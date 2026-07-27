прогноз на матч первого круга турнира в Мемфисе, ставка за 2.16

Россиянка Анастасия Захарова сыграет против чешки Линды Фрухвиртовой в первом круге турнира WTA 250 в Мемфисе (США). Матч пройдет 27 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.16.

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Захарова

Анастасия по итогам недавних турниров свалилась в конец первой сотни рейтинга.

Российская теннисистка приехала в Штаты в статусе 96-й ракетки мира.

В середине июля Захарова дошла до полуфинала на скромном турнире ITF в Стамбуле.

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Перед этим она не прошла первый круг на Уимблдоне, проиграв будущей финалистке турнира Каролине Муховой.

Сейчас стоит обратить внимание, что после мартовского «тысячника» в Майами, на котором она дошла до третьего круга, Захарова до сих пор выиграла лишь два матча на уровне основного тура.

В этом сезоне Захарова провела 47 матчей. На этом отрезке у нее 26 побед и 21 поражение. При этом у нее положительный баланс только на харде — 18 побед и 10 поражений.

Фрухвиртова

Линда по итогам первой половины сезона оказалась далеко за пределами топ-100.

Эту неделю чешская теннисистка начала в статусе 176-й ракетки мира.

На недавнем турнире в Праге Фрухвиртова проиграла в первом круге Барборе Крейчиковой. При этом в основную сетку она попала только как лаки-лузер.

Перед домашним турниром в столице Чехии у нее была серия из пяти поражений.

У Линды пока отрицательный баланс в этом году — 17 побед и 20 поражений.

Лучшим результатом Фрухвиртовой в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал домашнего турнира в Остраве.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Захарову в этом матче можно поставить за 1.55, победу Фрухвиртовой букмекеры предлагают за 2.44.

Прогноз: Анастасия выиграла два из трех предыдущих матчей против Линды.

При этом обе победы россиянка одержала в этом сезоне — сначала на харде в Индиан-Уэллс, а потом в Остине. Во втором случае матч завершился со счетом 6:0, 6:2.

Вероятно, Захарова продлит серию побед над Фрухвиртовой.

2.16 Победа Захаровой + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч Захарова — Фрухвиртова принесёт чистый выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Рекомендуемая ставка: победа Захаровой + тотал геймов больше 18,5 за 2.16.