Сможет ли Корнеева выиграть у Саккари?

прогноз на матч 1/2 финала в Афинах, ставка за 1.88

Россиянка Алина Корнеева сыграет против гречанки в четвертьфинале турнира WTA 250 в Афинах (Греция). Матч пройдет 18 июля, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.

Саккари

Мария второй раз в сезоне вышла в полуфинал турнира WTA.

Лучшим результатом гречанки в этом году пока остается полуфинал на «тысячнике» в Дохе.

На этой неделе Саккари пока не проиграла ни одного сета.

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В первом круге она одержала победу над представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой — 6:0, 7:6.

Во втором раунде экс-третья ракетка мира разгромила британку Хэрриет Дарт — 6:1, 6:2.

В четвертьфинале Саккари обыграла американку Алисию Паркс — 6:4, 6:3.

Корнеева

Алина второй раз в карьере вышла в полуфинал на уровне основного тура.

Как и Саккари, она не проиграла ни одного сета в трех предыдущих матчах.

В первом раунде российская теннисистка разгромила японку Аои Ито — 6:2, 6:1.

Во втором круге Корнеева, вопреки ожиданиям, уверенно обыграла 31-ю ракетку мира Энн Ли — 6:2, 6:2.

В четвертьфинале 19-летняя россиянка одержала победу над чешкой Терезой Валентовой — 7:5, 6:3.

Корнеева выиграла 32 из 44 матчей в этом году.

До этой недели лучшим результатом Алины в этом сезоне был выход во второй круг Ролан Гаррос.

Корнеева вошла в топ-100 во многом благодаря успешным выступлениям на турнирах WTA 125 и ITF.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Саккари в этом матче можно поставить за 1.29, победу Корнеевой букмекеры предлагают за 3.50.

Прогноз: Саккари, похоже, серьезно настроена выиграть домашний турнир. Корнеевой будет нелегко, и мы все-таки склоняемся к тому, что она не остановит опытную соперницу.

1.88 Победа Саккари в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Саккари — Корнеева принесёт прибыль 880₽, общая выплата — 1880₽

Рекомендуемая ставка: победа Саккари в двух сетах за 1.88.