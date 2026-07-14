Корнеева начнет турнир в Афинах с разгромной победы?

прогноз на матч первого круга турнира в Афинах, ставка за 2.04

Россиянка Алина Корнеева сыграет против японки Аои Ито в первом круге турнира WTA 250 в Афинах (Греция). Матч пройдет 14 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

Ито

Аои второй раз в сезоне сыграет на уровне основной сетки WTA.

В конце июня японская теннисистка проиграла украинке Даяне Ястремской в первом круге Уимблдона.

Ито занимает всего лишь 246-е место в текущей версии рейтинга. При этом ранее она уже входила в топ-100, но не смогла закрепиться там из-за травмы.

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Японка пропустила осенний отрезок прошлого сезона и начало текущего.

Незадолго до травмы Ито дошла до третьего раунда сначала на «тысячнике» в Монреале, а потом и в Цинциннати.

В этом сезоне у 22-летней Ито пока отрицательный баланс — девять побед и 15 поражений.

Корнеева

Алина с недавних пор находится в первой сотне рейтинга WTA.

Эту неделю российская теннисистка проводит в статусе 90-й ракетки мира.

В конце июня Корнеева прошла тяжелейшую квалификацию на Уимблдоне. Правда, в основной сетке она сразу проиграла австралийке Кимберли Биррелл.

Корнеева выиграла 29 из 41 матчей в этом году.

Лучшим результатом Алины в этом сезоне пока остается выход во второй круг Ролан Гаррос.

Корнеева вошла в топ-100 во многом благодаря успешным выступлениям на турнирах WTA 125 и ITF.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ито в этом матче можно поставить за 5.55, победу Корнеевой букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: есть подозрение, что здесь все-таки не настолько всё очевидно. Японка вполне способна создать интригу. Оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов.

2.04 Тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Ито — Корнеева принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 2.04.