прогноз на матч первого круга турнира в Афинах, ставка за 2.47

Россиянка Анна Блинкова сыграет против белоруски Александры Соснович в первом круге турнира WTA 250 в Афинах (Греция). Матч пройдет 14 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.47.

Блинкова

Анна начинает вторую половину сезона в статусе 102-й ракетки мира.

У российской теннисистки пока отрицательный баланс в этом году — 16 побед и 21 поражение.

На прошлой неделе Блинкова дошла до четвертьфинала на грунтовом турнире WTA 125 в Контрексевиле.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Блинкова обыграла Эрику Андрееву и Марию Лурдес Карле, после чего уступила 292-й ракетке мира итальянке Ауроре Дзантедески.

Перед этим Анна прошла раунд на Уимблдоне — после победы над Юлией Стародубцевой проиграла Марте Костюк.

В этом сезоне Блинкова выиграла пока лишь четыре матча на уровне основного тура.

Соснович

Александра тоже находится во второй сотне рейтинга.

Эту неделю она проводит в статусе 143-й ракетки мира.

В отличие от Блинковой, белорусская теннисистка пока ни разу не играла после Уимблдона.

Соснович не смогла пройти квалификацию на британском мэйджоре, проиграв в решающем раунде Бьянке Андрееску.

Перед этим она не прошла квалификацию на турнирах в Лондоне и Берлине, уступив Сторм Хантер и Магдалене Френх соответственно.

Соснович выиграла 23 из 40 матчей в этом году. Среди ее лучших результатов — третий круг на «пятисотнике» в Брисбене и четвертьфинал на турнире WTA 125 в Париже.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Блинкову в этом матче можно поставить за 2.25, победу Соснович букмекеры предлагают за 1.64.

Прогноз: тут есть важный факт — и он совсем не в пользу российской теннисистки. Блинкова проиграла пять предыдущих матчей против Соснович.

Ранее в этом году Анна уступила белоруске на харде в Брисбене и на грунте в Париже, при этом не взяв ни сета.

По всей видимости, Блинкову ждет еще один непростой матч против неудобной соперницы.

2.47 Победа Соснович в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.47 на матч Блинкова — Соснович позволит вывести на карту выигрыш 1470₽, общая выплата — 2470₽

Рекомендуемая ставка: победа Соснович в двух сетах за 2.47.