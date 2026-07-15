Серб Миомир Кецманович сыграет против аргентинца Хуана Мануэля Серундоло во втором круге турнира ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Матч пройдет 16 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.
Серундоло
У Хуана Мануэля в первом раунде был непростой матч против 153-й ракетки мира Зденека Коларжа.
Аргентинский теннисист совершил камбэк в игре против чеха — 4:6, 6:3, 6:4.
Серундоло провел уже 32 матча на грунте в текущем сезоне. На этом отрезке у него 21 победа и 11 поражений.
Серундоло стал одним из главных героев Ролан Гаррос, одержав во втором круге сенсационную победу над Янником Синнером.
В третьем раунде французского «Шлема» аргентинец обыграл испанца Мартина Ландалусе, а в 1/8 финала уступил Маттео Берреттини.
Но также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Серундоло смог пройти дальше второго круга только на трех турнирах ATP.
Кецманович
Миомир в первом раунде одержал победу над 262-й ракеткой мира Килианом Фельдбаушем.
Сербскому теннисисту пришлось провести три сета против 20-летнего швейцарца — 6:1, 1:6, 6:3.
Кецманович выиграл 18 из 36-ти матчей в текущем сезоне.
На уровне основного тура его лучшим результатом в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Акапулько. Это один из трех случаев в 2026-м, когда ему удалось пройти дальше второго круга.
В середине мая Миомир стал победителем грунтового «челленджера» в Валенсии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Серундоло, и на Кецмановича можно поставить за 1.91.
Прогноз: да, здесь действительно нелегко спрогнозировать возможный исход. Вероятно, аргентинец и серб проведут затяжной, нервный матч, в котором им понадобится хотя бы один тай-брейк.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.