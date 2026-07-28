прогноз на матч первого круга турнир в Мемфисе, ставка за 2.21

Китаянка Циньвэнь Чжэн сыграет против филиппинки Александры Эалы в первом круге турнира WTA 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 28 июля, начало — в 20:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.21.

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Эала

Александра добилась внушительного прогресса в текущем сезоне, о чем свидетельствует в том числе и ее прорыв в рейтинге.

Эту неделю филиппинская теннисистка проводит в статусе 28-й ракетки мира.

Эала провела свой предыдущий матч в начале июля, когда проиграла итальянке Жасмин Паолини в 1/8 финала Уимблдона.

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Но здесь важно уточнить, что в третьем круге британского мэйджора она одержала победу над Игой Свентек.

Также заслуживает внимание выступление Эалы в Берлине. На немецком «пятисотнике» она обыграла Елену Рыбакину и Элину Свитолину.

Эала провела 49 матчей в этом году. На этом отрезке у нее 31 победа и 18 поражений.

На харде у Александры тоже положительный баланс — 15 побед и восемь поражений.

Чжэн

Циньвэнь тем временем попала в основную сетку только благодаря организаторам турнира, которые предоставили ей wild card.

Китайская теннисистка занимает 123-е место в текущей версии рейтинга WTA.

Главной причиной такого падения стала травма локтя, из-за которой Чжэн пропустила часть предыдущего сезона и начало текущего.

Китаянка пока так и не смогла вернуться на прежний уровень. Как известно, до травмы она входила в топ-5.

Чжэн выиграла 11 из 22 матчей в текущем сезоне. Среди ее лучших результатов в 2026-м — третий круг на «тысячниках» в Дохе, Майами и Риме, а также четвертьфинал на турнире WTA 250 в Афинах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эалу в этом матче можно поставить за 2.21, победу Чжэн букмекеры предлагают за 1.66.

Прогноз: три года назад, когда Чжэн уже входила в список лучших теннисисток мира, она с трудом обыграла Эалу на Азиатских играх. Ну а сейчас тем более нет сомнений в том, что китаянку ждет тяжелейший матч против стремительно прогрессирующей филиппинки.

2.21 Победа Эалы Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч Эала — Чжэн принесёт прибыль 1210₽, общая выплата — 2210₽

Рекомендуемая ставка: победа Эалы за 2.21.