«Унион Берлин» назначил Мари-Луизу Эта главным тренером мужской команды. Ей 34 года. Она — победительница женской Лиги чемпионов, бывший ассистент в том же «Унионе», тренер юношей. И теперь — первая женщина во главе мужского клуба в АПЛ, Ла Лиге, Серии А, Лиге 1 или Бундеслиге. За 126 лет существования этих лиг.

Что произошло

В субботу вечером, 12 апреля, «Унион Берлин» проиграл «Хайденхайму» 1:3. «Хайденхайм» — последний в таблице Бундеслиги. Для «Униона» это стало 12-м матчем без победы из 14 с зимней паузы. Штеффен Баумгарт был уволен в тот же вечер, ближе к полуночи. Вместе с ним ушли ассистенты Данило де Соуза и Кевин Маккенна.

На следующее утро клуб объявил: новый главный тренер — Мари-Луиза Эта. Временно, до конца сезона. Пять матчей. Задача — спасти команду от вылета. «Унион» — 11-й, но всего в семи очках от зоны стыков.

Спортивный директор Хорст Хельдт:

Вторая половина сезона была крайне разочаровывающей. Наша ситуация остаётся шаткой, и нам срочно нужны очки. Две победы в четырнадцати матчах и то, что мы видели в последних неделях, не дают уверенности, что мы можем переломить ситуацию с прежним штабом. Хорст Хельдт спортивный директор «Униона»

Мари-Луиза Эта после назначения:

С учётом разрыва в очках в нижней части таблицы, место в Бундеслиге пока не гарантировано. Я рада, что клуб доверил мне эту непростую задачу. Одна из сильных сторон «Униона» всегда была способность объединяться в таких ситуациях. Мари-Луиза Эта новый главный тренер «Уиона»

Фабрицио Романо назвал назначение «историческим решением» . И в данном случае слово «историческое» — не журналистское преувеличение.

Кто она

Мари-Луиза Эта родилась в 1991 году. Выросла в системе немецкого женского футбола. Играла за «Турбине Потсдам» — один из сильнейших клубов Европы в начале 2010-х. В 2010 году выиграла с «Потсдамом» женскую Лигу чемпионов, плюс три чемпионства Бундеслиги. Позже перешла в «Вердер Бремен», где и закончила карьеру в 2018-м. Ей тогда было 27.

Дальше — тренерская работа. Юношеские сборные Германии: U-15, U-17, U-19 — всё девушки. Потом — «Унион Берлин».

В ноябре 2023-го стала первой женщиной-ассистентом в Бундеслиге. В той же роли — первая женщина в тренерском штабе команды Лиги чемпионов. Два «впервые» за один сезон. Работала с Урсом Фишером, потом помогала переходному штабу между Фишером и Ненадом Белицей.

В январе 2024-го — момент, который теперь вспоминают все. Белица получил три матча дисквалификации. Эта, формально — ассистент, фактически руководила командой. «Унион» обыграл «Дармштадт» 1:0. Рядом с ней на бровке был Марко Гроте, и кто из них принимал решения — вопрос открытый. Но на пресс-конференции сидела она.

Журналисты Get German Football News, наблюдавшие за ней в том сезоне, отмечают: Эта и тогда «по сути была равноправным тренером, а не ассистентом». Так что для тех, кто следил за «Унионом» изнутри, нынешнее назначение — не гром среди ясного неба. Скорее формализация того, что уже было.

С 2025-го тренировала юношескую команду «Униона» (U-19). Летом должна возглавить женскую команду клуба — она только что вышла в женскую Бундеслигу. Назначение на мужскую — промежуточный этап: пять матчей, потом — переход по плану.

Были ли женщины-тренеры в мужском футболе

Да. Но не на таком уровне.

Каролина Мораче, «Витербезе» (Серия С, Италия, 1999). Считается первой женщиной, возглавившей мужскую профессиональную команду в Европе. Третий дивизион. Мораче — легенда итальянского женского футбола, 153 гола за сборную. Продержалась недолго.

Коринн Дакр, «Клермон Фут» (Лига 2, Франция, 2014–2017). Самый длительный опыт. Три полных сезона во втором французском дивизионе. До неё клуб возглавила Элена Коста, но ушла до первого матча — по личным причинам. Дакр заменила её и отработала три года. Потом возглавила женскую сборную Франции.

Сабрина Виттманн, «Ингольштадт» (2. Бундеслига, 2024). Первая женщина-тренер в топ-3 немецких дивизионах. Второй дивизион — серьёзный уровень, но не первый.

Ханна Дингли, «Форест Грин Роверс» (Лига 1, Англия, 2022/23). Исполняющая обязанности в третьем дивизионе. Короткий срок.

Но всё это — вторые-третьи дивизионы, временные назначения, осторожные формулировки. Эта — первая в топ-лиге. И первая, кто входит в должность с реальным опытом работы с этой конкретной мужской командой — она знает раздевалку, игроков, клубную культуру. Это не приглашённый эксперт со стороны. Это свой человек.

«Унион» в кризисе

Тут стоит сказать прямо: назначение Эта — не только про гендерное равенство. Это ещё и про отчаяние.

«Унион» — клуб, который ещё два сезона назад играл в Лиге чемпионов. Сейчас — борьба за выживание. Баумгарт — второй уволенный тренер за сезон (до него был Бо Свенссон, ушедший осенью). Две победы с января. Пять матчей до конца. Семь очков запаса.

В такой ситуации клубы берут либо «пожарного» (тренера, специализирующегося на спасении), либо того, кто рядом и кому доверяют. Эта — второй вариант. Она внутри системы. Она знает команду. Она уже фактически руководила ей два года назад. И она готова — потому что летом всё равно уходит на другую должность в том же клубе.

Хельдт сам это признаёт: «Я рад, что Мари-Луиза согласилась взять на себя эту роль на временной основе — перед тем как, по плану, возглавить женскую команду летом».

Что будет дальше

Первый матч Эта во главе мужского «Униона» — 18 апреля, дома против «Вольфсбурга». Потом — ещё четыре тура. Если «Унион» выживет — Эта станет легендой клуба, который и так славится нестандартными решениями (вспомните, как болельщики «Униона» сами строили стадион). Если нет — критики скажут то, что всегда говорят в таких случаях, и это будет несправедливо.

Но вне зависимости от результата — факт остаётся. 126 лет существовали пять главных европейских лиг. За это время мужские команды в них возглавляли сотни тренеров. Все — мужчины. Теперь — нет.