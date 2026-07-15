прогноз на матч первого круга турнира в Гштаде, ставка за 2.02

Серб Миомир Кецманович сыграет против аргентинца Хуана Мануэля Серундоло во втором круге турнира ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Матч пройдет 16 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

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Серундоло

У Хуана Мануэля в первом раунде был непростой матч против 153-й ракетки мира Зденека Коларжа.

Аргентинский теннисист совершил камбэк в игре против чеха — 4:6, 6:3, 6:4.

Серундоло провел уже 32 матча на грунте в текущем сезоне. На этом отрезке у него 21 победа и 11 поражений.

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Серундоло стал одним из главных героев Ролан Гаррос, одержав во втором круге сенсационную победу над Янником Синнером.

В третьем раунде французского «Шлема» аргентинец обыграл испанца Мартина Ландалусе, а в 1/8 финала уступил Маттео Берреттини.

Но также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Серундоло смог пройти дальше второго круга только на трех турнирах ATP.

Кецманович

Миомир в первом раунде одержал победу над 262-й ракеткой мира Килианом Фельдбаушем.

Сербскому теннисисту пришлось провести три сета против 20-летнего швейцарца — 6:1, 1:6, 6:3.

Кецманович выиграл 18 из 36-ти матчей в текущем сезоне.

На уровне основного тура его лучшим результатом в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Акапулько. Это один из трех случаев в 2026-м, когда ему удалось пройти дальше второго круга.

В середине мая Миомир стал победителем грунтового «челленджера» в Валенсии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Серундоло, и на Кецмановича можно поставить за 1.91.

Прогноз: да, здесь действительно нелегко спрогнозировать возможный исход. Вероятно, аргентинец и серб проведут затяжной, нервный матч, в котором им понадобится хотя бы один тай-брейк.

2.02 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Серундоло — Кецманович принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.