Сможет ли Бадоса стать чемпионкой в Яссах?

прогноз на финал турнира в Яссах, ставках за 1.97

Испанка Паула Бадоса сыграет против египтянки Маяр Шериф в финале турнира WTA 250 в Яссах (Румыния). Матч пройдет 19 июля, начало — в 17:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

Шериф

Маяр четвертый раз в карьере вышла в финал на уровне основного тура.

Египетская теннисистка выиграла один из трех предыдущих финалов. В 2022-м году она стала чемпионкой грунтового турнира в Парме.

В первом круге текущего турнира Шериф разгромила венгерку Далму Галфи — 6:2, 6:0.

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Во втором раунде ее соперницей была испанка Кейтлин Кеведо — 6:3, 7:6.

В четвертьфинале Шериф выиграла у представительницы Казахстана Юлии Путинцевой — 6:2, 3:6, 7:5.

В полуфинале 30-летняя египтянка одержала разгромную победу над украинкой Александрой Олейниковой — 6:3, 6:1.

Шериф выиграла 14 из последних 15-ти матчей. Перед этим она стала победительницей турниров категории WTA 125 в Брешии (Италия) и Контрексевиле (Франция).

Бадоса

Паула вышла в финал на уровне основного тура впервые с августа 2024-го, когда она выиграла «пятисотник» в Вашингтоне.

Текущий турнир испанская теннисистка начала с уверенной победы над украинкой Ангелиной Калининой — 6:3, 6:1.

Во втором раунде Бадоса выиграла у россиянки Алевтины Ибрагимовой — 7:5, 1:6, 6:4.

В четвертьфинале экс-вторая ракетка мира остановила венгерку Панну Удварди — 6:4, 7:6.

В полуфинале Бадоса совершила камбэк в матче против Тамары Зиданшек — 3:6, 7:5, 7:6.

Паула дважды отыграла у словенки подачу на матч — сначала во втором сете, а потом в третьем.

Победная серия Бадосы теперь составляет десять матчей. На прошлой неделе она стала чемпионкой турнира WTA 125 в шведском Бостаде.

Бадоса провела 35 матчей в текущем сезоне. Сейчас у нее 20 побед и 15 поражений. Среди ее лучших результатов сезона на уровне основного тура — полуфинал в Остине и четвертьфинал на «пятисотнике» в Берлине.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шериф в этом матче можно поставить за 2.70, победу Бадосы букмекеры предлагают за 1.46.

Прогноз: три года назад Паула разгромила Маяр на грунте в Чарлстоне — 6:3, 6:1.

Вероятно, на этот раз египтянка возьмет больше четырех геймов, но итоговый результат снова будет не в ее пользу.

Когда Бадоса находится в оптимальной физической форме, она, как известно, способна конкурировать с любой соперницей.

1.97 Победа Бадосы + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Шериф — Бадоса принесёт прибыль 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: победа Бадосы + тотал геймов больше 18,5 за 1.97.