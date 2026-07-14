Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Андреа Пеллегрино во втором круге турнира ATP 250 в Бостаде (Швеция). Матч пройдет 15 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.11.
Рублев
Андрей провел лишь два официальных матча за последние полтора месяца.
Российский теннисист провалил серию турниров на траве.
Сначала Рублев проиграл поляку Хуберту Хуркачу на старте «пятисотника» в Галле, а потом уступил Роману Сафиуллину в первом круге Уимблдона.
Но сейчас все-таки важно обратить внимание на то, как ранее в этом году он играл на грунте, на котором проходят матчи в Бостаде.
В апреле Рублев дошел до финала на «пятисотнике» в Барселоне, а в мае — до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме и до четвертого круга на Ролан Гаррос.
Также стоит уточнить, что Рублев выигрывал турнир в Бостаде в 2023 году.
Пеллегрино
Андреа в первом раунде одержал победу над норвежцем Николаем Будковым Кьером — 6:3, 6:2.
Итальянский теннисист начал неделю в статусе 138-й ракетки мира. При этом он пока не поднимался выше 109-й строчки.
В текущем сезоне Пеллегрино выиграл шесть матчей на уровне основного тура.
Лучшим результатом 29-летнего итальянца в этом году пока остается выход в 1/8 финала «Мастерса» в Риме.
Кроме того, Пеллегрино добрался до четвертьфинала на турнире ATP 250 в Сантьяго.
С учетом «челленджеров» Андреа в этом году провел на грунте уже 41 (25 побед и 16 поражений) матч.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.10, победу Пеллегрино букмекеры предлагают за 5.41.
Прогноз: возможно, для кого-то здесь действительно нет интриги, но мы уверены, что итальянец способен неприятно удивить российского теннисиста. Поклонников Рублева может разочаровать исход данного матча.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 2.11.