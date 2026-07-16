Итальянец Лучано Дардери сыграет против португальца Нуну Боржеша в четвертьфинале турнира ATP 250 в Бостаде (Швеция). Матч пройдет 17 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.
Боржеш
Нуну в первом раунде одержал уверенную победу над 17-летним французом Моизом Куаме — 6:4, 6:2.
Вопреки ожиданиям, во втором круге португальский теннисист обыграл Григора Димитрова.
Матч против бывшей третьей ракетки мира тоже завершился со счетом 6:4, 6:2.
Боржеш четвертый раз в сезоне вышел в четвертьфинал на уровне основного тура.
Среди его лучших результатов в 2026-м — третий круг на Australian Open и Ролан Гаррос, четвертьфинал на «пятисотнике» в Барселоне и полуфинал на Мальорке.
В прошлом году Нуну не прошел второй раунд в Бостаде, проиграв Филипу Мисоличу, тогда как в 2024-м он стал чемпионом местного турнира.
Дардери
Лучано попал в число первых четырех сеяных и стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче его соперником был Даниэль Альтмайер.
Как и ожидалось, итальянец спокойно обыграл немецкого теннисиста — 6:4, 6:4.
Дардери — действующий чемпион грунтового турнира в Бостаде.
В текущем сезоне Дардери выиграл 18 из 27 матчей на грунте.
Ранее в этом году Лучано выиграл турнир в Сантьяго, дошел до финала в Буэнос-Айресе, до полуфинала на «Мастерсе» в Риме и до четвертьфинала в Мюнхене.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.03, победу Дардери букмекеры предлагают за 1.78.
Прогноз: интересный момент — Нуну выиграл три предыдущих матча против Лучано.
Ранее в этом году португалец обыграл итальянца на травяном турнире на Мальорке — 7:6, 6:4.
Несмотря на это, очевидно, что сейчас лучшим вариантом будет ставка без учета исхода. На грунте встреча Боржеша и Дардери может получиться максимально напряженной.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.04.