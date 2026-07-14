Россиянка Алина Корнеева сыграет против японки Аои Ито в первом круге турнира WTA 250 в Афинах (Греция). Матч пройдет 14 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.
Ито
Аои второй раз в сезоне сыграет на уровне основной сетки WTA.
В конце июня японская теннисистка проиграла украинке Даяне Ястремской в первом круге Уимблдона.
Ито занимает всего лишь 246-е место в текущей версии рейтинга. При этом ранее она уже входила в топ-100, но не смогла закрепиться там из-за травмы.
Японка пропустила осенний отрезок прошлого сезона и начало текущего.
Незадолго до травмы Ито дошла до третьего раунда сначала на «тысячнике» в Монреале, а потом и в Цинциннати.
В этом сезоне у 22-летней Ито пока отрицательный баланс — девять побед и 15 поражений.
Корнеева
Алина с недавних пор находится в первой сотне рейтинга WTA.
Эту неделю российская теннисистка проводит в статусе 90-й ракетки мира.
В конце июня Корнеева прошла тяжелейшую квалификацию на Уимблдоне. Правда, в основной сетке она сразу проиграла австралийке Кимберли Биррелл.
Корнеева выиграла 29 из 41 матчей в этом году.
Лучшим результатом Алины в этом сезоне пока остается выход во второй круг Ролан Гаррос.
Корнеева вошла в топ-100 во многом благодаря успешным выступлениям на турнирах WTA 125 и ITF.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ито в этом матче можно поставить за 5.55, победу Корнеевой букмекеры предлагают за 1.14.
Прогноз: есть подозрение, что здесь все-таки не настолько всё очевидно. Японка вполне способна создать интригу. Оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 2.04.