Сверре Нюпан: новый супер талант из Норвегии стал целью топ-клубов АПЛ

«Сверре Нюпан — невероятно перспективный игрок. Такое же чувство у меня было, когда я впервые увидел Мартина Эдегора», — признался норвежский футбольный эксперт Йеспер Матисен в интервью TV2 в августе 2023 года. Тогда юный полузащитник «Русенборга» блистал в матче квалификации Лиги конференций против «Хартс».

Когда Эдегору было 16, он уже подписал контракт с мадридским «Реалом» и стал одним из самых обсуждаемых молодых игроков Европы. Но большинство согласятся, что он поспешил с переездом в Испанию. За шесть лет в «Реале» он провел лишь 11 матчей, четыре раза уходил в аренду и только в 2021 году, уже в «Арсенале», начал по-настоящему раскрывать свой потенциал.

Нюпан мог пойти тем же путем. По данным норвежских СМИ, им интересовались «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Пари Сен-Жермен» с тех пор, как он дебютировал за «Русенборг» в 2022 году.

Однако вместо того, чтобы бросаться в омут громких трансферов, Нюпан сделал осознанный выбор — через месяц после матча с «Хартс» он подписал новый контракт с «Русенборгом» до 2026 года.

И, похоже, это решение оказалось верным. Спустя 16 месяцев стало известно, что Нюпана хотят приобрести «Арсенал» и «Манчестер Сити». Если переход в Премьер-лигу все же состоится, Нюпан приедет в Англию уже не просто как подающий надежды юниор, а как игрок, готовый к серьезным задачам.

Начало футбольного пути

Нюпан родился в декабре 2006 года в Тронхейме — третьем по величине городе Норвегии. Уже в раннем детстве он увлекся футболом, а в пять лет начал заниматься в местном клубе «Нардо», в нескольких минутах ходьбы от знаменитого стадиона «Леркендал».

Однако его путь к успеху нельзя назвать мгновенным. «Я тогда вообще не умел играть. На первой же тренировке забил в свои ворота, расплакался и убежал домой. Это было ужасно, но меня уговорили попробовать еще раз», — вспоминал Нюпан в интервью TV2 в 2022 году.

Сверре Нюпан globallookpress.com

Благодаря поддержке родителей Сверре быстро забыл неудачные моменты и за восемь лет в «Нардо» превратился в одного из самых перспективных игроков страны.

В 14 лет Нюпан выдал невероятный сезон, забив 45 голов в 17 матчах. Такой результат не мог остаться незамеченным. Вскоре его пригласили в академию «Русенборга».

В 2020 году он присоединился к молодежной команде, а уже в январе 2022-го подписал свой первый профессиональный контракт. В следующем году Сверре совмещал учебу в школе с тренировками в главной команде одного из крупнейших клубов Норвегии.

В ноябре 2023-го Нюпан дебютировал в чемпионате Норвегии, отыграв полный матч против «Йерва» (4:2). В этот день он вошел в историю, став самым молодым игроком «Русенборга» — на тот момент ему было всего 15 лет и 322 дня.

«Получилось значительно лучше, чем я ожидал. Я думал, что буду нервничать гораздо больше», — сказал Нюпан.

Если бы не травмы, его дебют мог состояться гораздо раньше. Правда, Нюпан все равно считает, что, может, даже хорошо, что он впервые сыграл за первую команду «Русенборга» чуть позже, чем ожидалось.

Прорыв

После столь раннего дебюта сравнения с Мартином Эдегором были неизбежны. Оба начали играть на профессиональном уровне в 16 лет — один в «Стремсгодсете», другой в «Русенборге».

Однако тогдашний главный тренер «Русенборга» Кьетиль Рекдаль постарался охладить ажиотаж: «Сверре, наверное, физически крепче, чем Эдегор в этом возрасте. Но они разные игроки: если Мартин был более креативным, то Сверре — универсал».

Начало сезона-2023 получилось непростым: Нюпан пропустил первые четыре матча. Однако его возвращение оказалось ярким — уже в первом же поединке он забил дебютный гол за «Русенборг», замкнув прострел на дальней штанге в игре против «Буде-Глимт» (2:3). Сверре стал самым молодым автором гола в истории клуба в Элитесерии.

Сверре Нюпан globallookpress.com

«Его потенциал огромен. Какое давление? Здесь нечего бояться», — заявил Рекдаль, отвечая на вопрос о психологическом состоянии Нюпана. Такая уверенность, граничащая с дерзостью, еще один признак, что в будущем он может стать звездой.

Первый полноценный сезон в чемпионате Нюпан завершил с пятью голами, но по-настоящему о нем заговорили после матча Лиги конференций против «Хартс». В первой встрече третьего квалификационного раунда он сделал две голевые передачи, а «Русенборг» одержал победу со счетом 2:1.

Эмиль Фредриксен, забивший первый мяч в той игре, остался под большим впечатлением: «Он невероятно талантлив. У него большое будущее. Нужно просто наслаждаться тем, что он играет здесь, потому что это особенный футболист».

Хотя в ответной встрече «Хартс» взял реванш и выбил «Русенборг» из турнира, это не повлияло на решение Нюпана подписать новый контракт с клубом.

Текущая ситуация

Спортивный директор «Русенборга» Микаэль Дорсин не стал отрицать слухи о том, что клуб оценивает Нюпана в 100 миллионов евро.

«Судя по уровню игры, который он сейчас показывает, эта сумма вполне оправдана», — заявил Дорсин.

Самое главное, что Нюпан подтверждает эти слова на футбольном поле. В сезоне-2024 он отметился 15 результативными действиями в 28 матчах, а его команда поднялась на четвертое место, набрав 53 очка— на 14 больше, чем годом ранее.

Сверре Нюпан globallookpress.com

«Русенборг» вновь претендует на участие в еврокубках, а его главным двигателем стал именно Нюпан. Самый яркий матч он выдал против «Лиллестрёма» (4:0), оформив хет-трик. Сверре стал первым 17-летним игроком, забившим трижды в одном матче Элитесерии со времен Эрлинга Холанна.

Первый матч с «Лиллестрёмом» на «Леркендале» закончился скандалом: болельщики закидали поле предметами в знак протеста против решения VAR, среди которых оказались рыбные котлеты и дымовые шашки. В итоге встречу переигрывали при пустых трибунах, но самые преданные фанаты устроили импровизированную трибуну на холме за угловым флажком стадиона. Забив первый мяч, Нюпан не удержался и приложил ладонь к уху в сторону горстки фанатов, призывая их громче поддерживать команду.

В летнем товарищеском матче против «Манчестер Юнайтед» Нюпан тоже устроил небольшое шоу. «Русенборг» сенсационно победил топ-клуб АПЛ со счетом 1:0, а Нюпан, отыграв 45 минут, успел изрядно потрепать оборону соперника. В одном из эпизодов он разобрался сразу с четырьмя защитниками, после чего заставил голкипера Радека Витека вытащить мяч из-под перекладины.

Сильные стороны

В схеме 4-3-3, которую использует главный тренер «Русенборга» Альфред Юханссон, Нюпан чаще всего располагается слева в тройке полузащитников.

Однако его игровая гибкость позволяет закрывать сразу несколько ролей — от плеймейкера и box-to-box до классической «десятки» и даже вингера. Сверре одинаково хорошо владеет обеими ногами, а его умение находить свободные зоны между линиями делает его особенно опасным.

Возвращение «Русенборга» в число лидеров Элитесерии во многом связано с игрой Нюпана. Его агрессивный, вертикальный стиль приносит огромную пользу команде. Он уверенно ведет мяч на скорости и не боится вступать в единоборства один в один.

Передачи Нюпана становятся разнообразнее, а его подключения из глубины в штрафную создают постоянную угрозу для соперников. При этом он хорош не только в атаке, но и в обороне: прессинг в его исполнении задает тон всей команде.

Конечно, пока рано судить о его будущем на высшем уровне — он еще не играл в топ-5 лигах Европы. Но у Нюпана есть всё, чтобы вырасти в игрока мирового класса, включая выдающееся футбольное мышление.

Слабые места

Нюпан уже дебютировал в составе молодёжной сборную Норвегии, но для выхода на уровень национальной команды ему предстоит улучшить некоторые игровые аспекты.

Сверре не всегда принимает верные решения в заключительной трети: вместо удобного паса на партнёра идет в обводку или наносит необоснованный удар по воротам.

Сверре Нюпан globallookpress.com

Кроме того, ему надо поработать над завершением атак. Хотя статистика голов у Нюпана вполне приличная, он мог бы удвоить свою результативность, если бы не торопился с ударами. В техническом плане к нему не может быть претензий, но ему пока не хватает хладнокровия опытного полузащитника — что совершенно естественно в таком возрасте.

Иногда это мешает Нюпану быстрее расставаться с мячом. Обладая мощью и дриблингом, он любит затяжные проходы, но не всегда выбирает лучший момент для ускорения.

Со временем он научится контролировать импульсы и принимать более осмысленные решения. Особенно если однажды окажется в окружении топ-игроков — например, в «Арсенале» или «Манчестер Сити».

Нюпан — новый Эдегор?

Некоторые эксперты сравнивают Нюпана с Френки де Йонгом — виртуозным полузащитником-архитектором из «Барселоны». Оба обладают высоким уровнем выносливости, великолепным пасом и умением играть в отборе.

Мартин Эдегор globallookpress.com

Как и де Йонг, Нюпан уверенно действует в условиях плотной опеки, но параллели с Эдегором всё же кажутся более точными. Нидерландец традиционно играет роль «восьмерки», двигая мяч вперед и разрезая линии соперника, но при этом редко оказывается в непосредственной близости от штрафной.

Между тем, капитан «Арсенала», напротив, всегда стремится к чужим воротам, создавая моменты и раздавая филигранные передачи. Он способен вскрывать оборону одним касанием и регулярно поражает цель ударами с любых позиций.

Нюпан похож на Эдегора не только стилем, но и футбольным мышлением — он не просто связующее звено, а полноценный креативный лидер.

Дотянется ли он до уровня Эдегора? Пока сказать сложно, но у него есть все предпосылки, чтобы однажды оказаться рядом со своим знаменитым соотечественником на «Эмирейтс».

Что дальше?

Скауты «Манчестер Юнайтед» внимательно следили за Нюпаном в матче против «Лиллестрёма» (1:1) в сентябре прошлого года. В этой игре он снова проявил себя с лучшей стороны после болезни.

Однако после финального свистка молодой полузащитник предпочел не комментировать слухи о своем возможном трансфере. Тем не менее, он никогда не скрывал своих симпатий к «красным дьяволам».

«Я всегда болел за "Манчестер Юнайтед". Ну и, конечно, за "Реал". Я большой фанат Криштиану Роналду. Это, конечно, маловероятно, но мечтать не вредно», — признался Сверре в одном из интервью.

Сейчас интересы Нюпана представляет Рафаэла Пимента — агент, которая также ведет дела Эрлинга Холанна. Она хорошо знакома с руководством «Юнайтед» и, в частности, помогла организовать трансферы Маттейса де Лигта и Нуссаира Мазрауи.

Однако теперь велика вероятность, что следующий громкий переход с ее участием будет связан уже с одним из главных конкурентов «Манчестер Юнайтед».

По данным The Athletic, «Манчестер Юнайтед» несколько охладел к Нюпану, тогда как «Арсенал» близок к заключению сделки с «Русенборгом» уже в этом месяце.

При этом у норвежца есть и другие варианты: инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Жирона» предложила ему проект, согласно которому он сначала будет выступать в Ла Лиге, а затем перейдет в «Манчестер Сити».

За юного таланта также борется «Астон Вилла». Поговаривают, что он намерен лично посетить каждый клуб перед тем, как принять окончательное решение.

Одно можно сказать точно: Нюпан уже на пороге большого перехода, и в ближайшем будущем мы наверняка увидим его в АПЛ. С его потенциалом и талантом он может стать одной из главных звезд нового поколения.