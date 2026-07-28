прогноз на матч первого круга турнира в Вашингтоне, ставка за 1.92

Американец Томми Пол сыграет против поляка Камиля Майхшака в первом круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 28 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Майхшак

Камиль провел свой предыдущий матч в начале июля, когда проиграл американцу Закари Свайде во втором круге Уимблдона.

В середине июня польский теннисист стал чемпионом травяного турнира в Хертогенбосе.

В финале Майхшак выиграл у Алекса Де Минора. Кроме того, среди его соперников там были Феликс Оже-Альяссим и Даниил Медведев.

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В текущем сезоне Майхшак сыграл пока лишь 31 матч. На этом отрезке у него 17 побед и 14 поражений.

Конкретно на харде у Камиля пока отрицательный баланс — семь побед и восемь поражений. Но и на этом покрытии у него тоже есть несколько достойных результатов. В январе поляк дошел до четвертьфинала в Брисбене, а в марте выиграл два матча на «Мастерсе» в Майами.

Пол

Томми тоже готовится провести первый матч после Уимблдона, на котором он дошел до третьего круга.

Как и Майхшак, американский теннисист тоже в целом успешно провел серию турниров на траве.

В июне Пол дошел до финала на «пятисотнике» в Лондоне. В решающем матче он уступил аргентинцу Франсиско Серундоло.

Пол выиграл 33 из 47 матчей в текущем сезоне.

На харде Томми провел 19 матчей. На данном отрезке у него 13 побед и шесть поражений.

В начале года Пол дошел до полуфинала в Аделаиде, выиграл три матча на Australian Open, добрался до финала в Делрей-Бич и до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Майхшака в этом матче можно поставить за 3.74, победу Пола букмекеры предлагают за 1.27.

Прогноз: на самом деле здесь не настолько всё очевидно, как можно подумать, глядя на коэффициенты. Поляк точно способен как минимум навязать борьбу.

1.92 Тотал геймов больше 22,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Майхшак — Пол принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.