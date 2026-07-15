Сможет ли Шевченко выйти в четвертьфинал в Гштаде?

прогноз на матч первого круга турнира в Гштаде, ставка за 1.99

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против швейцарца Доминика Штрикера во втором круге турнира ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Матч пройдет 16 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.99.

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Шевченко

Саша в первом раунде одержал победу над Александром Мюллером.

Представитель Казахстана совершил камбэк в матче против французского теннисиста — 3:6, 6:3, 6:4.

Шевченко второй год подряд прошел первый круг в Гштаде. В 2025-м он начал с уверенной победы над Стэном Вавринкой, после чего уступил Александру Бублику.

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Лучшим результатом Шевченко в этом сезоне пока остается выход в третий раунд «Мастерса» в Майами. Кроме того, он дошел до четвертьфинала в Аделаиде.

Также стоит обратить внимание, что после «тысячника» в Майами он пока ни разу не выигрывал два подряд матча на уровне основного тура.

Шевченко проводит неделю в статусе 100-й ракетки мира.

Штрикер

Доминик преподнес главную сенсацию первого круга, одержав победу над Хауме Муньяром.

Швейцарский теннисист уверенно обыграл испанца в двух сетах — за 6:2, 6:4.

Штрикер провел и выиграл первый в текущем сезоне матч на уровне основного тура.

Ранее в этом году 23-летний швейцарец играл не только на «челленджерах», но и на «фьючерсах».

Штрикер приехал в Гштад в статусе 360-й ракетки мира. Падение Доминика в рейтинге связано, прежде всего, с травмами, которые регулярно беспокоят его с 2024 года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 1.99, победу Штрикера букмекеры предлагают за 1.81.

Прогноз: рискнем предположить, что Шевченко все же обыграет соперника, который уже долгое время не может регулярно показывать свой лучший теннис из-за травм.

1.99 Победа Шевченко Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Шевченко — Штрикер принесёт прибыль 990₽, общая выплата — 1990₽

Рекомендуемая ставка: победа Шевченко за 1.99.