-летний австралиец стал победителем «челленджера» в Линкольне. В решающем матче его соперником был эстонец Марк Лаял.
Томич занимает 171-е место в текущей версии рейтинга ATP. В этом году он провел 39 матчей (21 победа, 18 поражений).
Хачанов
Карен попал в число первых четырех сеяных и стартует сразу со второго раунда.
Российский теннисист провел свой предыдущий матч в начале июля, когда проиграл итальянцу Флавио Коболли в третьем круге Уимблдона.
Хачанов провел 31 матч в текущем сезоне. На этом отрезке у него 16 побед и 15 поражений.
Летом Хачанов сыграл всего лишь четыре официальных матча. Перед Уимблдоном он уступил Итану Куинну на турнире в Галле.
Лучшим результатом Карена в этом году пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме.
Среди лучших результатов Хачанова на харде — третий круг на Australian Open и четвертьфинал на «пятисотнике» в Дохе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Томича в этом матче можно поставить за 3.92, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.25.
Прогноз: Карен чересчур неубедительно проводит сезон, но в данном случае мы уверены, что он уверенно обыграет бывшую 17-ю ракетку мира. Томич уже давно не на том уровне, когда он мог конкурировать с соперниками из топ-30.
Рекомендуемая ставка: победа Хачанова + тотал геймов меньше 21,5 за 2.24.