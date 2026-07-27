прогноз на матч первого круга турнира в Вашингтоне, ставка за 2.28

Итальянцы Лоренцо Музетти и Маттео Арнальди встретятся в первом круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 27 июля, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.28.

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Арнальди

У Маттео было непростое начало сезона, из-за чего он по-прежнему находится за пределами топ-300.

Эту неделю итальянский теннисист проводит в статусе 377-й ракетки мира.

Однако будет максимально неправильно судить об уровне Арнальди по его текущему положению в рейтинге.

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В начале июня Арнальди преподнес одну из главных сенсаций сезона, сумев дойти до полуфинала на Ролан Гаррос. При этом итальянец не смог побороться за место в финале. Из-за проблем со здоровьем ему пришлось пропустить матч 1/2 финала против Флавио Коболли.

С тех пор, правда, Арнальди выиграл лишь один матч на уровне основного тура. В середине июля он прошел раунд на грунтовом турнире в Умаге.

Музетти

Лоренцо тем временем готовится провести первый матч после очередной травмы.

В начале мая итальянский теннисист получил повреждение прямой мышцы бедра.

Именно по этой причине Музетти пропустил Ролан Гаррос и серию турниров на траве, в том числе Уимблдон.

Кроме того, Музетти не играл несколько месяцев в начале сезона из-за травмы, которую он получил во время матча с Новаком Джоковичем в четвертьфинале Australian Open.

В этом году итальянец провел пока лишь 20 матчей. На этом отрезке у него 13 побед и семь поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 2.31, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: Лоренцо выиграл четыре предыдущих матча против Маттео, но, несмотря на это, все равно считаем, что сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Сложно сказать, в какой форме находятся оба итальянца и чего от них ожидать на этой неделе.

2.28 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч Арнальди — Музетти принесёт прибыль 1280₽, общая выплата — 2280₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.