прогноз на матч первого круга турнира в Вашингтоне, ставка за 1.92

Россиянка Анна Калинская сыграет против австралийки Дарьи Касаткиной в первом круге турнира WTA 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 28 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Касаткина

Дарья попала в основную сетку турнира через квалификацию.

В отборочных матчах представительница Австралии выиграла у грузинки Мариам Болквадзе и американки Аланы Смит.

Интересно, что в обоих случаях она забрала решающий сет со счетом 6:0.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Касаткина провела пока лишь 33 матча в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 19 побед и 14 поражений.

Среди лучших результатов Касаткиной в этом году — третий круг на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

Кроме того, весной она дошла до четвертьфинала на грунтовом «пятисотнике» в Страсбурге и выиграла турнир WTA 125 в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан (Испания).

Калинская

Анна тем временем пока ни разу не играла после Уимблдона.

На британском мэйджоре российская теннисистка прошла два раунда, после чего проиграла Белинде Бенчич.

Калинская занимает 20-е место в текущей версии рейтинга.

Главным успехом Калинской в этом году пока остается выход в четвертьфинал Ролан Гаррос.

В феврале россиянка добралась до этой стадии на «тысячнике» в Дохе.

Также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Анна не выиграла ни одного матча только на трех турнирах.

В прошлом году Калинская остановилась в шаге от победы на «пятисотнике» в Вашингтоне, проиграв в решающем матче Лейле Фернандес.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Касаткину в этом матче можно поставить за 2.47, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.54.

Прогноз: здесь не всё так просто и понятно, потому что Анна выиграла только один из пяти предыдущих матчей против Дарьи. И есть ощущение, что Калинскую снова ждет непростая встреча с теннисисткой, которая когда-то играла под флагом России.

1.92 Тотал геймов больше 21,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Касаткина — Калинская позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.