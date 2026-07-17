прогноз на матч 1/2 финала турнира в Бостаде, ставка за 2.00

Бельгиец Рафаэль Коллиньон сыграет против аргентинца Хуана Мануэля Серундоло в полуфинале турнира ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Матч пройдет 18 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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Коллиньон

Рафаэль впервые в сезоне вышел в полуфинал на уровне основного тура.

В первом раунде текущего турнира у бельгийского теннисиста был непростой матч против представителя Казахстана Тимофея Скатова — 3:6, 7:6, 6:4.

Во втором круге Коллиньон одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:6, 7:6.

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В четвертьфинале 24-летний бельгиец обыграл представителя Монако Валантена Вашеро — 7:6, 4:6, 7:5.

В текущем сезоне Коллиньон выиграл 35 из 47 матчей. Но тут важно уточнить, что часть из них он провел на «челленджерах». На этом уровне Рафаэль выиграл турниры в По (Франция) и Монце (Италия), а также дошел до финала в Бордо (Франция).

На следующей неделе Коллиньон дебютирует в топ-40.

Серундоло

Хуан Мануэль в первом раунде с трудом обыграл 153-ю ракетку мира Зденека Коларжа.

Аргентинский теннисист совершил камбэк в матче против чеха — 4:6, 6:3, 6:4.

Во втором круге Серундоло одержал волевую победу над сербом Миомиром Кецмановичем — 3:6, 6:3, 7:5.

В четвертьфинале, как и в прошлом году, Серундоло обыграл норвежца Каспера Рууда — 3:6, 7:5, 6:2.

Серундоло тоже впервые в сезоне вышел в полуфинал на уровне основного тура.

Но его лучшим результатом в этом году пока остается Ролан Гаррос, на котором он дошел до четвертого раунда. Во втором круге парижского «Шлема» латиноамериканец одержал сенсационную победу над первой ракеткой мира Янником Синнером.

Серундоло провел уже 34 матча на грунте в текущем сезоне. На этом отрезке у него 23 победы и 11 поражений.

В 2025-м Серундоло добрался до финала на турнире в Гштаде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коллиньона в этом матче можно поставить за 1.64, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.25.

Прогноз: Коллиньон проиграл три предыдущих матча против Серундоло.

В прошлом сезоне бельгиец уступил аргентинцу на грунте в Брауншвейге, а в текущем — сначала в Бордо, а потом на траве в Истборне.

При этом во всех случаях они провели по три сета, а в двух матчах им даже понадобился решающий тай-брейк.

Вероятно, предстоящая встреча будет не менее напряженной. Ставка без учета исхода будет оптимальным вариантом.

2.00 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Коллиньон — Серундоло позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.