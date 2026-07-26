Фис снова выиграет у Ходара?

прогноз на матч первого круга турнира в Вашингтоне, ставка за 2.08

Француз Артур Фис сыграет против испанца Рафаэля Ходара в первом круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 27 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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Фис

Артур провел лишь три неполных матча за последние несколько месяцев.

В начале мая французский теннисист не смог завершить из-за травмы бедра матч против итальянца Андреа Пеллегрино на «Мастерсе» в Риме.

По этой же причине Фис пропустил Ролан Гаррос и травяной «пятисотник» в Галле.

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На Уимблдоне Фис прошел первый круг, уверенно обыграв Рафаэля Коллиньона, после чего уступил Маттео Берреттини.

В текущем сезоне француз провел 14 матчей на харде. На этом отрезке у него 11 побед и три поражения.

В феврале Фис дошел до финала на «пятисотнике» в Дохе, а в марте — до четвертьфинала в Индиан-Уэллс и до полуфинала в Майами.

Ходар

Рафаэль тоже пока ни разу не играл после Уимблдона.

На британском мэйджоре испанский теннисист прошел два раунда, после чего проиграл японцу Синтаро Мотидзуки.

Ходар по итогам первой половины сезона закрепился в топ-30. В текущей версии рейтинга он занимает 24-е место.

Весной Ходар выдал мощную серию матчей на грунте (19 побед и четыре поражения).

В апреле испанец выиграл турнир в Марракеше и дошел до полуфинала в Барселоне и до четвертьфинала в Мадриде.

Кроме того, Ходар добрался до четвертьфинала в Риме и на Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.63, победу Ходара букмекеры предлагают за 2.27.

Прогноз: весной Артур обыграл Рафаэля на харде в Барселоне — 3:6, 6:3, 6:2. Несмотря на это, сейчас оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Пока сложно сказать, в какой форме оба теннисиста приехали на «пятисотник» в столице США.

2.08 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Фис — Ходар принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.08.