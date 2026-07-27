Японец Кэй Нисикори сыграет против китайца Цзюньчэна Шана в первом круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 28 июля, начало — в 00:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.
Нисикори
Кэй несколько месяцев назад сообщил, что этот сезон станет последним в его карьере.
В этом году японский теннисист провел 10 матчей. На данном отрезке у него пять побед и столько же поражений.
Свой предыдущий матч Нисикори сыграл в конце апреля, когда уступил 643-й ракетке мира Джеку Кеннеди во втором круге «челленджера» в Саванне (США).
В этом сезоне Нисикори пока ни разу не играл на уровне основного тура.
Нисикори — экс-четвертая ракетка мира и победитель 12 турниров ATP. В 2014 году он дошел до финала US Open. В текущей версии рейтинга 36-летний японец занимает 520-е место.
Шан
Цзюньчэн тоже почти не играл в текущем сезоне.
Китайский теннисист провел пока лишь семь матчей (три победы и четыре поражений).
При этом последний раз Шан выходил на корт в рамках официального матча 24 февраля. В тот день он проиграл Даниилу Медведеву на старте турнира в Дубае.
В январе Шан дошел до четвертьфинала на турнире в Гонконге и выиграл один матч на Australian Open. На «пятисотнике» в Дохе китаец тоже проиграл Медведеву.
Также стоит уточнить, что в прошлом сезоне Шан тоже редко играл из-за травм. Именно по этой причине он по-прежнему находится в конце второй сотни рейтинга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Нисикори в этом матче можно поставить за 2.78, победу Шана букмекеры предлагают за 1.44.
Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 2-2. Сложно сказать, в чью пользу завершится пятая встреча, поскольку оба теннисиста давно не играли в официальных матчах. Но рискнем предположить, что японец и китаец проведут больше 20 геймов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.