Новый стадион «Манчестер Юнайтед»: сколько он будет стоить, кто заплатит и сколько времени займет строительство?

Во вторник в офисе архитекторов в Лондоне «Манчестер Юнайтед» провел презентацию проекта нового стадиона.

Клуб наконец-то принял решение о строительстве нового стадиона вместимостью сто тысяч зрителей.

Ожидается, что стоимость арены достигнет 2 миллиардов фунтов стерлингов (2,59 миллиарда долларов).

Совладелец «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф уверен, что это будет «лучший футбольный стадион в мире», о чем свидетельствуют и первые проектные изображения.

Клуб рассчитывает построить новый дом всего за пять лет. Это также должно помочь в регенерации района Траффорд и стать стимулом для экономического роста. Масштаб и размах проекта, на подготовку которого понадобилось около года, действительно поражает.

Почему «МЮ» решил строить новый стадион, а не реконструировать «Олд Траффорда»?

В течение последних 12 месяцев «Манчестер Юнайтед» рассматривал два варианта:

постепенная реконструкция «Олд Траффорд» с увеличением вместимости до 87 000;

строительство нового стадиона неподалеку, который сможет вмещать до 100 000 зрителей.

В итоге второй вариант оказался перспективнее, проще и быстрее. Новый стадион можно построить на 40 гектарах земли, которые уже принадлежат клубу рядом с «Олд Траффорд». Это позволит «Манчестер Юнайтед» проводить домашние матчи без сокращения текущей вместимости (74 310 мест) и избежать временного переезда.

Новый, современный стадион неподалеку можно спроектировать без ограничений, которые накладывает железнодорожная линия за трибуной имени сэра Бобби Чарльтона на «Олд Траффорд».

Арена также сможет принимать крупные концерты и спортивные события — не только финал Суперлиги по регби, который сейчас проходит там каждый год в октябре.

Так будет выглядеть новый стадион «Манчестер Юнайтед» manutd.com

Этот возможность создать уникальный стадион. Три башни, вдохновленные тризубцем Красного дьявола на эмблеме клуба, будут поддерживать гигантский навес, который защитит болельщиков от дождя как внутри, так и снаружи стадиона.

Но самое главное — новый стадион значительно увеличит доходы клуба. Благодаря расширенной VIP-зоне (на 13 000 мест больше, чем мог бы вместить обновленный «Олд Траффорд»), клуб будет ежегодно получать миллионы фунтов прибыли.

В сезоне 2023/2024 «Манчестер Юнайтед» заработал 137 миллионов фунтов на домашних матчах — больше, чем любой другой клуб АПЛ. На новом стадионе эта сумма может вырасти в разы.

Кто принимал решение?

Это, безусловно, личный проект сэра Джима Рэтклиффа, основателя химической компании INEOS.

Хотя генеральные планы реконструкции были запущены еще в 2022 году, приход Рэтклиффа в клуб в феврале 2024-го как крупнейшего акционера (он увеличил свою долю до 28,9%) ускорил обсуждения о стадионе. Это привело к созданию Группы по регенерации «Олд Траффорд», которую в марте возглавил лорд Себастьян Коу.

Ключевые участники проекта, включая мэра Большого Манчестера Энди Бёрнэма, в течение года изучали возможные варианты, в том числе масштабное обновление района вокруг «Олд Траффорд».

Сэр Джим Рэтклифф (в светлом костюме) manutd.com

Рэтклифф назвал это «возможностью раз в столетие», которой необходимо воспользоваться, и в конечном итоге именно он принял судьбоносное решение строить новый стадион.

Большинству болельщиков также понравятся эти планы. Согласно опросу среди 50 тысяч человек, проведенному в рамках исследования рабочей группы, 52% высказались за строительство нового стадиона, 31% — за реконструкцию «Олд Траффорда», а остальные не определились.

Примечательно, что в официальном заявлении, семья Глейзеров (которой по-прежнему принадлежит 71% акций клуба) не упоминалась ни разу.

В какую сумму обойдется новый стадион и кто за это заплатит?

Сумма огромная — этот проект превзойдет любой другой (среди стадионов) в истории Великобритании.

Для сравнения, стадион «Тоттенхэма», открытый в 2019 году, обошелся примерно в один миллиард фунтов. Однако масштабы планов «Манчестер Юнайтед» потребуют еще больших вложений, учитывая рост цен на строительные материалы, такие как бетон и сталь, за последние пять лет.

Предварительная оценка, еще до начала строительства, составляет два миллиарда фунтов.

Полезным ориентиром может стать реконструкция «Сантьяго Бернабеу». Мадридский «Реал» увеличил вместимость стадиона до 84 тысяч зрителей, а его обновление, по данным из клубной отчетности за март прошлого года, обошлось в полтора миллиарда фунтов.

Однако теперь действующий победитель Лиги чемпионов зарабатывает на домашних матчах 208 миллионов фунтов за сезон, и это, безусловно, оправдывает вложения.

«Манчестер Юнайтед» планирует начать играть на новой арене с 2030 года manutd.com

«Юнайтед» рассматривает свой новый стадион как долгосрочную инвестицию, но вопрос финансирования пока остается открытым.

Рэтклифф ранее предполагал возможность привлечения государственных средств в рамках своей идеи «Уэмбли Севера», но позже подтвердил, что строительство будет финансироваться без участия налогоплательщиков.

Однако детали пока неизвестны. Вот что по этому поводу сказал генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада: «Это еще ранний этап, и как публичная компания мы не можем делать предположения о финансировании. Но я могу сказать, что этот проект — очень привлекательная инвестиционная возможность. Мы уверены, что найдем способ профинансировать строительство стадиона».

Продажа прав на название стадиона может частично покрыть расходы на строительство. Если «Юнайтед» передаст название коммерческому партнеру, это может приносить около 15 миллионов фунтов в год. Ранее клуб никогда не рассматривал подобный вариант для «Олд Траффорд».

«На данном этапе мы рассматриваем все возможные варианты. Мы не закрываем двери. Очевидно, что новый стадион должен приносить дополнительный доход, который позволит нам инвестировать в команду», — добавил Беррада.

Болельщики смогут наслаждаться атмосферой рядом со стадионом manutd.com

Беррада уклонился от ответа, останется ли «Олд Траффорд» в новом названии стадиона, но подтвердил огромный интерес крупных брендов к сотрудничеству.

Один из возможных вариантов — привлечение нескольких спонсоров для отдельных частей арены, таких как фан-зоны и VIP-ложи.

Без крупных вливаний капитала со стороны Рэтклиффа и Глейзеров клубу не обойтись и без внешних займов.

Однако за 20 лет владения Глейзеры избегали подобного подхода. Финансовое положение клуба оставляет желать лучшего. В понедельник вечером Рэтклифф дал тревожную оценку: долги по трансферам составляют 300 миллионов фунтов, а процентные выплаты по текущим долгам — составляют 35 миллионов в год.

Занимать деньги стало намного дороже, чем раньше. «Тоттенхэм» зафиксировал ставку в 2,75% перед пандемией, но сейчас базовая ставка Банка Англии — 4,5%. Короче говоря, стоимость заимствований значительно выросла.

Единственный плюс — «Юнайтед» уже владеет землей под строительство нового стадиона. Это маленькая, но важная победа.

Каким будет новый стадион?

Если одним словом — уникальным.

Во вторник утром в лондонском офисе Foster + Partners, архитектурного бюро, основанного уроженцем Манчестера сэром Норманом Фостером, были впервые представлены концепт-арты и макеты нового стадиона «Юнайтед».

Его главной особенностью станет гигантский «зонтообразный» навес, который полностью покроет арену. Он будет опираться на три массивные башни.

От старого «Олд Траффорд» к новому стадиону будет вести аллея, обсаженная деревьями, похожая на Олимпийский путь к «Уэмбли». Также на территории появится площадь в два раза больше Трафальгарской.

Новый стадион «МЮ» может стать главной достопримечательностью Манчестера manutd.com

Стадион будет одним из самых больших в мире. Английский футбол не видел арен на 100 000 мест со времен «Уэмбли» до его реконструкции в 1985 году.

«Юнайтед» сможет вместить на треть больше болельщиков, чем сейчас на «Олд Траффорд» (74 310 мест).

Из европейских арен только «Камп Ноу» в Барселоне (который сейчас проходит масштабную реконструкцию) будет больше — 105 000 мест.



Сколько времени уйдет на строительство?

Реализация проектов такого масштаба обычно занимает от шести до десяти лет — от предварительных исследований до завершения строительства. Однако «Юнайтед» ставит амбициозную цель — закончить все за пять лет.

Главная причина оптимизма — модульный дизайн. По словам Фостера, конструкция стадиона будет состоять примерно из 160 отдельных элементов, которые соберут за пределами Манчестера и затем доставят по Манчестерскому судоходному каналу (он пройдет вдоль одной из сторон нового стадиона).

Территория рядом с новым стадионом «МЮ» тоже станет уникальным местом manutd.com

Рэтклифф сравнил этот процесс с проектом ONE — огромным нефтехимическим заводом INEOS, который строится в Антверпене. Для него отдельные части производили в Абу-Даби, Индонезии и Таиланде, а затем транспортировали на место.

«Если мы начнем вовремя, это проект на пять лет, а не на десять», — заявил Рэтклифф во вторник.

Теоретически «Юнайтед» могут сыграть на новом стадионе уже в сезоне 2030/2031. Однако все зависит от согласований — нужны разрешения от властей и утверждение планов.

Путь будет долгим. Прежде чем начнутся строительные работы, придется разработать детальные планы и утвердить финансирование.

Пример «Эвертона» показателен: их новая арена строится почти четыре года после того, как в августе 2020 года на месте будущего стадиона в Брамли-Мур-Доке был вбит первый символический колышек.

Будет ли на новом стадионе играть женская команда «МЮ»?

Пока это неясно. Сейчас женская команда «Юнайтед» проводит большинство матчей на Leigh Sports Village, а некоторые игры WSL (включая дерби против «Ман Сити» 4 мая 2025 года) — на «Олд Траффорд».

Все будет зависеть от спроса. Беррада отметил, что современные технологии помогут избежать пустых мест на верхних ярусах. Они позволят создать эффект меньшего, но более атмосферного стадиона, что могло бы подойти женской команде с менее многочисленной аудиторией.

В то же время клуб ставит амбициозную цель — увеличить посещаемость матчей до 40-50 тысяч зрителей.

Следующие шаги

Теперь начинается долгий этап планирования. «Юнайтед» предстоит подготовить детальные проекты и представить их Совету Траффорда.

Клуб должен объяснить, как будет управляться увеличенная вместимость и как финальный проект будет отличаться от концептуального дизайна.

Строительство нового стадиона «МЮ» обойдется в два миллиарда фунтов manutd.com

Процесс будет включать общественные слушания, где местные жители смогут выразить свое мнение.

Однако уже сейчас многие влиятельные фигуры поддерживают проект, включая Совет Траффорда, Объединенную администрацию Большого Манчестера и мэра Манчестера Энди Бёрнэма.

Все это указывает на то, что у проекта есть большой шанс получить одобрение и продолжить движение вперед.

Что это значит для района?

Заявление «Манчестер Юнайтед» во вторник утром было сформулировано не просто как анонс грандиозного проекта нового стадиона на 100 000 мест.

Уже в первой строке клуб подчеркнул поддержку «программы экономического роста правительства Великобритании».

Для Рэтклиффа и созданной им в прошлом году рабочей группы по обновлению «Олд Траффорд» это всегда было чем-то большим, чем просто новый стадион.

Проект нового стадиона «МЮ» может добавить 7,3 миллиарда фунтов в экономику Великобритании manutd.com

Он должен стать центром более глобального проекта по трансформации района. Здесь можно провести параллели с обновлением района Стратфорд в Лондоне перед Олимпиадой-2012.

Этот проект должен возродить территорию между Траффорд-Парком и Солфорд-Кис, которая находится в запущенном состоянии.

Новый стадион должен стать катализатором развития района, который включает 17 000 новых домов, создаст пространство для бизнеса, ритейла и развлечений и будет рассчитан на 1,8 млн посетителей ежегодно.

Согласно оценке рабочей группы по обновлению «Олд Траффорд», проект может добавить 7,3 миллиарда фунтов в экономику Великобритании и создать более 90 000 новых рабочих мест.

Себастьян Коу назвал это «одним из крупнейших проектов обновления в истории Великобритании».

Рэтклифф рассчитывает на финансовую поддержку от правительства Великобритании. В январе канцлер казначейства Рэйчел Ривз уже публично поддержала проект реконструкции «Олд Траффорд», заявив, что он создаст новые жилые и коммерческие зоны, способствуя экономическому росту.

В своих планах Ривз также говорила о расширении аэропорта Хитроу и создании «Европейской Кремниевой долины» между Оксфордом и Кембриджем. Теперь «Юнайтед» ожидает такой же поддержки для своего проекта.

«Они хотят действовать быстро. Им нужны реальные шаги уже в этом сроке», — отметил Рэтклифф.

Не случайно, что рабочая группа по обновлению «Олд Траффорд» представила свои планы сразу на конференциях Лейбористской и Консервативной партий прошлой осенью. Политическая борьба вокруг проекта идет уже давно.

Что говорят фанатские объединения?

Клуб, возможно, рассчитывал на единодушную поддержку, но после громкого анонса скептицизм все же появился.

Manchester United Supporters Trust (MUST) назвал представленные проекты «впечатляющими и захватывающими», но без лишнего восторга.

Болельщики «МЮ» сдержанно отреагировали на новость о новом стадионе manutd.com

«На фоне неопределенности с ценами на билеты на следующий сезон, продолжающихся неудач на поле, слухов о продаже ключевых молодых игроков и последних финансовых отчетов — этот анонс, скорее, порождает больше вопросов, чем дает ответов», — говорится в заявлении организации.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Болельщики хотят понимать, какие последствия будет иметь проект для них: «Пока эти вопросы остаются без ответа, наш оптимизм по поводу возвращения "Олд Траффорд" к статусу крупнейшего и лучшего стадиона сдерживается осторожностью».

Недовольство ценами на билеты влияет на посещаемость?

Подготовка к матчу «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом» в воскресенье, который завершился со счётом 1:1, подчеркнула растущий гнев в адрес владельцев клуба.

Жалоб множество, среди них — повышение цен на билеты на «Олд Траффорд». Одна из фанатских групп, The 1958, организовала протест в декабре, после того как было объявлено, что цены на некоторые билеты на матчи вырастут до 66 фунтов в середине сезона. При этом не предусмотрены льготы для детей и пожилых фанатов.

Новый стадион «МЮ» станет катализатором развития для нескольких районов Манчестера globallookpress.com

В письме клубу эта ситуация была названа группой «явной эксплуатацией нашей верной фан-базы».

Стоимость сезонных абонементов на сезон 2023/2024 уже была повышена на 5% после 11 лет заморозки. Рэтклифф признал в понедельник, что в следующем сезоне тоже ожидается небольшой рост цен.

Посещаемость матчей Премьер-лиги на «Олд Траффорд» не пострадала в основном благодаря продаже 51 тысячи сезонных абонементов. Но недавний матч в Кубке Англии против «Фулхэма» продемонстрировал значительное снижение посещаемости. Всего 67,614 зрителей пришли на игру, в которой «МЮ» проиграл середняку АПЛ.

Что будет с «Олд Траффорд»?

Существовали предложения оставить старый стадион, который является домом для «Юнайтед» с 1910 года, в его текущем виде или перепрофилировать его под меньшую вместимость, чтобы на нем могли играть женская команда или академия.

«Олд Траффорд» globallookpress.com

Однако Беррада выразил сомнение, что это жизнеспособный вариант: «Учитывая нашу амбиции построить то, что вы видели сегодня, возможно, это нужно будет пересмотреть».

После строительства нового стадиона на 100 000 мест «Олд Траффорд» вряд ди останется духовным домом для «Юнайтед».

Также нужно будет принять решение о том, что будет со статуями Сэра Алекса Фергюсона, Сэра Мэтта Басби и «Святой Триады» — Бобби Чарлтона, Дениса Лоу и Джорджа Беста, которые стоят у стадиона.

«Олд Траффорд хранит так много особенных воспоминаний для меня лично, но мы должны быть смелыми и воспользоваться этой возможностью для строительства нового дома, достойного будущего, где будет твориться новая история», — считает Фергюсон.