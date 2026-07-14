Бельгиец Рафаэль Коллиньон сыграет против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге турнира ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Матч пройдет 15 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.
Коллиньон
У Рафаэля в первом раунде был непростой матч против Тимофея Скатова.
Бельгийский теннисист одержал волевую победу над представителем Казахстана — 3:6, 7:6, 6:4.
Коллиньон начал неделю в статусе 42-й ракетки мира. Это пока что его наивысшая позиция в карьере.
В текущем сезоне Коллиньон выиграл 33 из 45 матчей. Правда, часть из них он провел на «челленджерах». Рафаэль выиграл турниры в По (Франция) и Монце (Италия), а также дошел до финала в Бордо (Франция).
Среди его лучших результатов на уровне основного тура — третий круг на «Мастерсе» в Майами и на Ролан Гаррос, а также четвертьфинал на «пятисотнике» в Галле.
Сонего
Лоренцо в первом круге одержал победу над 171-й ракеткой мира Йоэлем Шверцлером — 6:4, 7:6.
Итальянский теннисист прошел как минимум раунд на третьем турнире подряд.
В начале июля Сонего дошел до третьего круга на Уимблдоне. Прежде чем уступить Тейлору Фрицу, он обыграл Томаса Этчеверри и Габриэля Диалло.
У Сонего пока отрицательный баланс в этом году — девять побед и 12 поражений.
Но здесь также важно добавить, что в начале сезона итальянец пропустил почти три месяца из-за травмы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коллиньона в этом матче можно поставить за 1.49, победу Сонего букмекеры предлагают за 2.61.
Прогноз: оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Матч между итальянцем и бельгийцем, скорее всего, получится нервным и затяжным.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.06.