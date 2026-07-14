Россиянка Анна Блинкова сыграет против белоруски Александры Соснович в первом круге турнира WTA 250 в Афинах (Греция). Матч пройдет 14 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.47.
Блинкова
Анна начинает вторую половину сезона в статусе 102-й ракетки мира.
У российской теннисистки пока отрицательный баланс в этом году — 16 побед и 21 поражение.
На прошлой неделе Блинкова дошла до четвертьфинала на грунтовом турнире WTA 125 в Контрексевиле.
Блинкова обыграла Эрику Андрееву и Марию Лурдес Карле, после чего уступила 292-й ракетке мира итальянке Ауроре Дзантедески.
Перед этим Анна прошла раунд на Уимблдоне — после победы над Юлией Стародубцевой проиграла Марте Костюк.
В этом сезоне Блинкова выиграла пока лишь четыре матча на уровне основного тура.
Соснович
Александра тоже находится во второй сотне рейтинга.
Эту неделю она проводит в статусе 143-й ракетки мира.
В отличие от Блинковой, белорусская теннисистка пока ни разу не играла после Уимблдона.
Соснович не смогла пройти квалификацию на британском мэйджоре, проиграв в решающем раунде Бьянке Андрееску.
Перед этим она не прошла квалификацию на турнирах в Лондоне и Берлине, уступив Сторм Хантер и Магдалене Френх соответственно.
Соснович выиграла 23 из 40 матчей в этом году. Среди ее лучших результатов — третий круг на «пятисотнике» в Брисбене и четвертьфинал на турнире WTA 125 в Париже.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Блинкову в этом матче можно поставить за 2.25, победу Соснович букмекеры предлагают за 1.64.
Прогноз: тут есть важный факт — и он совсем не в пользу российской теннисистки. Блинкова проиграла пять предыдущих матчей против Соснович.
Ранее в этом году Анна уступила белоруске на харде в Брисбене и на грунте в Париже, при этом не взяв ни сета.
По всей видимости, Блинкову ждет еще один непростой матч против неудобной соперницы.
Рекомендуемая ставка: победа Соснович в двух сетах за 2.47.