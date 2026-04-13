«Унион Берлин» назначил Мари-Луизу Эта главным тренером мужской команды. Ей 34 года. Она — победительница женской Лиги чемпионов, бывший ассистент в том же «Унионе», тренер юношей. И теперь — первая женщина во главе мужского клуба в АПЛ, Ла Лиге, Серии А, Лиге 1 или Бундеслиге. За 126 лет существования этих лиг.

Что произошло

В субботу вечером, 12 апреля, «Унион Берлин» проиграл «Хайденхайму» 1:3.  «Хайденхайм» — последний в таблице Бундеслиги.  Для «Униона» это стало 12-м матчем без победы из 14 с зимней паузы. Штеффен Баумгарт был уволен в тот же вечер, ближе к полуночи.  Вместе с ним ушли ассистенты Данило де Соуза и Кевин Маккенна.

Штеффен Баумгарт, бывший главный тренер «Униона»
Штеффен Баумгарт, бывший главный тренер «Униона» globallookpress.com

На следующее утро клуб объявил: новый главный тренер — Мари-Луиза Эта.  Временно, до конца сезона.  Пять матчей.  Задача — спасти команду от вылета.  «Унион» — 11-й, но всего в семи очках от зоны стыков.

Спортивный директор Хорст Хельдт:

Вторая половина сезона была крайне разочаровывающей. Наша ситуация остаётся шаткой, и нам срочно нужны очки. Две победы в четырнадцати матчах и то, что мы видели в последних неделях, не дают уверенности, что мы можем переломить ситуацию с прежним штабом.Хорст Хельдтспортивный директор «Униона»

Мари-Луиза Эта после назначения:

С учётом разрыва в очках в нижней части таблицы, место в Бундеслиге пока не гарантировано. Я рада, что клуб доверил мне эту непростую задачу. Одна из сильных сторон «Униона» всегда была способность объединяться в таких ситуациях.Мари-Луиза Этановый главный тренер «Уиона»

Фабрицио Романо назвал назначение «историческим решением».  И в данном случае слово «историческое» — не журналистское преувеличение.

Кто она

Мари-Луиза Эта родилась в 1991 году.  Выросла в системе немецкого женского футбола.  Играла за «Турбине Потсдам» — один из сильнейших клубов Европы в начале 2010-х.  В 2010 году выиграла с «Потсдамом» женскую Лигу чемпионов, плюс три чемпионства Бундеслиги.  Позже перешла в «Вердер Бремен», где и закончила карьеру в 2018-м.  Ей тогда было 27.

Дальше — тренерская работа.  Юношеские сборные Германии: U-15, U-17, U-19 — всё девушки.  Потом — «Унион Берлин».

Мари-Луиза Эта
Мари-Луиза Эта globallookpress.com
Мари-Луиза Эта на тренировке в клубе
Мари-Луиза Эта на тренировке в клубе globallookpress.com
Мари-Луиза Эта
Мари-Луиза Эта globallookpress.com

В ноябре 2023-го стала первой женщиной-ассистентом в Бундеслиге.  В той же роли — первая женщина в тренерском штабе команды Лиги чемпионов.  Два «впервые» за один сезон.  Работала с Урсом Фишером, потом помогала переходному штабу между Фишером и Ненадом Белицей.

В январе 2024-го — момент, который теперь вспоминают все.  Белица получил три матча дисквалификации.  Эта, формально — ассистент, фактически руководила командой.  «Унион» обыграл «Дармштадт» 1:0.  Рядом с ней на бровке был Марко Гроте, и кто из них принимал решения — вопрос открытый.  Но на пресс-конференции сидела она.

Журналисты Get German Football News, наблюдавшие за ней в том сезоне, отмечают: Эта и тогда «по сути была равноправным тренером, а не ассистентом».  Так что для тех, кто следил за «Унионом» изнутри, нынешнее назначение — не гром среди ясного неба.  Скорее формализация того, что уже было.

С 2025-го тренировала юношескую команду «Униона» (U-19).  Летом должна возглавить женскую команду клуба — она только что вышла в женскую Бундеслигу.  Назначение на мужскую — промежуточный этап: пять матчей, потом — переход по плану.

Были ли женщины-тренеры в мужском футболе

Да.  Но не на таком уровне.

  • Каролина Мораче, «Витербезе» (Серия С, Италия, 1999). Считается первой женщиной, возглавившей мужскую профессиональную команду в Европе. Третий дивизион. Мораче — легенда итальянского женского футбола, 153 гола за сборную. Продержалась недолго.
  • Коринн Дакр, «Клермон Фут» (Лига 2, Франция, 2014–2017). Самый длительный опыт. Три полных сезона во втором французском дивизионе. До неё клуб возглавила Элена Коста, но ушла до первого матча — по личным причинам. Дакр заменила её и отработала три года. Потом возглавила женскую сборную Франции.
  • Сабрина Виттманн, «Ингольштадт» (2. Бундеслига, 2024). Первая женщина-тренер в топ-3 немецких дивизионах. Второй дивизион — серьёзный уровень, но не первый.
  • Ханна Дингли, «Форест Грин Роверс» (Лига 1, Англия, 2022/23). Исполняющая обязанности в третьем дивизионе. Короткий срок.

Но всё это — вторые-третьи дивизионы, временные назначения, осторожные формулировки.  Эта — первая в топ-лиге.  И первая, кто входит в должность с реальным опытом работы с этой конкретной мужской командой — она знает раздевалку, игроков, клубную культуру.  Это не приглашённый эксперт со стороны.  Это свой человек.

«Унион» в кризисе

Тут стоит сказать прямо: назначение Эта — не только про гендерное равенство.  Это ещё и про отчаяние.

«Унион» — клуб, который ещё два сезона назад играл в Лиге чемпионов.  Сейчас — борьба за выживание.  Баумгарт — второй уволенный тренер за сезон (до него был Бо Свенссон, ушедший осенью).  Две победы с января.  Пять матчей до конца.  Семь очков запаса.

Бо Свенссон возглавлял «Унион» в начале сезона 2025/2026
Бо Свенссон возглавлял «Унион» в начале сезона 2025/2026 globallookpress.com

В такой ситуации клубы берут либо «пожарного» (тренера, специализирующегося на спасении), либо того, кто рядом и кому доверяют.  Эта — второй вариант.  Она внутри системы.  Она знает команду.  Она уже фактически руководила ей два года назад.  И она готова — потому что летом всё равно уходит на другую должность в том же клубе.

Хельдт сам это признаёт: «Я рад, что Мари-Луиза согласилась взять на себя эту роль на временной основе — перед тем как, по плану, возглавить женскую команду летом».

Что будет дальше

Первый матч Эта во главе мужского «Униона» — 18 апреля, дома против «Вольфсбурга».  Потом — ещё четыре тура.  Если «Унион» выживет — Эта станет легендой клуба, который и так славится нестандартными решениями (вспомните, как болельщики «Униона» сами строили стадион).  Если нет — критики скажут то, что всегда говорят в таких случаях, и это будет несправедливо.

Но вне зависимости от результата — факт остаётся. 126 лет существовали пять главных европейских лиг.  За это время мужские команды в них возглавляли сотни тренеров.  Все — мужчины.  Теперь — нет.