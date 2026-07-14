прогноз на матч первого круга турнира в Бостаде, ставка за 2.11

Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Андреа Пеллегрино во втором круге турнира ATP 250 в Бостаде (Швеция). Матч пройдет 15 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.11.

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Рублев

Андрей провел лишь два официальных матча за последние полтора месяца.

Российский теннисист провалил серию турниров на траве.

Сначала Рублев проиграл поляку Хуберту Хуркачу на старте «пятисотника» в Галле, а потом уступил Роману Сафиуллину в первом круге Уимблдона.

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Но сейчас все-таки важно обратить внимание на то, как ранее в этом году он играл на грунте, на котором проходят матчи в Бостаде.

В апреле Рублев дошел до финала на «пятисотнике» в Барселоне, а в мае — до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме и до четвертого круга на Ролан Гаррос.

Также стоит уточнить, что Рублев выигрывал турнир в Бостаде в 2023 году.

Пеллегрино

Андреа в первом раунде одержал победу над норвежцем Николаем Будковым Кьером — 6:3, 6:2.

Итальянский теннисист начал неделю в статусе 138-й ракетки мира. При этом он пока не поднимался выше 109-й строчки.

В текущем сезоне Пеллегрино выиграл шесть матчей на уровне основного тура.

Лучшим результатом 29-летнего итальянца в этом году пока остается выход в 1/8 финала «Мастерса» в Риме.

Кроме того, Пеллегрино добрался до четвертьфинала на турнире ATP 250 в Сантьяго.

С учетом «челленджеров» Андреа в этом году провел на грунте уже 41 (25 побед и 16 поражений) матч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.10, победу Пеллегрино букмекеры предлагают за 5.41.

Прогноз: возможно, для кого-то здесь действительно нет интриги, но мы уверены, что итальянец способен неприятно удивить российского теннисиста. Поклонников Рублева может разочаровать исход данного матча.

2.11 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч Рублев — Пеллегрино принесёт чистый выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 2.11.