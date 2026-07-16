Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Артура Риндеркнеша в четвертьфинале турнира ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Матч пройдет 17 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.28.
Риндеркнеш
Артур попал в число первых четырех сеяных и стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче Риндеркнеш с трудом обыграл соотечественника Клемана Табюра — 6:7, 7:6, 7:5.
У француза пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 14 побед и 16 поражений.
Лучшим результатом 30-летнего теннисиста в этом году пока остается выход в третий круг Уимблдона.
К слову, это один из трех случаев, когда ему удалось выиграть два матча в рамках одного турнира.
В конце февраля Риндеркнеш дошел до четвертьфинала в Дубае, а в мае — на грунтовом турнире в Женеве.
Циципас
Стефанос прошел не менее двух раундов впервые с конца апреля, когда он добрался до 1/8 финала на «Мастерсе» в Мадриде.
В первом круге грек одержал победу над Игнасио Бусе.
Вопреки ожиданиям, он уверенно обыграл перуанского теннисиста в двух сетах — 6:4, 6:4.
Во втором раунде у Циципаса был тяжелейший матч против 186-й ракетки мира Жерома Кима — 6:4, 6:7, 7:6.
Мадридский «тысячник» пока остается единственным в этом сезоне турниром, на котором Циципас выиграл больше двух матчей.
Стефанос проводит неделю в статусе 85-й ракетки мира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 2.31, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.61.
Прогноз: в начале года Циципас обыграл Риндеркнеша на «пятисотнике» в Роттердаме — 7:5, 6:3.
Вероятно, в предстоящем матче грек и француз снова проведут больше 20 геймов, но мы не уверены, что эта встреча тоже завершится победой экс-третьей ракетки мира.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.