Сможет ли Шнайдер выйти в финал Ролан Гаррос?

прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос, ставка за 2.08

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против польки Майи Хвалиньской в полуфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 4 июня, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Шнайдер — Хвалиньская с коэффициентом для ставки за 2.08.

Шнайдер

Диана впервые дошла до полуфинала на турнире «Большого шлема».

Шнайдер преподнесла главную сенсацию французского мэйджора, обыграв в четвертьфинале Арину Соболенко.

Россиянка совершила камбэк в матче с первой ракеткой мира — 3:6, 7:5, 6:0.

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Во втором сете Шнайдер уступала с двумя брейками и отыграла подачу на матч при счете 4:5.

В первом раунде 22-летняя теннисистка одержала уверенную победу над мексиканкой Ренатой Сарасуа — 6:4, 6:1.

Во втором круге Шнайдер выиграла у американки Маккартни Кесслер — 7:6, 6:1.

В третьем раунде ее соперницей была украинка Александра Олейникова — 7:5, 6:1.

В 1/8 финала Шнайдер одержала победу над чемпионкой Australian Open-2025 Мэдисон Киз — 6:3, 3:6, 6:0.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Диана впервые в сезоне выиграла пять матчей подряд. До этой недели ее лучшим результатом в этом году был выход в полуфинал «пятисотника» в Аделаиде.

Хвалиньская

Майя тоже впервые в карьере вышла в полуфинал на турнире «Большого шлема».

При этом польская теннисистка пробилась в основную сетку Ролан Гаррос через квалификацию. В решающем отборочном матче она обыграла нидерландку Сюзан Ламенс.

В первом раунде основного турнира Хвалиньская одержала сенсационную победу над китаянкой Циньвэнь Чжэн — 6:4, 6:0.

Еще одним сюрпризом стала уверенная победа 24-летней польки над бельгийкой Элизой Мертенс. Этот матч тоже завершился со счетом 6:4, 6:0.

В третьем круге Хвалиньская остановила бывшую третью ракетку мира Марию Саккари — 1:6, 6:3, 6:2.

В 1/8 финала Майя уверенно выиграла у француженки Диан Парри — 6:3, 6:2.

В четвертьфинале ее соперницей была россиянка Анна Калинская — 7:6, 6:3.

До этой недели лучшим результатом Хвалиньской в текущем сезоне был выход в четвертьфинал на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

Хвалиньская занимает 114-е место в рейтинге WTA. Выше 113-й строчки она пока не поднималась.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.59, победу Хвалиньской букмекеры предлагают за 2.43.

Прогноз: Диана буквально шокировала всех своей феноменальной победой над Соболенко, однако это совсем не означает, что она легко обыграет Хвалиньскую и ворвется в финал. Матч будет непростым, полька тоже на кураже после серии шикарных результатов.

Оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Вероятно, матч перейдет в третью партию, в которой начнется настоящее психологическое состязание.

2.08 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Шнайдер — Хвалиньская принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.08.