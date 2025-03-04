В шаге от катастрофы. У «Манчестер Юнайтед» остался лишь один «спасательный круг»

Когда-то тренеры гостевых команд шутили, что были бы рады даже угловому удару на «Олд Траффорд», настолько сильным был «Манчестер Юнайтед» на своем поле. В разное время оборону соперника терзали такие игроки, как Джордж Бест, Бобби Чарльтон, Денис Лоу, Марк Хьюз, Рууд ван Нистелрой, Эрик Кантона, Уэйн Руни, Энди Коул, Райан Гиггз и многие другие.

Считалось, что большинство игроков согласились бы пойти по битому стеклу, лишь бы получить шанс подписать контракт с одним из самых известных клубов планеты.

«Манчестер Юнайтед» стал победителем 13 из первых 21 розыгрыша Премьер-лиги под руководством сэра Алекса Фергюсона.

За предыдущие 11 лет «красные дьяволы» ни разу не занимали первое место в АПЛ, что говорит о затяжном упадке, который только усугубляется.

Былое умение «Юнайтед» запугивать соперников давно исчезло. В наши дни гости приезжают в Манчестер с улыбками на лицах и надеждой в сердцах. В этом сезоне «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Борнмут» обыграли «МЮ» на «Олд Траффорд» со счетом 3:0, «Брайтон» победил 3:1, «Ноттингем Форест» — 3:2, а «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл» — 2:0.

Рубен Аморим globallookpress.com

В этой ситуации напрашивается лишь один вывод: «Манчестер Юнайтед», свалившийся в турнирной таблице на 14-е место, просто не очень хорош. Они отстают на 10 очков от седьмого места — минимального рубежа, необходимого для выхода в еврокубки через чемпионат.

Календарь и таблица АПЛ

После воскресного поражения от «Фулхэма» (да, снова на «Олд Траффорд») в пятом раунде Кубка Англии единственным «спасательным кругом» для «Манчестер Юнайтед» остается Лига Европы. Победа в этом турнире позволит клубу попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Именно по этой причине предстоящие матчи 1/8 финала против «Реал Сосьедад» становятся ключевым для всего сезона.

Однако лишь неисправимый оптимист рискнул бы поставить на «Юнайтед», настолько неубедительной была их игра.

У клуба новая структура владения — за футбольные операции теперь отвечает компания INEOS сэра Джима Рэтклиффа. К сожалению, этот процесс превратился в пиар-катастрофу: после пяти лет финансовых убытков попытки сократить расходы выглядят скорее как мелочная экономия. Можно смело сказать, что настроение в клубе оставляет желать лучшего: 450 человек были уволены, а для остального персонала были отменены бесплатные обеды на «Олд Траффорд».

На фоне всего этого тренер Рубен Аморим, сменивший уволенного в ноябре Эрика тен Хага, пытается проложить путь сквозь руины сезона «Манчестер Юнайтед». Он дружелюбен, обаятелен и харизматичен, но зачастую выглядит смущенным и разочарованным, стоя на коленях у бровки с головой в руках и наблюдая за очередной безвольной игрой своей команды. Что бы он ни делал на тренировках, пока вообще ничего не работает.

В способностях Аморима нет сомнений. «Спортинг» под его руководством завоевал два чемпионских титула за четыре года, а также дважды стал победителем Кубка лиги. Для клуба, который не становился чемпионом с 2002 года, это огромное достижение.

Каземиро globallookpress.com

При этом команда Аморима играла в зрелищный футбол. Результаты «Спортинга» под его руководством не могут не впечатлять: 163 победы, 34 ничьи и всего 33 поражения.

Он хотел получить работу в «Манчестер Юнайтед», но предпочел бы начать летом, чтобы успеть поработать с командой на полноценной предсезонке. Однако в ноябре ему дали понять: либо сейчас, либо никогда.

Аморим заявил журналистам, что «хочет сделать что-то особенное в особенном клубе», но за исключением драматичной победы в дерби над «Манчестер Сити» и победы над «Арсенала» в Кубке Англии, мало что указывает на то, что «Юнайтед» является чем-то большим, чем просто заурядной командой.

Победа 3:2 над «Ипсвич Таун» на прошлой неделе, добытая вдесятером, хотя бы показала, что у команды есть характер.

Португалец придерживается тактической расстановки 3-4-3, которая отлично работала у него в «Спортинге». В Премьер-лиге это принесло до сих пор лишь четыре победы, три ничьи и восемь поражений.

Есть ли в распоряжении Аморима игроки, способные воплотить в жизнь его идеи? Возможно, стоит попробовать что-то другое, учитывая тот факт, что единственной командой, выигравшей Премьер-лигу с тремя защитниками, был «Челси» Антонио Конте?

Или же проблема глубже — в менталитете команды, которая уже давно кажется неуправляемой? Эти вопросы лежат в основе всех дискуссий о кризисе «Манчестер Юнайтед».

По мнению Аморима, в селекционной работе клуба тоже напрашиваются изменения. Подписание Антони за 95 миллионов евро из «Аякса» можно назвать одним из худших трансферов в истории Премьер-лиги: В январе бразилец перешел на правах аренды в «Бетис». Расмус Хейлунн, выкупленный у «Аталанты» за 75 миллионов евро, забил лишь два гола в 22 матчах АПЛ. Трансфер Каземиро обошелся в аналогичную сумму, хотя на тот момент ему уже было за 30, и он больше не способен доминировать в полузащите, как это было в «Реале». Нехватка энергии и подвижности в центре поля стала одной из самых очевидных проблем в системе Аморима. В защите остаются сомнения по поводу медлительности Харри Магуайра, если соперники оказываются у него за спиной.

Серьезные проблемой для команды стали травмы защитников Люка Шоу и Лисандро Мартинеса, а также талантливого атакующего полузащитника Амада Диалло. Молодой центральный защитник Кобби Мейну то появляется в составе, то исчезает из него, а 18-летний защитник Лени Йоро, перешедший из «Лилля» за 62 миллиона евро, похоже, пока так и не сумел по-настоящему адаптироваться в новой обстановке.

Расмус Хейлунн globallookpress.com

Маттейс де Лигт, Нуссаир Мазрауи и Мануэль Угарте порой демонстрируют неплохой уровень, но этого все равно мало, чтобы кардинально изменить ход сезона.

То же самое можно сказать про Джошуа Зиркзее , который при этом вряд ли готов стать звездой «Манчестер Юнайтед». Другим вариантом в атаке остается 17-летний Чидо Оби, который однажды забил 10 мячей в матче за молодежную команду «Арсенала» и является одной из главных надежд клуба. Возможно, именно он вскоре вытеснит Хейлунна из состава.

Есть еще Алехандро Гарначо — его скорость и взрывная игра кардинально изменили ход матча Кубка Англии против «Лестер Сити». В такой форме он просто обязан выходить на поле, поскольку привнес столь необходимую в атаке остроту.

Однако аргентинец выступает на фланге, а не в роли атакующего полузащитника под Хейлунном, как предпочитает Аморим. Всё, что произошло после той встречи с «Лестером», отлично отражает сложность работы с Гарначо: в матче против «Тоттенхэма» он упустил несколько ключевых моментов, а затем со злостью ушел в раздевалку, когда тренер заменил его после удаления Патрика Доргу в игре с «Ипсвичем».

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Аморим дипломатично объяснил это тем, что игрок «промок» и ему нужно было переодеться. Нет смысла раздувать из этого настоящую драму.

Бруну Фернандеш — безусловно, лучший игрок «Манчестер Юнайтед», всегда должен находиться ближе к воротам в роли «десятки», чтобы максимально угрожать чужим воротам. Однако остается открытым вопрос, готов ли он к роли капитана команщы.

Что дальше? В идеальном сценарии игроки наконец поймут требования Аморима, и команда завершит этот ужасный сезон с трофеем, получив шанс на выход в еврокубки через «черный ход». Но если «Манчестер Юнайтед» проиграет «Реал Сосьедаду», это будет похоже на катастрофу.

Уже давно сложилось ощущение, что в «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы этот сезон скорее закончился. Летом клуб планирует сделать перезагрузку состава с целью как можно лучше адаптироваться к схеме 3-4-3.

Говорить о давлении на Аморима пока рано. Это еще не его команда, и ему, вероятно, понадобится два-три трансферных окна.

Однако он уже сейчас должен давать болельщикам больше поводов для оптимизма — за счет более качественной игры и результатов. В этом контексте особенно странно прозвучало шокирующее заявление Аморима после январского поражения от «Брайтона»: тогда он сказал, что «это, возможно, худший "Манчестер Юнайтед" в истории».

Прогнозы и ставки на футбол

Хотел ли он таким образом встряхнуть команду или просто снизить ожидания? В любом случае, вряд ли это помогло укрепить и без того хрупкую уверенность игроков. Если он действительно так думает, возможно, стоило оставить такие мысли при себе.

Недавно клуб представил проект «Project 21», нацеленный на подписание молодых талантов и создание команды, способной взять 21-й чемпионский титул в течение трех лет. В футболе случались и более странные вещи, но все же не так часто.

Поверить, что ситуация изменится настолько быстро, могут только люди с очень богатым воображением. Это будет долгий путь.