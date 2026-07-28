Хачанов устроит шоу в матче против Томича?

прогноз на матч второго круга турнира в Лос-Кабосе, ставка за 2.24

Россиянин Карен Хачанов сыграет против австралийца Бернарда Томича во втором круге турнира ATP 250 в Лос-Кабосе (Мексика). Матч пройдет 29 июля, начало — в 20:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.24.

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Томич

Бернард начал турнир с уверенной победы над 498-й ракеткой мира Алехандро Эрнандесом Серрано — 6:1, 6:0.

Австралийский теннисист попал в основную сетку только как лаки-лузер.

Томич снялся с турнира перед решающим отборочным матчем, в котором он должен был сыграть против Тристана Бойера.

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Интересно также, что на прошлой неделе Томич не смог доиграть матч против Бойера на турнире в Блумфилде.

Зато перед этим 33-летний австралиец стал победителем «челленджера» в Линкольне. В решающем матче его соперником был эстонец Марк Лаял.

Томич занимает 171-е место в текущей версии рейтинга ATP. В этом году он провел 39 матчей (21 победа, 18 поражений).

Хачанов

Карен попал в число первых четырех сеяных и стартует сразу со второго раунда.

Российский теннисист провел свой предыдущий матч в начале июля, когда проиграл итальянцу Флавио Коболли в третьем круге Уимблдона.

Хачанов провел 31 матч в текущем сезоне. На этом отрезке у него 16 побед и 15 поражений.

Летом Хачанов сыграл всего лишь четыре официальных матча. Перед Уимблдоном он уступил Итану Куинну на турнире в Галле.

Лучшим результатом Карена в этом году пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме.

Среди лучших результатов Хачанова на харде — третий круг на Australian Open и четвертьфинал на «пятисотнике» в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Томича в этом матче можно поставить за 3.92, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.25.

Прогноз: Карен чересчур неубедительно проводит сезон, но в данном случае мы уверены, что он уверенно обыграет бывшую 17-ю ракетку мира. Томич уже давно не на том уровне, когда он мог конкурировать с соперниками из топ-30.

2.24 Победа Хачанова + тотал геймов меньше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч Томич — Хачанов принесёт чистый выигрыш 1240₽, общая выплата — 2240₽

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова + тотал геймов меньше 21,5 за 2.24.