Россиянка Анастасия Захарова сыграет против чешки Линды Фрухвиртовой в первом круге турнира WTA 250 в Мемфисе (США). Матч пройдет 27 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.16.
Захарова
Анастасия по итогам недавних турниров свалилась в конец первой сотни рейтинга.
Российская теннисистка приехала в Штаты в статусе 96-й ракетки мира.
В середине июля Захарова дошла до полуфинала на скромном турнире ITF в Стамбуле.
Перед этим она не прошла первый круг на Уимблдоне, проиграв будущей финалистке турнира Каролине Муховой.
Сейчас стоит обратить внимание, что после мартовского «тысячника» в Майами, на котором она дошла до третьего круга, Захарова до сих пор выиграла лишь два матча на уровне основного тура.
В этом сезоне Захарова провела 47 матчей. На этом отрезке у нее 26 побед и 21 поражение. При этом у нее положительный баланс только на харде — 18 побед и 10 поражений.
Фрухвиртова
Линда по итогам первой половины сезона оказалась далеко за пределами топ-100.
Эту неделю чешская теннисистка начала в статусе 176-й ракетки мира.
На недавнем турнире в Праге Фрухвиртова проиграла в первом круге Барборе Крейчиковой. При этом в основную сетку она попала только как лаки-лузер.
Перед домашним турниром в столице Чехии у нее была серия из пяти поражений.
У Линды пока отрицательный баланс в этом году — 17 побед и 20 поражений.
Лучшим результатом Фрухвиртовой в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал домашнего турнира в Остраве.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Захарову в этом матче можно поставить за 1.55, победу Фрухвиртовой букмекеры предлагают за 2.44.
Прогноз: Анастасия выиграла два из трех предыдущих матчей против Линды.
При этом обе победы россиянка одержала в этом сезоне — сначала на харде в Индиан-Уэллс, а потом в Остине. Во втором случае матч завершился со счетом 6:0, 6:2.
Вероятно, Захарова продлит серию побед над Фрухвиртовой.
Рекомендуемая ставка: победа Захаровой + тотал геймов больше 18,5 за 2.16.