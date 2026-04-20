LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях очередной недели теннисного сезона.

Рублев провел лучшую неделю в сезоне

Андрей Рублев наконец-то прервал серию неудачных выступлений, которая снова вселила в него неуверенность и сомнения.

После откровенно слабых результатов на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло россиянин дошел до финала в Барселоне.

Интересно, что в предыдущий раз он играл в решающем матче тоже на грунте. В мае 2025-го Рублев уступил Флавио Коболли на турнире в Гамбурге.

Барселону он тоже покидает без титула, но минувшая неделя все равно стала лучшей для него в текущем сезоне.

На каталонском «пятисотнике» одним из главных сюрпризов стала уверенная победа Рублева над чехом Томашем Махачем, а также камбэк в игре против серба Хамада Меджедовича в полуфинале.

Перед решающим матчем Рублеву напомнили, что 26 лет назад турнир в Барселоне выиграл Марат Сафин.

Как оказалось, на прошлой неделе он ни разу не общался со своим ментальным наставником, в том числе перед встречей с Артуром Фисом в финале: «Мы не разговаривали, потому что сейчас он немного занят. Так что на этой неделе мы не общались. Последний раз я видел его, кажется, в воскресенье. Да, в воскресенье перед турниром он просто сказал мне, что на этой неделе ждет хороших результатов».

Андрей Рублев и Артур Фис globallookpress.com

В финале Рублев избежал разгрома, но все равно осталось ощущение, что Фис сейчас просто на другом уровне. Россиянин уступала 2:6, 2:5, но едва не перевел матч в третий сет — француз чересчур рано поверил в победу. К сожалению, Рублев слабо провел тай-брейк и лишил зрителей главного шоу.

То, как ты играешь — это просто безумие. Уровень, который ты показал сегодня и в целом за последние пару лет, доказывает, что ты один из лучших игроков тура. Пропустить полгода и вернуться на такой уровень — это что-то нереальное. Я тренируюсь каждый день и не на таком уровне. Очень рад за тебя. Ты на 100% это заслужил. Андрей Рублев Финалист турнира в Барселоне

В прошлом сезоне Фис серьезно повредил спину, пропустил больше шести месяцев, но после возвращения он действительно играет еще лучше, чем до травмы. Поэтому слова Рублева на церемонии награждения ни в коем случае нельзя воспринимать как оправдание — это абсолютно справедливая оценка. Возможно, не в этом году, но в будущем он, вероятно, будет одним из тех, кто бросит вызов Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу на крупнейших турнирах.

Алькарас загнал себя в угол

Мощнейший рывок Янника Синнера, похоже, конкретно сбил с толку Карлоса Алькараса. Всё это привело к тому, что испанец и его команда явно просчитались, продумывая весенний календарь турниров.

План был следующий: сначала защитить титул в Монте-Карло, а потом — в Барселоне. Сложно сказать, собирался ли Алькарас при идеальном раскладе играть на «Мастерсе» в Мадриде, но, как и в прошлом году, он снова не поедет в столицу Испании.

Причина такого решения — травма. Алькарас повредил запястье в матче против Отто Виртанена на старте «пятисотника» в Барселоне. Карлос обыграл финна со счетом 6:4, 6:2, но уже на следующий день снялся не только с каталонского турнира, но и с «тысячника» в Мадриде.

Карлос Алькарас globallookpress.com

По всей видимости, это всего лишь мера предосторожности. Ну и с учетом того, что ему не надо защищать очки в Мадриде, это абсолютно оправданное решение. Теперь Алькарас намерен бросить все силы на защиту титулов в Риме и на Ролан Гаррос.

Но в целом к планированию календаря действительно остаются вопросы. Приезд в Барселону изначально вызывал сомнения, и уже в первом матче стало ясно, что Алькарас пожалел об этом.

Но есть еще одни вопрос — финансовый. Например, Грег Руседски, бывшая четвертая ракетка мира, сомневается, что Алькарас получил травму: «Если ты берешь гарантированные деньги за участие, то не должен сниматься уже во втором круге, если у тебя нет травмы».

Кроме того, Руседски считает, что Алькарасу надо сократить количество выставочных матчей: «У него и так достаточно денег. Насколько я знаю, у него контракт с Nike примерно на 200 миллионов долларов. Так что вопрос не в гонорарах за участие, а в правильном планировании календаря».

В общем, если не случится ничего сверхъестественного, Янник Синнер, по всей видимости, продлит серию побед на «Мастерсах». В Мадриде у итальянца не будет ни одного серьезного конкурента.

Рыбакина «забрала» у Андреевой элитный спорткар

Мирра Андреева после победы над Игой Свентек не скрывала, что мечтает «угнать» главный приз турнира в Штутгарте.

«Мы вчера спорили в ресторане, и все говорили, что это, наверное, та, справа — Cayenne. А я говорила: это 911. Это 911 — и точка. Мы спорили, какую машину получит победительница. Я не знала наверняка, но продолжала говорить себе, что это 911», — сказала россиянка после выхода в полуфинал немецкого «пятисотника».

Мирра оказалась права, организаторы подготовили для будущей победительницы турнира лимонный кабриолет Porcshe 911 Carrera S.

Елена Рыбакина globallookpress.com

К сожалению, элитный спорткар достался не россиянке. Андреева совершила эффектный камбэк в 1/4 финала против Свентек, но в следующем матче проиграла Елене Рыбакиной, которая в 2024-м получила Porsche Taycan 4S Sport Turism за победу в Штутгарте.

Теперь в гараже Елены будет два «Порше». В финале она так же уверенно обыграла Каролину Мухову, которая прервала серию поражений от Кори Гауфф и остановила Элину Свитолину.

Как ни странно, главным испытанием для Рыбакиной стала встреча с Лейлой Фернандес в четвертьфинале: в этом матче она проиграла первый сет, уступала со счетом 2:4 во втором, а в решающем спасла два матчбола.

Рыбакина выиграла 13-й титул в карьере, забрала еще один дорогой автомобиль (а вместе с ним и 160 тысяч евро призовых) и стала лидером женского тура по количеству побед (в 2026-м у нее 25 выигранных матчей и пять поражений). Елена идеально воспользовалась отсутствием Арины Соболенко и очередной неудачей Свентек. Полька в начале апреля сменила тренера, пригласив в команду Франсиско Ройга, долгое время работавшего с Рафаэлем Надалем, но даже на своем любимом покрытии она по-прежнему играет чересчур неубедительно.

Шелтон со второй попытки стал чемпионом в Мюнхене

В прошлом году Бен Шелтон совсем плохо провел финал мюнхенского «пятисотника», проиграв Саше Звереву. Ровно через 12 месяцев американец снова стал участником решающего матча на BMW Open.

Шелтон в середине февраля взял титул в Далласе, но неудачно выступил в Индиан-Уэллс, Майами и Хьюстоне, выиграв в общей сложности лишь два матча.

Спад был спровоцирован вирусом, который буквально свалил Бена с ног в начале марта. Но в Мюнхене мы снова увидели его лучшую версию.

Бен Шелтон globallookpress.com

В первых раундах у Шелтона были сложные матчи против Эмилио Навы и Александра Блокса, а в четвертьфинале он обыграл Жоао Фонсеку. Победа над бразильцем стала мини-сенсацией, учитывая внушительный прогресс соперника этой весной.

«Для меня честь находиться с ним на одном корте. У него потрясающая энергетика и много болельщиков по всему миру — мне очень нравятся играть в такой атмосфере», — сказал американец после победы над 19-летним Фонсекой.

Еще одним любопытным сюжетом на этой неделе стал внезапный прорыв Алекса Молчана. Пару лет назад он входил в топ-40, но потом свалился во вторую сотню рейтинга, и казалось, что о его возвращении на прежний уровень уже не может быть и речи.

Словак провалил первые месяцы сезона, однако в начале апреля внезапно дошел до четвертьфинала в Бухаресте. Как оказалось, это был не совсем случайный успех.

В Мюнхене Молчан сначала прошел квалификацию, после чего обыграл Александра Бублика, Даниэля Альтмайера и Дениса Шаповалова.

Шелтон, в отличие от остальных соперников Молчана, сумел правильно настроиться на матч против 166-й ракетки мира.

На этот раз соперником Бена по финалу стал Флавио Коболли, автор главной сенсации недели. В полуфинале итальянец обыграл Сашу Зверева, прошлогоднего чемпиона мюнхенского «пятисотника».

Любопытно, что Зверев выиграл лишь один из десяти последних полуфиналов.

После поражения немец снова корил себя за то, что играет чуть ли не каждую неделю: «Мне очень нужен отдых. Думаю, Алькарас и Синнер поступают с умом, не играя каждую неделю, даже если это "Мастерсы" или домашние турниры».

После классной победы в полуфинале Коболли разочаровал в решающем матче. Шелтон чересчур комфортно чувствовал себя на приеме и не отдал ни гейма на своей подаче.

Шелтон выиграл пятый титул в карьере и второй в этом сезоне. Теперь он находится в 30 очках от пятой строчки рейтинга. Там же, в десятке лучших, по его мнению, скоро будет и Коболли: «Топ-10 не за горами. Рад видеть, какого прогресса мы оба добились за последние годы». На «Мастерс» в Мадриде итальянец отправится в статусе 13-й ракетки мира.