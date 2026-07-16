прогноз на матч 1/4 финала турнира в Бостаде, ставка за 2.04

Итальянец Лучано Дардери сыграет против португальца Нуну Боржеша в четвертьфинале турнира ATP 250 в Бостаде (Швеция). Матч пройдет 17 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

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Боржеш

Нуну в первом раунде одержал уверенную победу над 17-летним французом Моизом Куаме — 6:4, 6:2.

Вопреки ожиданиям, во втором круге португальский теннисист обыграл Григора Димитрова.

Матч против бывшей третьей ракетки мира тоже завершился со счетом 6:4, 6:2.

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Боржеш четвертый раз в сезоне вышел в четвертьфинал на уровне основного тура.

Среди его лучших результатов в 2026-м — третий круг на Australian Open и Ролан Гаррос, четвертьфинал на «пятисотнике» в Барселоне и полуфинал на Мальорке.

В прошлом году Нуну не прошел второй раунд в Бостаде, проиграв Филипу Мисоличу, тогда как в 2024-м он стал чемпионом местного турнира.

Дардери

Лучано попал в число первых четырех сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче его соперником был Даниэль Альтмайер.

Как и ожидалось, итальянец спокойно обыграл немецкого теннисиста — 6:4, 6:4.

Дардери — действующий чемпион грунтового турнира в Бостаде.

В текущем сезоне Дардери выиграл 18 из 27 матчей на грунте.

Ранее в этом году Лучано выиграл турнир в Сантьяго, дошел до финала в Буэнос-Айресе, до полуфинала на «Мастерсе» в Риме и до четвертьфинала в Мюнхене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.03, победу Дардери букмекеры предлагают за 1.78.

Прогноз: интересный момент — Нуну выиграл три предыдущих матча против Лучано.

Ранее в этом году португалец обыграл итальянца на травяном турнире на Мальорке — 7:6, 6:4.

Несмотря на это, очевидно, что сейчас лучшим вариантом будет ставка без учета исхода. На грунте встреча Боржеша и Дардери может получиться максимально напряженной.

2.04 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Боржеш — Дардери принесёт чистый выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.04.