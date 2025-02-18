Главный талант Португалии. Родригу Мора — новый Модрич, уже в 17 лет ставший ключевым игроком «Порту»

Родригу Мора — самый молодой дебютант в истории португальского футбола. Впервые он заявил о себе на прошлогоднем чемпионате Европы среди игроков до 17 лет.

Пять лет назад «Манчестер Юнайтед» подписал Бруну Фернандеша из «Спортинга», заплатив около 50 миллионов фунтов. Если верить последним сообщениям, «красные дьяволы» нацелены на приобретение еще одного португальского атакующего полузащитника, обладающего, возможно, еще большим потенциалом.

Родригу Мора стал главным открытием «Порту» в этом сезоне — воспитанник клуба просто очаровал болельщиков своей игрой.

Насколько хорош этот 17-летний футболист, который с недавних пор выступает за молодежную сборную Португалии? И действительно ли он обречен на переход в один из богатейших клубов Европы? Ниже — рассказ о новом португальском супер таланте.

Начало футбольного пути

Мора родился и вырос в Порту и всегда мечтал играть за клуб своего родного города, в который он перешел из «Куштояш» (Custoias FC), когда ему было всего девять лет.

Родригу Мора globallookpress.com

Почти сразу стало очевидно, что Мора невероятно талантлив. Его стремительное продвижение по молодежным командам «Порту» ни для кого не стало сюрпризом.

Фактически, еще до его дебюта на профессиональном уровне пресса уже активно обсуждала, что в руках «Порту» оказался редкий бриллиант.

Свой первый матч за вторую команду Родригу сыграл в январе 2023 года во втором дивизионе чемпионата Португалии против «Тонделы». Тогда Море было всего 15 лет, 8 месяцев и 10 дней. Он стал самым молодым дебютантом в истории профессионального футбола Португалии.

Прорыв

Учитывая, что к тому моменту он уже больше года играл на взрослом уровне, Мора считался одним из главных талантов на прошлогоднем чемпионате Европы U17 на Кипре. И, справедливости ради, он полностью оправдал этот статус.

Родригу Мора globallookpress.com

Мора забил победный гол в стартовом матче группового этапа против Испании, а затем оформил дубль в потрясающей игре против Англии (4:1), в составе которой выступал полузащитник «Арсенала» Итэн Нванери.

В четвертьфинале Родригу снова принес своей команде победу, забив решающий мяч в ворота Польши. Кроме того, его поздний гол помог Португалии обыграть Сербию в полуфинале.

В решающем матче Португалия проиграла Италии, Мора на этот раз не смог забить, но все равно стал получил «Золотую бутсу», став лучшим бомбардиром турнира.

Именно на этом турнире стало окончательно ясно, что один из самых талантливых футболистов мира нового поколения.

Текущая ситуация

В начале этого сезона Мора всё еще выступал за вторую команду «Порту», но в какой-то момент на него обратил внимание новый главный тренер «драконов» Витор Бруну.

Родригу Мора globallookpress.com

В конце сентября Мора дебютировал в составе первой команды «Порту», выйдя на замену в матче Лиги Европы против «Буде-Глимт».

Спустя четыре дня Мора провел свой первый матч в чемпионате Португалии, сыграв против «Аруки».

А уже в следующем месяце Родригу забил свой дебютный гол за главную команду, поразив ворота АВС.

Свой первый матч в стартовом составе 17-летний футболист провел 21 декабря, и он сполна воспользовался шансом продемонстрировать свой потенциал. Мора забил гол и отдал результативную передачу, благодаря чему «Порту» разгромил «Морейренсе» (3:0). А уже через неделю он забил и ассистировал в матче против «Боавишты» (4:0).

Сильные стороны

Мора великолепно читает игру и обладает выдающимся для своего возраста навыком принятия решений.

Благодаря низкому центру тяжести и быстрой работе ног он крайне маневренный и может выбраться даже из самых сложных ситуаций.

Родригу Мора globallookpress.com

Вот что сказал о талантливом футболисте новый главный тренер «Порту» Мартин Ансельми: «Родриго превосходно действует между линиями, делает ключевые передачи и обыгрывает соперников в финальной трети.

Он смелый парень, который не чувствует давления на таком высоком уровне.

Кроме того, он всегда усердно работает и всегда старается помочь команде вернуть мяч».

Кое-что еще нужно улучшить

У Моры нет недостатка в уверенности, что крайне важно для игрока со статусом будущей суперзвезды.

Однако иногда он слишком передерживает мяч, что уже отмечали некоторые эксперты.

Родригу Мора globallookpress.com

Тем не менее, Море всего 17 лет, и главное — он сам осознает, что ему еще многому предстоит научиться у более опытных игроков.

«Все это для него в новинку, но я чувствую в нем желание расти. Он не хочет останавливаться на достигнутом, при этом понимая, что впереди длинный путь, полный испытаний.

Но у Родригу, похоже, есть надежная поддержка, что критически важно на данном этапе. Легко ему точно не будет. Однако если он останется открытым к новым знаниям, то у него точно будет большая карьера...», — сказал Витор Бруну незадолго до своей отставки.

Мора — новый Модрич?

В Португалии и за ее пределами Мору уже неоднократно сравнивали с Лукой Модричем, и это вряд ли кого-то сильно удивило.

Лука Модрич globallookpress.com

Миниатюрный плеймейкер обладает многими качествами, присущими хорватской легенде. Мора не только умеет вовремя находить варианты для передачи, но и обладает техникой, чтобы исполнять их с высочайшей точностью.

Однако между ними есть и различия. Мора играет в более атакующей роли, чем нынешний Модрич. Более того, из-за скорости и дриблинга его иногда даже используют на фланге.

К тому же, Мора довольно много забивает, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА.

В этом смысле стиль Моры, возможно, даже больше напоминает молодого Филиппе Коутиньо или Хуана Мату.

Что дальше?

Разговоры о трансфере Моры будут только набирать обороты — и, без сомнения, станут еще более заметными, если он продолжит впечатлять в составе «Порту». В текущем сезоне в его активе уже шесть результативных действий в 12 матчах чемпионата Португалии.

Причем теперь речь идет не только о «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что интерес к юному таланту проявляет и «Пари Сен-Жермен», в составе которого уже выступают португальцы Гонсалу Рамуш, Витинья, Нуно Мендеш и Жоау Невеш. Это делает «Парк де Пренс» весьма привлекательным вариантом для Моры.

Однако, как и ожидалось, сам футболист не спешит покидать «Порту» на данном этапе своей карьеры.

«Когда я был младше, я мечтал играть на этом стадионе и слышать поддержку наших болельщиков. Поэтому я всегда стараюсь делать все возможное, чтобы достойно представлять эти цвета. Я просто хочу продолжать работать каждый день и развиваться.

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Для меня большая честь представлять один из лучших клубов мира, и я очень счастлив здесь», — сказал Родригу в одном из недавних интервью.

Возможно, однажды Мора действительно сменит клуб, но сейчас он просто наслаждается возможностью воплотить свою мечту в жизнь на «Драгау».