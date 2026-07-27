Россиянка Анна Калинская сыграет против австралийки Дарьи Касаткиной в первом круге турнира WTA 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 28 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Касаткина
Дарья попала в основную сетку турнира через квалификацию.
В отборочных матчах представительница Австралии выиграла у грузинки Мариам Болквадзе и американки Аланы Смит.
Интересно, что в обоих случаях она забрала решающий сет со счетом 6:0.
Касаткина провела пока лишь 33 матча в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 19 побед и 14 поражений.
Среди лучших результатов Касаткиной в этом году — третий круг на Ролан Гаррос и Уимблдоне.
Кроме того, весной она дошла до четвертьфинала на грунтовом «пятисотнике» в Страсбурге и выиграла турнир WTA 125 в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан (Испания).
Калинская
Анна тем временем пока ни разу не играла после Уимблдона.
На британском мэйджоре российская теннисистка прошла два раунда, после чего проиграла Белинде Бенчич.
Калинская занимает 20-е место в текущей версии рейтинга.
Главным успехом Калинской в этом году пока остается выход в четвертьфинал Ролан Гаррос.
В феврале россиянка добралась до этой стадии на «тысячнике» в Дохе.
Также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Анна не выиграла ни одного матча только на трех турнирах.
В прошлом году Калинская остановилась в шаге от победы на «пятисотнике» в Вашингтоне, проиграв в решающем матче Лейле Фернандес.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Касаткину в этом матче можно поставить за 2.47, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.54.
Прогноз: здесь не всё так просто и понятно, потому что Анна выиграла только один из пяти предыдущих матчей против Дарьи. И есть ощущение, что Калинскую снова ждет непростая встреча с теннисисткой, которая когда-то играла под флагом России.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.