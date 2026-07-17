Шевченко обыграет Циципаса и выйдет в финал?

прогноз на матч 1/2 финала турнира в Гштаде, ставка за 2.10

Грек Стефанос Циципас сыграет против представителя Казахстана Александра Шевченко в полуфинале турнира ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Матч пройдет 18 июля, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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Шевченко

Саша впервые в сезоне вышел в полуфинал на уровне основного тура.

В первом раунде представитель Казахстана одержал победу над французом Александром Мюллером — 3:6, 6:3, 6:4.

Во втором круге Шевченко выиграл у швейцарца Доминика Штрикера — 7:6, 6:2.

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В четвертьфинале его соперником был француз Артур Риндеркнеш — 7:6, 6:3.

При этом в пятницу Шевченко сначала доиграл матч против Шрикера, который не удалось завершить в четверг, а потом уже вышел на игру против Риндеркнеша. День получился удачным, но при этом очень энергозатратным.

До этой недели лучшим результатом Шевченко в этом сезоне был выход в третий раунд «Мастерса» в Майами. Кроме того, он дошел до четвертьфинала в Аделаиде.

Циципас

Стефанос тоже впервые в этом году вышел в полуфинал турнира ATP.

В первом круге текущего турнира грек одержал победу над Игнасио Бусе.

Вопреки ожиданиям, он уверенно обыграл перуанского теннисиста в двух сетах — 6:4, 6:4.

Во втором раунде у Циципаса был тяжелейший матч против 186-й ракетки мира Жерома Кима — 6:4, 6:7, 7:6.

В четвертьфинале Циципас выиграл у француза Артура Риндеркнеша — 6:3, 3:6, 6:3.

В текущем сезоне Циципас пока ни разу не выигрывал больше трех матчей подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 3.20, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.33.

Прогноз: в прошлом году Шевченко обыграл Циципаса на United Cup — 6:4, 7:6.

Вероятно, в предстоящем матче Саша тоже как минимум создаст интригу. Оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов.

2.10 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Шевченко — Циципас принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.10.