Облак, Траффорд, Кобель и еще пять вратарей для «Манчестер Юнайтед»

Революция Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед» не сможет по-настоящему начаться до тех пор, пока клуб не подпишет надежного вратаря.

«Манчестер Юнайтед» пора заняться поиском нового основного вратаря. В этом больше нет ни малейших сомнений после очередного ужасного матчав Премьер-лиге.

В самом начале домашнего матча против «Ипсвича» Онана, по причинам, известным только ему, выбежал из ворот, реагируя на длинный заброс, несмотря на то, что Патрик Доргу контролировал ситуацию. В итоге защитник, пытаясь разобраться с мячом, помог сопернику: вингеру «Ипсвича» Джейдену Филоджину оставалось только закатить мяч в пустые ворота.

Да, Доргу следовало просто выбить мяч, но именно плохая оценка ситуации и отсутствие коммуникации со стороны Онана создали проблему на ровном месте.

В компенсированное время к первому тайму Филоджин оформил дубль. После его слабой, низкой и, казалось бы, неудачно выполненной подачи мяч каким-то образом залетел в дальний угол ворот.

К счастью для камерунского голкипера, «Юнайтед» все же выиграли на глазах раздраженной публики «Олд Траффорд», несмотря на то, что весь второй тайм играли вдесятером после глупого удаления Доргу.

После финального свистка Онана праздновал, сжимая кулаки, совершенно не осознавая, что снова едва не лишил команду важных очков.

«Манчестер Юнайтед» не раз ошибался с приобретением вратарей: Массимо Таиби и Марка Боснича принято считать самыми крупными провалами, но даже они могут оказаться в тени Онана.

Аморим не сможет вывести эту команду на новый уровень, пока в воротах остается Онана. Бывший голкипер «Интера» плохо выбирает позицию, неуверенно играет руками, слишком порывист, не контролирует штрафную площадь, а также часто делает неточные передачи.

GOAL составил список из восьми вратарей, которые могут решить одну из главных проблем «Манчестер Юнайтед».

Грегор Кобель

По данным СМИ, «Манчестер Юнайтед» соперничать с «Челси», которому тоже интересен основной голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель.

Грегор Кобель globallookpress.com

«Синие» хотят, чтобы Кобель заменил ненадежного Роберта Санчеса, однако у «Юнайтед» куда более острая потребность в новом вратаре. Известно, что клубные скауты уже давно следят за швейцарцем.

Кобель известен своими молниеносными рефлексами, надежной игрой на выходах и точными дальними передачами — все это делает его одним из лучших универсальных вратарей Бундеслиги.

27-летний голкипер сыграл ключевую роль в выходе «Боруссии» в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне и продолжает впечатлять в текущей кампании, несмотря на спад команды.

«Манчестер Юнайтед» придется действовать быстро, чтобы опередить «Челси» в борьбе за Кобеля, но его подписание может полностью оправдать эти усилия.

Сенне Ламменс

Пару месяцев назад появилась информация, согласно которой в список трансферных целей «Манчестер Юнайтед» входит Сенне Ламменс из «Антверпена». Сообщалось, что скауты «красных дьяволов» регулярно посещали матчи с участием 22-летнего голкипера.

Сенне Ламменс globallookpress.com

Ламменс только в конце прошлого сезона пробился в первую команду «Антверпена», но быстро закрепил за собой статус основного вратаря.

Более того, Ламменса уже называют возможным преемником Тибо Куртуа в сборной Бельгии, и, по слухам, за ним также охотятся несколько клубов Бундеслиги, включая дортмундскую «Боруссию».

Однако сам молодой вратарь, похоже, испытывает симпатию к «Манчестер Юнайтед». В интервью Gazet Van Antwerpen в начале месяца он прокомментировал интерес со стороны английского клуба:

«Когда я впервые услышал об этом, я подумал: "Вау, за тобой следит такая известная команда. Это особенное чувство". Это очень мотивирует. Особенно потому, что АПЛ — лучшая лига в мире, а мой стиль игры, мои физические данные и манера поведения на поле соответствуют английскому футболу», — признался Ламменс.

Сразу доверить Ламменсу роль основного вратаря было бы риском из-за его возраста и нехватки опыта. Но его уверенность в своих силах внушает оптимизм.

По сообщениям СМИ, «Антверпен» готов отпустить Сенне всего за 10 миллионов евро. Такая инвестиция может оказаться очень удачной.

Барт Вербрюгген

Если «Манчестер Юнайтед» хочет подписать молодого вратаря с опытом игры в АПЛ, то лучшим вариантом будет Барт Вербрюгген.

Барт Вербрюгген globallookpress.com

По данным некоторых СМИ, 22-летний голкипер входит в сферу интересов «красных дьяволов» с тех пор, как стал основным вратарем в «Брайтоне» и сборной Нидерландов.

После впечатляющего выступления на Евро-2024 Вербрюгген стал одним из ключевых игроков «Брайтона», который пытается пробиться в топ-7 Премьре-лиги.

Нидерландец хорошо играет ногами, а его хладнокровие под давлением и молниеносная реакция позволяют отбивать удары из самых сложных позиций.

Контракт Вербрюггена с «Брайтоном» рассчитан до 2028 года, поэтому «Юнайтед» придется заплатить за него не менее 30 миллионов фунтов. Но за игрока с таким потенциалом эта сумма выглядит вполне оправданной.

К тому же Барта уже сравнивают с легендой «Манчестер Юнайтед». Бывший тренер вратарей сборной Нидерландов Франс Хук еще прошлым летом заявил: «У него природный талант. Вполне возможно, что он станет следующим голкипером, вокруг которого можно будет строить сборную Нидерландов на долгие годы — как когда-то вокруг Эдвина ван дер Сара».

Ян Облак

Яна Облака уже давно связывают с «Манчестер Юнайтед» благодаря его надежной игре в мадридском «Атлетико» на протяжении последнего десятилетия.

Ян Облак globallookpress.com

Отступные в размере 103 миллионов евро в контракте до сих пор помогали «Атлетико» удерживать словенца от перехода в другой топ-клуб. Однако сейчас известно, что Облак все-таки настроен покинуть столицу Испании.

По слухам, «Атлетико» может отпустить Облака всего за 30 миллионов евро этим летом, и это стало бы огромной удачей для «Юнайтед».

Более того, утверждается, что в «Манчестер Юнайтед» пытался приобрести Облака в январе, но 32-летний вратарь решил остаться в команде до конца сезона, поскольку «Атлетико» продолжает бороться за победу в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке Испании.

К Облаку также проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии, но в его случае это точно не лучший вариант. Словенец по-прежнему остается одним из лучших вратарей в мире, которому рано уезжать из Европы.

Облак — идеальный кандидат на замену Онана. В отличие от камерунца, он точно способен сразу заиграть в Премьер-лиге.

Джеймс Траффорд

Траффорд стал, возможно, самым прогрессирующим английским игроком в этом сезоне.

Джеймс Траффорд globallookpress.com

После неудачного дебютного сезона в Премьер-лиге, когда он пропустил 61 гол в 28 матчах за «Бернли» при Венсане Компани, голкипер молодежной сборной Англии добился внушительного прогресса в Чемпионшипе.

В этом Джеймсу помог Скотт Паркер, ставший для него идеальным наставником.

«Бернли» по-прежнему сохраняет хорошие шансы на возвращение в АПЛ, в том числе благодаря надежной игре Траффорда, до сих пор пропустившего лишь девять мячей.

Траффорд впечатляет не только своими сэйвами, но и работой с мячом. Неудивительно, что за ним с недавних пор следят многие топ-клубы.

Главным претендентом на 22-летнего вратаря на данный момент считается «Ньюкасл».

Прогнозы и ставки на АПЛ

«Юнайтед» стоит как минимум рассмотреть вариант с подписанием Траффорда, который все больше напоминает будущего основного вратаря сборной Англии. Если «красным дьяволам» удастся опередить «сорок» и провернуть выгодный трансфер, это станет большим успехом.

Давид де Хеа

Многие болельщики «Манчестер Юнайтед» до сих пор считают, что клуб поступил несправедливо с Давидом де Хеа. Испанец покинул «Олд Траффорд» свободным агентом в 2023 году, так и не дождавшись предложения продлить контракт.

Давид де Хеа globallookpress.com

После этого де Хеа провел целый год без клуба и даже задумывался о завершении карьеры.

Однако его стойкость заслуживает уважения — несмотря на критику и недоверие, де Хеа не сдался. Прошлым летом испанец подписал контракт с «Фиорентиной» и быстро вернулся в число лучших вратарей Европы. В этом сезоне клуб из Флоренции борется за место в топ-4 Серии А.

Последние годы де Хеа в «Юнайтед» были непростыми — он стал чаще ошибаться, но это не идет ни в какое сравнение с ужасной игрой Онана.

Хотя возвращение испанца в клуб кажется маловероятным, The Athletic утверждает, что де Хеа лично говорил друзьям о готовности вернуться, если «Манчестер Юнайтед» покинут Эрик тен Хаг и Джон Мерто.

Пока неизвестно, захочет ли Аморим вернуть Де Хеа или сам испанец решит остаться во Флоренции после успешного сезона. Но в финансовом плане это может стать самым доступным и наименее рискованным вариантом для «Юнайтед».

Матей Коварж

Коварж так и не получил шанса проявить себя на «Олд Траффорд». Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», он покинул клуб в 2023 году без единого матча за первую команду.

Матей Коварж globallookpress.com

Однако он провел классный сезон в аренде в пражской «Спарте», вместе с которой выиграл чемпионат Чехии.

Летом 2023 года леверкузенский «Байер» приобрел Коваржа всего за восемь миллионов фунтов. Чешский вратарь сразу же пополнил свою коллекцию титулов, завоевав золото Бундеслиги. Хотя он был всего лишь сменщиком Лукаша Градецки, Коварж провел 17 матчей во всех турнирах, а Хаби Алонсо в одном из интервью назвал его универсальным голкипером.

Этот сезон только укрепил его репутацию, и, по данным Manchester Evening News, «Юнайтед» включили в договор опцию обратного выкупа Коваржа. Вполне вероятно, что опция будет активирована уже этим летом.

Такой сценарий выглядит вполне реалистично, поскольку сам Коварж, похоже, считает свою историю в «Манчестер Юнайтед» незавершенной.

В интервью чешскому изданию Sport в августе 2023 года он признался: «Посмотрим, что случится в будущем. Конечно, "Юнайтед" всегда останется в моем сердце. Я провел в клубе много лет. Это большой и великий клуб, и я надеюсь, что он вернется на вершину».

Дзион Судзуки

В январе сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 40 миллионов фунтов за Судзуки, который стал настоящим открытием в непростом для «Пармы» сезоне.

Дзион Судзуки globallookpress.com

Судзуки мог оказаться на «Олд Траффорд» еще в 2023 году, но отказался от такого варианта, так как не хотел быть в тени Онана.

Позже стало понятно, что это было правильное решение: «Парма» подписала Судзуки всего за девять миллионов фунтов, а теперь «Юнайтед» готов заплатить в четыре раза больше, что указывает на невероятный прогресс японца.

В Италии Судзуки сразу завоевал признание благодаря лидерским качествам и феноменальной атлетичности, став ключевой фигурой в «Парме». Его уверенная игра дает команде серьезное преимущество в борьбе за выживание.

Можно сказать, что Судзуки уже превзошел Онана, который пока не оправдал вложенные в него почти 50 миллионов фунтов. «Парма» хотела бы удержать голкипера еще на сезон, но финансовая ситуация клуба оставляет желать лучшего. Вряд ли итальянцы ответят отказом, если «Манчестер Юнайтед» сделает выгодное предложение.