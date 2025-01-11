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    Монстр обороны. Почему «Манчестер Сити» подписывает Абдукодира Хусанова из «Ланса»

    Молодой защитник надеется стать первым узбекским игроком, сыгравшим в Премьер-лиге

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    Абдукодир Хусанов
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    Абдукодир Хусанов
    20-летний игрок своей мощной игрой разрушил устоявшееся центральное оборонительное трио «Ланса», закрепившись в составе и теперь готовится к переезду на стадион «Этихад»
    Сэр Алекс Фергюсон однажды сказал, что «атака выигрывает вам матчи, защита выигрывает вам титулы», и это верно даже тогда, когда речь идет о команде с такими атакующими талантами, как «Манчестер Сити». Из шести корон Премьер-лиги, которые «Сити» выиграл под руководством Пепа Гвардиолы, у них был лучший оборонительный показатель в четырех случаях. И их проблемы в обороне являются лучшим объяснением нынешней провальной защиты их титула.

    «Сити» имеет восьмую лучшую защиту в лиге в этом сезоне, пропустив 27 голов в 20 играх АПЛ. Даже у «Эвертона» показатели защиты лучше, чем у команды Гвардиолы, которая уже пропустила больше голов в этом сезоне, чем за все время своих победных кампаний в 2017/18, 2018/19 и 2021/22.

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    • Несколько защитников «Сити» (шаг вперед, Кайл Уокер!) находятся в плохой форме, но их самой большой проблемой были регулярные травмы, ведь Джон Стоунс, Рубен Диаш и Натан Аке пропустили большую часть сезона, что побудило Гвардиолу заметить: «У нас нет защиты» после поражения в дерби от «Манчестер Юнайтед» в декабре. Их стареющая линия обороны — еще одна проблема для «Сити»: Уокер, Стоунс, Аканджи и Аке к концу сезона будут старше 30 лет.

    Поэтому неудивительно, что поиск нового защитника является одним из главных приоритетов «Сити» в январское трансферное окно, и они сосредоточили свое внимание на одном игроке, в частности: быстром и агрессивном центральном защитнике «Ланса» Абдукодире Хусанове. 20-летний игрок пользуется большим уважением среди директоров «Сити», и они были намерены заполучить его до закрытия трансферного окна.

    GOAL описывает восхождение молодого защитника, который надеется стать первым узбекским игроком, сыгравшим в Премьер-лиге...

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    Где все началось

    Хусанов сделал свои первые шаги в футболе в академии узбекистанской команды ФК «Бунедкор», где его отец Хикмат Хашимов, игрок сборной Узбекистана, завершил свою карьеру.

    Однако его мечта пойти по стопам отца, которого называют его кумиром, и попасть в первую команду «Бунедкора», так и не осуществилась, поскольку тренеры клуба списали Хусанова со счетов из-за его маленького роста и худобы.

    Хусанов в «Бунедкоре»
    Архив игрока

    Покинув «Бунёдкор» в 2022 году в возрасте 18 лет, Хусанов вместо этого присоединился к белорусскому клубу «Энергетик-БГУ», где вскоре стал постоянным игроком стартового состава.

    Большой прорыв

    Вскоре после переезда в Минск Хусанов добился своего первого крупного успеха, когда Узбекистан выиграл Кубок Азии среди игроков до 20 лет, проходивший на его родине в 2023 году, причем команда Узбекистана пропустила всего один гол за весь турнир.

    Его выступления на турнире привели к тому, что он был назван одним из самых перспективных защитников в мире по версии футбольной обсерватории CIES.

    Хусонов в сборной Узбекистана

    Хусанов сделал еще больший шаг два месяца спустя на чемпионате мира для игроков до 20 лет в Аргентине, играя каждую минуту, пока Узбекистан не добрался до 1/8 финала, прежде чем был выбит Израилем благодаря голу в добавленное время.

    Менее чем через два месяца его перехватил «Ланс», который подписал с ним контракт летом 2023 года всего за 100 000 евро.

    Как идут дела сейчас

    Хусанов занял третье место в номинации «Футболист года Узбекистана» в 2023 году и уверенно начал карьеру в «Лансе», сыграв 11 матчей в Лиге 1 в своем первом сезоне и дважды выйдя на замену в Лиге чемпионов, в том числе против «Арсенала». Он также играл за Узбекистан на Олимпийских играх прошлым летом в Париже, где, среди прочего, встречался с Испанией.

    Хусанов в матче с Испанией

    Однако в этом сезоне он начал делать себе настоящее имя благодаря неожиданному повороту событий. Когда центральный защитник «Ланса» Кевин Дансо был на грани перехода в «Рому», Хусанов занял его место в команде. Однако мечта Дансо о переезде в итальянскую столицу рухнула, когда он не прошел медицинское обследование из-за обнаружения потенциальной проблемы с сердцем.

    Дансо посоветовали не тренироваться и не играть, пока проверяли проблему с сердцем, и Хусанов в полной мере воспользовался этим, показав серию впечатляющих выступлений в отсутствие австрийца. Дансо в конце концов вернулся в команду в октябре, но Хусанов сохранил свое место в стартовом составе, разрушив давнее трио Дансо, Жонатана Гради и Факундо Медины.

    Новая тройка обороны «Ланса»

    Хусанов и Дансо закрепили свои места в команде, а Гради и Медина соревнуются за третье место. Изменение не повлияло на прочность «Ланса», поскольку, несмотря на седьмое место в таблице, у них второй лучший показатель защиты в Лиге 1, с всего 15 пропущенными голами в 16 играх.

    Самые сильные стороны

    Хусанов славится своей мощью и яростным бойцовским характером. Вратарь «Ланса» Брис Самба описал его как «монстра, который меня пугает» после нулевой ничьей в Ницце в начале сезона, а журналист Нарзулла Сайдуллаев сказал So Foot: «В Узбекистане говорят, что попасть под поезд или под Абдукодира — это одно и то же».

    У защитника также поразительный средний темп. В конце прошлого года в сети стало вирусным видео, на котором он бежит через все поле, чтобы догнать Джунию Ито из «Реймса», разогнавшись до 37 км/ч.

    Абдукодир Хусанов

    Хотя его главные козыри — это сила, темп и агрессия, Хусанов также известен своим тактическим интеллектом и способностью начинать атаки благодаря своему мастерству владения мячом и интеллекту.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Тренер «Ланса» Уилл Стилл сказал: «Он спокоен, силен, быстр… Он не разговаривает, но он хорош. Когда я приехал и казалось, что Дансо уходит, Жан-Луи Лека [спортивный директор "Ланса"] сказал мне: "Не волнуйся, Кодир здесь, и он готов". Он не ошибся. У него очень, очень впечатляющий потенциал».

    Пространство для совершенствования

    Хусанову нужно поработать над принятием решений и улучшить пас, чтобы достичь уровня, требуемого «Сити». Он также очень тихий по сравнению с большинством центральных защитников, предпочитая, чтобы его футбол говорил за него.

    Хусанов в матче с ПСЖ

    Ему придется стать более громким и разговорчивым, чтобы преуспеть в «Сити», а также поработать над своими языковыми навыками, чтобы должным образом влиться в команду.

    Следующий... Рубен Диаш?

    Агрессивная защита Хусанова и его увлеченность работой на поле приводят к сравнениям с Рубеном Диашем из «Сити», в то время как у них также есть общая склонность к победам в воздушных дуэлях.

    Хусанов в матче с «Клермоном»

    В 20-летнем игроке есть и что-то, что напоминает Неманью Видича, а именно его бесстрашие и отказ отступать в столкновениях с противниками.

    Что будет дальше?

    Хусанов чувствует, что пришло время расширить свои горизонты и сделать шаг вперед в своей карьере. Его агент Гайрат Хасбиуллин сказал The Mirror:

    «Он один из лучших на своей позиции в Европе, молодой и с каждым днем ​​становится еще сильнее. Он заслуживает играть в лучших клубах Европы. У нас очень хорошие отношения с "Лансом", и мы на одной стороне — мы вместе хотим лучшего для игрока. Если трансфер будет успешным, клуб получит заслуженную награду за доверие молодому игроку».

    Хусанов в матче с Саудовской Аравией

    Генеральный директор «Ланс» Пьер Дреосси также заявил, что Хусанов «уйдет в январе», хотя «Сити» — не единственный клуб, который проявлял интерес к Хусанову, на которого, как сообщается, также положили глаз мадридский «Реал», «Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

    Но у «Сити» были как финансовые возможности для заключения сделки, так и престиж, и, даже учитывая их недавние плачевные результаты, они способны гарантировать Хусанову трофеи и футбол в Лиге чемпионов.

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    • Если Хусанов действительно присоединится к «Сити», он, скорее всего, будет играть второстепенную роль до конца сезона, хотя, если проблемы с травмами в клубе сохранятся, он может оказаться на передовой в их борьбе за место в первой четверке и победу в Кубке Англии и Лиге чемпионов.

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