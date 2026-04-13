«Унион Берлин» назначил Мари-Луизу Эта главным тренером мужской команды. Ей 34 года. Она — победительница женской Лиги чемпионов, бывший ассистент в том же «Унионе», тренер юношей. И теперь — первая женщина во главе мужского клуба в АПЛ, Ла Лиге, Серии А, Лиге 1 или Бундеслиге. За 126 лет существования этих лиг.
Что произошло
В субботу вечером, 12 апреля, «Унион Берлин» проиграл «Хайденхайму» 1:3. «Хайденхайм» — последний в таблице Бундеслиги. Для «Униона» это стало 12-м матчем без победы из 14 с зимней паузы. Штеффен Баумгарт был уволен в тот же вечер, ближе к полуночи. Вместе с ним ушли ассистенты Данило де Соуза и Кевин Маккенна.
На следующее утро клуб объявил: новый главный тренер — Мари-Луиза Эта. Временно, до конца сезона. Пять матчей. Задача — спасти команду от вылета. «Унион» — 11-й, но всего в семи очках от зоны стыков.
Спортивный директор Хорст Хельдт:
Вторая половина сезона была крайне разочаровывающей. Наша ситуация остаётся шаткой, и нам срочно нужны очки. Две победы в четырнадцати матчах и то, что мы видели в последних неделях, не дают уверенности, что мы можем переломить ситуацию с прежним штабом.Хорст Хельдтспортивный директор «Униона»
Мари-Луиза Эта после назначения:
С учётом разрыва в очках в нижней части таблицы, место в Бундеслиге пока не гарантировано. Я рада, что клуб доверил мне эту непростую задачу. Одна из сильных сторон «Униона» всегда была способность объединяться в таких ситуациях.Мари-Луиза Этановый главный тренер «Уиона»
Фабрицио Романо назвал назначение «историческим решением». И в данном случае слово «историческое» — не журналистское преувеличение.
Кто она
Мари-Луиза Эта родилась в 1991 году. Выросла в системе немецкого женского футбола. Играла за «Турбине Потсдам» — один из сильнейших клубов Европы в начале 2010-х. В 2010 году выиграла с «Потсдамом» женскую Лигу чемпионов, плюс три чемпионства Бундеслиги. Позже перешла в «Вердер Бремен», где и закончила карьеру в 2018-м. Ей тогда было 27.
Дальше — тренерская работа. Юношеские сборные Германии: U-15, U-17, U-19 — всё девушки. Потом — «Унион Берлин».
В ноябре 2023-го стала первой женщиной-ассистентом в Бундеслиге. В той же роли — первая женщина в тренерском штабе команды Лиги чемпионов. Два «впервые» за один сезон. Работала с Урсом Фишером, потом помогала переходному штабу между Фишером и Ненадом Белицей.
В январе 2024-го — момент, который теперь вспоминают все. Белица получил три матча дисквалификации. Эта, формально — ассистент, фактически руководила командой. «Унион» обыграл «Дармштадт» 1:0. Рядом с ней на бровке был Марко Гроте, и кто из них принимал решения — вопрос открытый. Но на пресс-конференции сидела она.
Журналисты Get German Football News, наблюдавшие за ней в том сезоне, отмечают: Эта и тогда «по сути была равноправным тренером, а не ассистентом». Так что для тех, кто следил за «Унионом» изнутри, нынешнее назначение — не гром среди ясного неба. Скорее формализация того, что уже было.
С 2025-го тренировала юношескую команду «Униона» (U-19). Летом должна возглавить женскую команду клуба — она только что вышла в женскую Бундеслигу. Назначение на мужскую — промежуточный этап: пять матчей, потом — переход по плану.
Были ли женщины-тренеры в мужском футболе
Да. Но не на таком уровне.
- Каролина Мораче, «Витербезе» (Серия С, Италия, 1999). Считается первой женщиной, возглавившей мужскую профессиональную команду в Европе. Третий дивизион. Мораче — легенда итальянского женского футбола, 153 гола за сборную. Продержалась недолго.
- Коринн Дакр, «Клермон Фут» (Лига 2, Франция, 2014–2017). Самый длительный опыт. Три полных сезона во втором французском дивизионе. До неё клуб возглавила Элена Коста, но ушла до первого матча — по личным причинам. Дакр заменила её и отработала три года. Потом возглавила женскую сборную Франции.
- Сабрина Виттманн, «Ингольштадт» (2. Бундеслига, 2024). Первая женщина-тренер в топ-3 немецких дивизионах. Второй дивизион — серьёзный уровень, но не первый.
- Ханна Дингли, «Форест Грин Роверс» (Лига 1, Англия, 2022/23). Исполняющая обязанности в третьем дивизионе. Короткий срок.
Но всё это — вторые-третьи дивизионы, временные назначения, осторожные формулировки. Эта — первая в топ-лиге. И первая, кто входит в должность с реальным опытом работы с этой конкретной мужской командой — она знает раздевалку, игроков, клубную культуру. Это не приглашённый эксперт со стороны. Это свой человек.
«Унион» в кризисе
Тут стоит сказать прямо: назначение Эта — не только про гендерное равенство. Это ещё и про отчаяние.
«Унион» — клуб, который ещё два сезона назад играл в Лиге чемпионов. Сейчас — борьба за выживание. Баумгарт — второй уволенный тренер за сезон (до него был Бо Свенссон, ушедший осенью). Две победы с января. Пять матчей до конца. Семь очков запаса.
В такой ситуации клубы берут либо «пожарного» (тренера, специализирующегося на спасении), либо того, кто рядом и кому доверяют. Эта — второй вариант. Она внутри системы. Она знает команду. Она уже фактически руководила ей два года назад. И она готова — потому что летом всё равно уходит на другую должность в том же клубе.
Хельдт сам это признаёт: «Я рад, что Мари-Луиза согласилась взять на себя эту роль на временной основе — перед тем как, по плану, возглавить женскую команду летом».
Что будет дальше
Первый матч Эта во главе мужского «Униона» — 18 апреля, дома против «Вольфсбурга». Потом — ещё четыре тура. Если «Унион» выживет — Эта станет легендой клуба, который и так славится нестандартными решениями (вспомните, как болельщики «Униона» сами строили стадион). Если нет — критики скажут то, что всегда говорят в таких случаях, и это будет несправедливо.
Но вне зависимости от результата — факт остаётся. 126 лет существовали пять главных европейских лиг. За это время мужские команды в них возглавляли сотни тренеров. Все — мужчины. Теперь — нет.