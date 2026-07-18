прогноз на финал турнира в Гштаде, ставка за 1.92

Грек Стефанос Циципас сыграет против бельгийца Рафаэля Коллиньона в финале турнира ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Матч пройдет 19 июля, начало — в 12:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Циципас

Стефанос вышел в финал турнира ATP впервые с февраля 2025-го, когда он стал победителем «пятисотника» в Дубае.

В первом круге текущего турнира грек одержал уверенную победу над Игнасио Бусе — 6:4, 6:4.

Во втором раунде у Циципаса был тяжелейший матч против 186-й ракетки мира Жерома Кима — 6:4, 6:7, 7:6.

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В четвертьфинале экс-третья ракетка мира выиграл у француза Артура Риндеркнеша — 6:3, 3:6, 6:3.

В полуфинале Циципас провел три сета против представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:4, 3:6, 6:3.

Циципас впервые в этом году выиграл четыре подряд матча на уровне основного тура.

Коллиньон

Рафаэль тем временем впервые в карьере вышел в финал турнира ATP.

В первом раунде у бельгийского теннисиста был непростой матч против представителя Казахстана Тимофея Скатова — 3:6, 7:6, 6:4.

Во втором круге Коллиньон одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:6, 7:6.

В четвертьфинале 24-летний бельгиец обыграл представителя Монако Валантена Вашеро — 7:6, 4:6, 7:5.

После этого Коллиньон совершил камбэк в матче против Хуана Мануэля Серундоло — 1:6, 7:6, 7:5.

Во втором сете при счете 4:5 Рафаэль отыграл у аргентинца подачу на матч.

В текущем сезоне Коллиньон выиграл 36 из 48 матчей. Правда, часть из них он провел на «челленджерах». На этом уровне Рафаэль выиграл турниры в По (Франция) и Монце (Италия), а также дошел до финала в Бордо (Франция).

На следующей неделе Коллиньон дебютирует в топ-40.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Циципаса, и на Коллиньона можно поставить за 1.91.

Прогноз: пожалуй, многие согласятся, что оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Нейтральных зрителей матч между Циципасом и Коллиньоном, скорее всего, порадует.

1.92 Тотал геймов больше 25,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Циципас — Коллиньон позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,5 за 1.92.