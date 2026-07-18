Грек Стефанос Циципас сыграет против бельгийца Рафаэля Коллиньона в финале турнира ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Матч пройдет 19 июля, начало — в 12:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Циципас
Стефанос вышел в финал турнира ATP впервые с февраля 2025-го, когда он стал победителем «пятисотника» в Дубае.
В первом круге текущего турнира грек одержал уверенную победу над Игнасио Бусе — 6:4, 6:4.
Во втором раунде у Циципаса был тяжелейший матч против 186-й ракетки мира Жерома Кима — 6:4, 6:7, 7:6.
В четвертьфинале экс-третья ракетка мира выиграл у француза Артура Риндеркнеша — 6:3, 3:6, 6:3.
В полуфинале Циципас провел три сета против представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:4, 3:6, 6:3.
Циципас впервые в этом году выиграл четыре подряд матча на уровне основного тура.
Коллиньон
Рафаэль тем временем впервые в карьере вышел в финал турнира ATP.
В первом раунде у бельгийского теннисиста был непростой матч против представителя Казахстана Тимофея Скатова — 3:6, 7:6, 6:4.
Во втором круге Коллиньон одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:6, 7:6.
В четвертьфинале 24-летний бельгиец обыграл представителя Монако Валантена Вашеро — 7:6, 4:6, 7:5.
После этого Коллиньон совершил камбэк в матче против Хуана Мануэля Серундоло — 1:6, 7:6, 7:5.
Во втором сете при счете 4:5 Рафаэль отыграл у аргентинца подачу на матч.
В текущем сезоне Коллиньон выиграл 36 из 48 матчей. Правда, часть из них он провел на «челленджерах». На этом уровне Рафаэль выиграл турниры в По (Франция) и Монце (Италия), а также дошел до финала в Бордо (Франция).
На следующей неделе Коллиньон дебютирует в топ-40.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Циципаса, и на Коллиньона можно поставить за 1.91.
Прогноз: пожалуй, многие согласятся, что оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Нейтральных зрителей матч между Циципасом и Коллиньоном, скорее всего, порадует.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,5 за 1.92.