Время усилиться. За кем будут охотиться европейские топ-клубы этой зимой?

«Ливерпуль»

Бюджет: Приняв решение не тратить большие деньги летом, «Ливерпуль» все еще имеет достаточно пространства для маневра в соответствии с Правилами прибыли и устойчивого развития АПЛ (PSR), хотя они, скорее всего, пойдут на трансферный рынок только в том случае, если игрок-цель неожиданно станет доступен.

Что нужно команде? Две позиции, которые больше всего нуждаются в усилении, — это опорный полузащитник и левый защитник. Прошлым летом «Ливерпуль» был близок к подписанию Мартина Зубименди из «Реала Сосьедад» за 52 млн фунтов стерлингов, рассматривая его как идеального кандидата на заполнение давней пустоты на позиции «шестерки», но в конечном итоге он решил остаться в Сан-Себастьяне. Появление Райана Гравенберха сделало неприбытие Зубименди похожим на благословение, хотя «Ливерпуль» по-прежнему сохраняет интерес к игроку сборной Испании, и было бы неплохо иметь кого-то, кто облегчит нагрузку Гравенберха во второй половине сезона.

Кто является главными целями? Помимо Зубименди, который также привлек интерес «Манчестер Сити», трудности Энди Робертсона в этом сезоне означают, что «Ливерпуль», скорее всего, усилит позицию левого защитника в ближайшие трансферные окна. Среди имен, которые связывают с мерсисайдцами есть Милош Керкез из «Борнмута» и Райан Айт-Нури из «Вулверхэмптона».

Кто может уйти? Маловероятно, что в январском окне из «Ливерпуля» произойдут какие-либо крупные отъезды. Команда Арне Слота борется за титул и поэтому нуждается в как можно большем количестве игроков. Трент Александр-Арнольд был связан с переходом в «Реал Мадрид», поскольку неопределенность относительно его будущего усиливается. Но источники сообщили ESPN, что хотя он и является главной целью «Мадрида» в обороне после травмы правого защитника Дани Карвахаля, но испанский клуб, скорее всего, подождет до следующего лета, чтобы попытаться заманить его на «Бернабеу» в качестве свободного агента.

Трент Александр-Арнольд и Мохамед Салах globallookpress.com

Продление контрактов? Болельщики «Ливерпуля», безусловно, на это надеются. Помимо Александра-Арнольда, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк оба имеют истекающие в конце сезона контракты. Переговоры со всеми тремя игроками продолжаются, но, с точки зрения клуба, чем раньше они все подпишут новые соглашения, тем лучше.

«Челси»

Бюджет: «Челси» по-прежнему непреклонен в своих утверждениях, что они соблюдают правила PSR, но маловероятно, что случится еще одна крупная трата денег.

Что нужно команде? Стабильность. Расходы «Челси» на трансферы в этом году превысили отметку в 1 миллиард фунтов стерлингов с тех пор, как новые владельцы Тодд Боэли и Clearlake Capital взяли клуб под свой контроль в мае 2022 года, что привело к кардинальной перестройке состава. Источники сообщили, что клуб переходит в другую, более спокойную фазу своей трансферной стратегии, хотя они по-прежнему будут продолжать искать по всему миру лучшие молодые таланты. Несмотря на их расходы на данный момент, можно привести доводы в пользу дальнейшего усиления позиций в воротах, в центре защиты и в атаке, хотя Николас Джексон в последнее время сделал все возможное, чтобы доказать ненужность подписания еще одного нападающего.

Виктор Осимхен globallookpress.com

Кто является главными целями? «Челси» добивался сделки по Виктору Осимхену в конце летнего окна, прежде чем нападающий покинул «Наполи» и отправился в аренду в «Галатасарай». Любой намек на то, что трансфер может состояться, заставило бы клуб серьезно рассмотреть еще одну попытку. Один из перспективных центральных защитников, за которым они следят, — это Томас Араухо из «Бенфики». Пока неизвестно, позволит ли португальский клуб 22-летнему игроку уйти в середине сезона, и в любом случае «Челси», скорее всего, столкнется с конкуренцией со стороны «Пари Сен-Жермен» за его подписание.

Кто может уйти? Непопулярный левый защитник Бен Чилвелл, возможно, является самым заметным членом так называемой «команды лавочников», группы игроков, считающихся лишними с точки зрения требований нового босса Энцо Марески и маргинализированных им в ​​попытке убедить их уйти. Полузащитники Карни Чуквуэмека и Чезаре Казадеи также доступны, в то время как Дейвид Вашингтон и Лукас Бергстрём могут уйти либо в аренду, либо навсегда. Контракт Бергстрёма истекает в конце сезона.

Продление контрактов? Подавляющее большинство состава «Челси» имеют долгосрочные контракты. Продолжаются переговоры о подписании нового контракта с молодым защитником Джошем Ачимпонгом, срок действия которого истекает в 2026 году.

«Арсенал»

Бюджет: Скромный, но есть место для маневра.

Что нужно команде? Источники сообщили, что «Арсенал» не планирует крупных инвестиций в январское окно. Клуб открыт для трансфера, если травмы создадут чрезвычайную ситуацию или появится неожиданная возможность, но стратегии для серьезной операции в следующем месяце нет. Травмы в защите могут спровоцировать временный переход, если ситуация не улучшится в ближайшие несколько недель, но есть долгосрочный план по усилению их атакующих возможностей. Мастерство «Арсенала» при стандартных положениях скрыло небольшое снижение креативности их атаки в последнее время, и многие болельщики считают, что другой нападающий может сыграть решающую роль в борьбе за победу в Премьер-лиге.

Кто является главными целями? «Арсенал» сохраняет интерес к нападающему «РБ Лейпциг» Беньямину Шешко. В Германии есть мнение, что 21-летнему игроку могут разрешить уйти в конце сезона, несмотря на то, что он подписал новый контракт только в этом году. «Канониры» также следили за Александером Исаком из «Ньюкасла» и Виктором Дьёкерешем из «Спортинга» среди прочих. Они также могут попытаться добавить в состав центрального полузащитника в зависимости от того, какие решения будут приняты в отношении ветеранов Жоржиньо и Томаса Парти.

Кто может уйти? Габриэль Жезус может привлечь некоторый интерес на рынке, поскольку ему не хватает регулярного игрового времени, но ранее в этом месяце Артета опроверг сообщения о том, что он может уйти в январе. «Арсенал», вероятно, выслушает любые предложения по защитникам Кирану Тирни и Александру Зинченко. Защитник Якуб Кивёр привлек интерес клубов Серии А, включая «Наполи», но Артета не захочет расставаться с польским игроком, если у него останется мало вариантов в защите.

Александр Зинченко globallookpress.com

Продление контрактов? У Жоржиньо и Парти истекают контракты в конце сезона. Артета положительно отзывался о сохранении обоих игроков, но в обоих случаях придется идти на компромиссы, если «Арсенал» продолжит переговоры. Жоржиньо, скорее всего, будет предложено продление контракта только на один год, поскольку 20 декабря ему исполнится 33 года, в то время как Парти придется пойти на сокращение зарплаты.

«Манчестер Сити»

Бюджет: Способность «Сити» получать большие трансферные суммы за выпускников академии означает, что они находятся в сильной позиции с точки зрения PSR; они также получили более 80 млн фунтов стерлингов от сделки, в результате которой Хулиан Альварес перешел в мадридский «Атлетико» летом. На прошлой неделе «Сити» объявил, что доход клуба достиг рекордных 715 млн фунтов стерлингов, а прибыль составила 73,8 млн фунтов стерлингов.

Что нужно команде? Очевидная потребность в центральном полузащитнике. Родри вряд ли снова сыграет в этом сезоне после операции на колене, Матео Ковачич только что вернулся после травмы, а Илкай Гюндоган испытывает трудности с момента своего возвращения из Барселоны летом. Голы также были проблемой. Альварес, который в среднем забивал по голу в каждой игре в течение двух сезонов в «Сити», не был заменен, и это было большим упущением.

Кто является главными целями? Пеп Гвардиола — давний поклонник Бруну Гимарайнша. То, что «Ньюкасл» оценил его в 100 миллионов фунтов стерлингов было проблемой летом, но «Сити» снова будет заинтересован, если они понизят свои требования. Если полузащитник «Реала Сосьедад» Зубименди решит уйти в январе, «Сити» будет среди претендентов на него. Однако источники в клубе были уверены, что Поль Погба, который является свободным агентом после ухода из «Ювентуса», не представляет интереса для «горожан». «Сити» некоторое время следили за Эберечи Эзе, но маловероятно, что «Кристал Пэлас» позволит ему уйти в середине сезона. То же самое касается его партнера по команде Адама Уортона, у которого также есть поклонники на «Этихаде».

Бруну Гимарайнш globallookpress.com

Кто может уйти? Гвардиола любит иметь компактный состав, и в этом сезоне он был выжат до предела из-за травм ключевых игроков. Маловероятно, что кто-то уйдет в январе, потому что «Сити» не может позволить себе потерять больше игроков.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Продление контрактов? «Сити» все еще нужно решить, что делать с Кевином Де Брёйне. Контракт 33-летнего игрока истекает в конце сезона, и клубы МЛС и Саудовской Аравии проявляют интерес.

«Тоттенхэм»

Бюджет: «Шпоры» находятся в сильной позиции по соблюдению правил PSR, поэтому есть возможности для инвестиций.

Что нужно команде? Выступая 4 декабря, тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу сказал: «Нет сомнений, что нам нужно укрепление в передней трети в течение следующих нескольких трансферных окон». Новые травмы Кристиана Ромеро и Микки ван де Вена могут сделать подписание центрального защитника более приоритетным, а центральный полузащитник — еще одна позиция, которая может нуждаться в обновлении, но мысли Постекоглу о том, где «Шпорам» нужно улучшиться в долгосрочной перспективе, не могут быть более ясными.

Кто является главными целями? Источники, близкие к «Шпорам», в частном порядке дистанцировали клуб от сообщений об интересе к нападающему «Лилля» Джонатану Дэвиду, но они являются одним из нескольких клубов Премьер-лиги, следящих за Матеусом Куньей из «Вулверхэмптона». Они также присматривались к полузащитнику «Милана» Тиджани Рейндерсу, в то время как сообщения в Италии предполагают, что интерес для «Шпор» представляет и Давиде Фраттези из «Интера».

Кто может уйти? Будущее Ришарлисона не совсем ясно. Постекоглу остается поклонником 27-летнего нападающего, но его постоянные проблемы с травмами стали разочарованием для «Тоттенхэма», и несколько клубов с интересом кружат вокруг него. Его потеря в середине сезона, безусловно, произойдет только в том случае, если «Шпоры» смогут гарантировать замену, учитывая желание Постекоглу также усилить свои оборонительные возможности. Защитникам Джеду Спенсу и Серхио Регилону будет разрешено уйти, если появится подходящее предложение.

Сон Хын Мин globallookpress.com

Продление контрактов? Главный вопрос здесь сосредоточен на капитане Сон Хын Мине. Его контракт истекает в конце сезона, но у «Шпор» есть возможность продлить его еще на год, что снимает некоторую срочность для клуба. Тем не менее, 32-летний игрок надеется заключить более долгосрочный контракт, но содержательные переговоры пока не состоялись. «Тоттенхэм» также ведет переговоры с Ромеро о новом соглашении на фоне постоянных спекуляций о том, что «Реал Мадрид» и «Пари Сен-Жермен» могут быть заинтересованы в аргентинском игроке.

«Манчестер Юнайтед»

Бюджет: Рубену Амориму сообщили, что у него очень маленький бюджет для подписания новых игроков после того, как «Юнайтед» понес убытки в размере более 300 млн фунтов стерлингов за последние три сезона.

Что нужно команде? Приоритетные позиции, если в январе будут какие-либо сделки, — это левый защитник и нападающий. Амориму сказали работать с имеющимися у него игроками, но все согласны с тем, что в конечном итоге ему понадобится как минимум один исполнитель на позиции крайнего защитника для его системы 3-4-3. Люк Шоу снова получил травму, а Тайрелл Маласия продолжает свое возвращение после более чем года отсутствия на поле. Диогу Дало заменил слева, но ему гораздо комфортнее справа.

Диего Леон (справа) globallookpress.com

Кто является главными целями? «Юнайтед» собирается подписать 17-летнего парагвайского левого защитника Диего Леона, но он вряд ли присоединится к основному составу в течение как минимум шести месяцев. Летний новичок Джошуа Зиркзее испытывал трудности с момента своего прибытия, и хотя Амориму нравится звезда «Спортинга» Виктор Дьёкереш, он рассматривается скорее как долгосрочная цель при его цене около 80 млн фунтов стерлингов.

Кто может уйти? Учитывая финансовое положение манкунианцев, они выслушают реалистичные предложения почти по каждому игроку в команде. Соглашения Виктора Линделёфа и Кристиана Эриксена истекают в конце сезона и они вряд ли получат новые сделки; оба игрока будут доступны за минимальную плату в январе. Будущее Маркуса Рашфорда также под вопросом. Переход выпускника академии поможет позиции клуба в плане PSR, но «Юнайтед» обнаружил летом, что на форварда сборной Англии очень мало спроса. Его высокая зарплата и длительный контракт являются основным камнем преткновения.

Продление контрактов? «Юнайтед» надеется подписать долгосрочный контракт с вингером Амадом Диалло после впечатляющего выступления в этом сезоне. Его контракт истекает летом, хотя у «МЮ» есть возможность продлить его до 2026 года. У Гарри Магуайра также может быть годичная опция продления в контракте, которая будет активирована для защиты его трансферной стоимости перед потенциальным уходом летом.

«Барселона»

Бюджет: Отсутствует.

Что нужно команде? «Барселоне» нужны дублеры на позиции фуллбеков, если не усиление вместо Алехандро Бальде и Жюля Кунде. Им также нужна краткосрочная конкуренция для Роберта Левандовскому и долгосрочная замена 36-летнему нападающему. Также было бы желательно больше игроков на флангах. Когда Ламин Ямаль отсутствовал из-за травмы лодыжки, у них были проблемы в этой зоне. Опорный полузащитник также был долгосрочной потребностью, но молодой Марк Касадо пока закрывает эту дыру.

Кто является главными целями? Дани Ольмо и Пау Виктор. Да: главная цель «Барсы» — зарегистрировать летних новичков Ольмо и Виктора на вторую половину кампании. В настоящее время они находятся на временной регистрации, срок действия которой истекает 31 декабря. «Барсе» нужно освободить место в своем потолке зарплат, чтобы продлить их регистрацию. Из-за этого есть понимание того, что с трансферами будет сложно. Работа спортивного директора Деку больше ориентирована на следующее лето, поскольку игроки, чьи контракты истекают, такие как Джонатан Та из «Байера» и Альфонсо Дэвис из «Баварии», являются их целями.

Кто может уйти? Ансу Фати и Пабло Торре — два игрока, которые не играли так много, как им хотелось бы в этом сезоне. Их будущее будет проанализировано в январе. Защитник Эрик Гарсия — еще один игрок, которого слухи связывали с возможным уходом, но, похоже, на данный момент он останется.

Джонатан Та globallookpress.com

Продление контрактов? «Барса» успешно продвигается в переговорах о продлении контрактов Педри и Гави, которые истекают в 2026 году. На самом деле, многие игроки переходят на последние 18 месяцев своих контрактов, включая Рональда Араухо, Френки де Йонга и Андреаса Кристенсена. Если они не продлят контракт, клуб выслушает предложения по ним летом. У Иньиго Мартина истекает контракт в конце сезона, но он настаивает на новом соглашении, в то время как с резервным левым защитником Жераром Мартином также намерены продлить контракт, чтобы защитить его трансферную стоимость.

«Реал»

Бюджет: «Мадрид» не любит тратить деньги в январе, и их планы на лето включают громкие бесплатные трансферы, а не переходы за большие суммы. Но у них есть деньги, которые можно потратить, если потребуется.

Что нужно команде? Правый защитник крайне необходим, поскольку основной игрок Карвахаль выбыл из строя до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки, а запасной Лукас Васкес оказался обузой в обороне, о чем свидетельствует ничья 3:3 с «Райо Вальекано». Молодой Рауль Асенсио и полузащитник Орельен Чуамени также замещают центрального защитника, хотя долгожданное возвращение Давида Алабы после травмы должно помочь в этом.

Рауль Асенсио globallookpress.com

Кто является главными целями? Александр-Арнольд — правый защитник, которого хочет «Реал», но уход из «Ливерпуля», лидирующего в Премьер-лиге, в середине сезона крайне маловероятен, если не невозможен. Несколько молодых центральных защитников были связаны слухами с «Мадридом», но ни один из них не зарекомендовал себя как серьезный вариант на январь.

Кто может уйти? Пока никто. Команда так сильно пострадала от травм в этом сезоне, что даже такие второстепенные игроки, как полузащитник Дани Себальос, привлекались в состав на регулярной основе, в то время как тренер Карло Анчелотти настоял на том, чтобы молодые игроки Арда Гюлер и Эндрик не были отданы в аренду.

Продление контрактов? Ничего срочного, поскольку единственными игроками, чьи контракты истекают в 2025 году, являются 39-летний Лука Модрич, Васкес, который продлевает контракты из года в год, и Хесус Вальехо, у которого нет будущего в клубе. Асенсио произвел впечатление с тех пор, как пришел в первую команду, и ему скоро понадобится новый контракт.

«Атлетико»

Бюджет: Прошедшим летом «Атлетико» вложил значительные средства в команду, пригласив Альвареса, Конора Галлахера, Александра Сёрлота и Робина Ле Нормана на общую сумму около 185 млн евро, поэтому в январе много инвестировать не будет.

Что нужно команде? Крайний защитник на любом фланге был бы кстати, хотя левый защитник Хави Галан в последние недели завоевал доверие Симеоне, а полузащитник Маркос Льоренте теперь фактически правый защитник. Глубокий играющий полузащитник, ориентированный на оборону, также был бы полезен после провала Артура Вермерена, подписанного за 22 млн евро в начале этого года и теперь находящегося в аренде в «РБ Лейпциг», чтобы убедить тренера.

Хави Галан globallookpress.com

Кто является главными целями? Пока не появилось ни одного имени, как реального претендента. Если сделка действительно состоится, она будет незаметной и малорискованной, учитывая опыт Вермерена, который почти не появлялся на поле после своего широко разрекламированного прибытия в январе 2024 года.

Кто может уйти? Уход постоянно травмированного Тома Лемара, который отсутствовал почти весь сезон 2023–2024 и появился на поле только дважды в этом сезоне, был бы желанным, но найти подходящий клуб, готовый его взять, может быть непросто. Ожидается, что Антуан Гризманн в какой-то момент уйдет в МЛС, но это, скорее всего, произойдет летом, так как «Атлетико» борется за титул Ла Лиги, трофей, который Гризманн никогда не выигрывал.

Продление контрактов? Летом истекает контракт защитника Рейнилдо Мандава и он больше не является гарантированным игроком стартового состава, поэтому вскоре должно быть принято решение по нему, а Джулиано Симеоне должен вскоре получить улучшенную сделку, учитывая, насколько впечатляющим он был с момента попадания в команду.

«Байер»

Бюджет: У «Леверкузена» нет специального трансферного бюджета, выделенного на январское окно, и уход молодой звездочки Флориана Вирца за 120 млн евро, который мог бы аккумулировать средства, теперь не рассматривается.

Что нужно команде? «Байер» стремится усилиться в центре обороны и на позиции атакующего полузащитника. Эти две зоны были в центре внимания в последние недели.

Алехо Сарко globallookpress.com

Кто является главными целями? Источники сообщали, что в январе «Леверкузен» подпишет контракт с аргентинским нападающим Алехо Сарко. Сарко считается самым перспективным молодым нападающим в стране и присоединится к команде на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Велес Сарсфилд» истекает 31 декабря. Потенциальной целью в атакующей части полузащиты является Райан Шерки из «Лиона», учитывая профиль футболиста и отчаянную потребность французского клуба избавиться от игроков. Однако Шерки, возможно, рассматривался как потенциальная замена Вирцу.

Кто может уйти? Слухи о будущем Джонатана Та, похоже, наверняка усилятся в ближайшие недели. Защитник решил остаться в «Байере» прошлым летом, несмотря на серьезные переговоры с «Баварией», но он также не продлил свой контракт. «Барселона» и «Бавария» являются двумя основными претендентами на подписание 28-летнего игрока, если он уйдет на правах свободного агента следующим летом, и, как сообщается, Та и его агент недавно встречались с «Барсой».

Продление контрактов? Последние сообщения указывают на то, что «Байер» и Вирц близки к достижению соглашения о продлении контракта. Поскольку Амин Адли недавно продлил свой контракт, а контракт Та закончится в любом случае, никаких других переговоров не предвидится.

«Бавария»

Бюджет: Банковские счета «Баварии» полны, поэтому мюнхенская команда всегда может профинансировать одно или два крупных подписания. Однако они, по-видимому, экономят свои ресурсы, чтобы произвести фурор на летнем трансферном рынке.

Что нужно команде? Команде нужен запасной нападающий, чтобы заменить Гарри Кейна, когда он устал или недоступен. Капитан сборной Англии получил травму бедра во время Klassiker против дортмундской «Боруссии», и с тех пор стало совершенно очевидно, что у «Баварии» нет подходящей замены.

Нико Уильямс globallookpress.com

Кто является главными целями? «Баварию» не связывали с какими-либо конкретными целями на январь, но они скорее смотрят наперед, готовясь к лету, чтобы поиграть мускулами на трансферном рынке. Среди целей — вратарь «Брайтона» Барт Вербрюгген и вингер «Атлетика» Нико Уильямс. Более того, спортивный директор Макс Эберль недавно заявил, что клуб не будет подписывать нападающего в январе, утверждая, что «Бавария» успешна в экономическом плане только потому, что действует продуманно с точки зрения инвестиций.

Кто может уйти? Леон Горецка был бы главным кандидатом на переход в январское окно, но 29-летний полузащитник подчеркнул официальным лицам клуба, что у него нет желания покидать «Баварию» прямо сейчас.

Продление контрактов? «Бавария» пытается продлить контракты с тремя ключевыми игроками — Джамалом Мусиалой, Дэвисом и Йозуа Киммихом, причем Мусиала должен стать самым высокооплачиваемым игроком клуба наряду с Кейном. Между тем, долгое время казалось, что Дэвис покинет «Баварию» в свете сообщений об интересе со стороны «Реала», но канадский левый защитник, похоже, передумал и может продлить свой контракт, как и Киммих.

Переговоры о продлении контракта с защитником Дайо Упамекано также, как ожидается, начнутся в ближайшие недели, в то время как чемпионы Германии в настоящее время не намерены предлагать вингеру Лерою Сане новый контракт, если он не покажет значительного улучшения игры во второй половине сезона. Также все более вероятным кажется то, что ветеран-форвард Томас Мюллер завершит карьеру по окончанию сезона и уберет из бухгалтерских книг свою зарплату в размере 17 млн ​​евро в год, что даст некоторое финансовое пространство для маневра для других крупных приобретений.

«Боруссия» Дортмунд

Бюджет: Из-за инвестиций в размере до 80 млн евро в летнее трансферное окно бюджет на этот сезон почти исчерпан.

Что нужно команде? Учитывая проблемы с травмами, особенно в защите, где Никлас Зюле, как ожидается, выбыл на несколько месяцев, клуб может рассмотреть потенциальные усиления позиции центрального защитника. Главный тренер Нури Шахин недавно выразил осторожность, когда его спросили о зимних приобретениях, но указал, что «Дортмунд» может быть активен в это окно.

Оливье Боскальи globallookpress.com

Кто является главными целями? Поскольку травмы центральных защитников «Боруссии» произошли только недавно, у клуба не было много времени, чтобы определить идеальные цели. Однако, один из игроков, который был на радаре «Дортмунда» некоторое время, — это защитник ПСВ Оливье Боскальи.

Кто может уйти? «Дортмунд» не будет стремиться избавиться от ключевых игроков в январе, хотя некоторые могут быть недовольны их нынешним положением. Самый яркий пример — Дониэлл Мален. Нидерландский вингер не смог закрепиться в стартовом составе за последние несколько лет и считается игроком ротации, который лучше подходит для выхода со скамейки запасных. Мален потенциально может найти нового работодателя, если он захочет уйти.

Продление контрактов? Только у третьего вратаря Марселя Лотки есть контракт, который истекает следующим летом. Поэтому «Боруссия» не спешит предлагать продления в это время. А что касается 29-летнего Зюле, чей контракт истекает в 2026 году, «Дортмунд» в настоящее время не готов предлагать ему новые условия

«Пари Сен-Жермен»

Бюджет: Для расходов у главного тренера Луиса Энрике есть деньги — от 50 до 100 млн евро, если понадобится.

Что нужно команде? Официально, в январе не планируется никого подписывать, и говорят, что Луис Энрике доволен своим составом, несмотря на отсутствие в его рядах настоящего бомбардира. Однако, если игроки уйдут — а защитник Милан Шкриньяр и/или нападающий Рандаль Коло Муани, скорее всего, уйдут этой зимой — их следует заменить.

Витор Рейс globallookpress.com

Кто является главными целями? Спортивный директор Луиш Кампуш и Луис Энрике — большие поклонники бразильского вундеркинда Витора Рейса, которому всего 18 лет, но он уже является стартовым центральным защитником в «Палмейрасе». Главными целями в атаке остаются арендованный у «Галатасарая» Виктор Осимхен и Виктор Дьёкереш из «Спортинга», которые оба преуспевают, но источники сообщили, что Беньямин Шешко из «РБ Лейпциг» также в списке претендентов.

Кто может уйти? Шкриньяр, который начал в старте только пять игр во всех турнирах в этом сезоне, отчаянно хочет уйти, а «Ювентус» и «Реал Мадрид» следят за его ситуацией. Коло Муани хотел остаться, чтобы показать, что он может добиться успеха в своем родном городе, но Луис Энрике не выпускает его на поле, и он был исключен из состава на игру против «Лиона». «Монако» заинтересован в аренде французского игрока, в то время как клубы в Англии («Эвертон») и Германии («Лейпциг») также интересуются им.

Продление контрактов? Хотя они еще ничего не объявили, «ПСЖ» уже продлил контракты с тренером Луисом Энрике, правым защитником Ашрафом Хакими, полузащитником Витиньей и левым защитником Нуну Мендешем. Хотя все это должно быть официально объявлено до конца декабря.

«Аталанта»

Бюджет: Клуб девять лет подряд заканчивал год с прибылью и ​​заработал еще 18 млн евро за лето, так что они могут потратиться, если понадобится.

Что нужно команде? Немного. Им не помешала бы большая глубина в центре полузащиты, одной из немногих зон поля, где тренер Джан Пьеро Гасперини не так часто меняет состав. Полузащитник Эдерсон — один из лучших в мире на своей позиции, но капитану клуба Мартену Де Рону в марте исполнится 34 года. «Аталанта» любит подписывать игроков в начале летнего трансферного окна, так что не удивляйтесь, если они сосредоточат свое внимание на этом.

Одилон Коссуну globallookpress.com

Кто является главными целями? Предпочтительный вариант для глубины в полузащите, вероятно, внутри самого клуба, где они надеются, что Ибрагим Сулемана может вырасти в надежного дублера для Де Рона и Эдерсона. Арендованный у «Байера» Одилон Коссуну обойдется им в 25 млн евро, чтобы сделать его контракт постоянным — клубу он нравится, но не факт, что настолько, чтобы согласиться взять его за такую ​​цену.

Кто может уйти? В таких ситуациях вы смотрите на парней, которых они подписали и которые играли не очень много. Они потратили приличную сумму, чтобы подписать Бена Годфри, но он почти не появлялся на поле, а с Рафаэлем Толои и Джорджио Скальвини, вернувшимися после травмы, неясно, что ему ловить. Вратарь Руй Патрисиу вообще не играл и, похоже, доволен тем, что является дублером Марко Карнесекки. Его контракт истекает летом, и если он найдет покупателя, они могут отпустить его раньше.

Продление контрактов? Сеад Колашинац станет свободным агентом в июне и наверняка он получит новый контракт, даже в 31 год, поскольку он был великолепен. Марио Пашалич находится в похожей ситуации, но он на несколько лет моложе, а еще им предстоит важное решение по Николо Дзаньоло, который находится в аренде у «Галатасарая».

«Наполи»

Бюджет: «Наполи» были очень прибыльными в течение последних нескольких сезонов, и именно это позволило им собрать почти 138 млн евро летом, чтобы удовлетворить запросы Антонио Конте. Эта расточительность, а также тот факт, что в этом году нет дохода от еврокубков, означает, что они не могут тратить много в январе. Но это не значит, что они не будут приобретать игроков, возможно, после того, как избавятся от других. Потому что то, что хочет Конте, он чаще всего получает.

Что нужно команде? Учитывая, что нет еврокубков, и они выбыли из Кубка Италии — совсем немного. Может быть, немного дополнительной глубины состава в обороне, но это все. У них не было серьезных травм, и они хорошо справляются в Серии А, так что нет реальной необходимости перестраивать команду. Тем не менее, Конте думает иначе. Ходят разговоры о том, чтобы привлечь пару защитников — одного центрального защитника и одного универсального игрока — и опорного полузащитника.

Якуб Кивёр globallookpress.com

Кто является главными целями? Конте связывали слухами с Данило из «Ювентуса» в начале этого года, когда он не играл много, но теперь он играет большую роль и является капитаном команды, так что не стоит ждать, что он сменит клуб. Главный приоритет Конте — центральный защитник, поскольку он, похоже, не является поклонником Хуана Жезуса или Рафы Марина, и универсальный защитник, который может прикрыть любой из флангов. Якуб Кивёр из «Арсенала» упоминался в СМИ снова и снова, хотя в последнее время у него было много игрового времени, и, учитывая травмы «канониров», они не отпустят его, не найдя замену. Так что «Наполи», возможно, придется поискать кого-то другого. Кристиано Бираги, контракт с которым истекает в июне, может стать дешевым и веселым вариантом на позицию фулбека.

Что касается полузащиты, Контe посмотрел бы на своего старого приятеля со времен «Челси» Неманью Матича. На самом деле он регулярно играет за «Лион» в свои 36 лет. Но учитывая его высокую зарплату и тот факт, что у клуба проблемы с финансовыми регуляторами во Франции, он может быть доступен.

Кто может уйти? В основном, это ребята, которым Конте, похоже, не доверяет, в том числе Рафа Марин, Хуан Жезус и Леонардо Спинаццола. Впереди, между крайними нападающими и вингерами, у Конте не менее девяти игроков. Можно было бы предположить, что Джакомо Распадори может быть доступен для аренды, как и Майкл Фолоруншо и Сирил Нгонге. А вот и слон в комнате: звездный вингер Хвича Кварацхелия имеет долгосрочный контракт до 2027 года, но ему нужен новое соглашение, так как ему смехотворно мало платят. Однако до сих пор он не подписал контракт. Если бы поступило достаточно большое предложение откуда-то еще, они, вероятно, прислушались бы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Продление контрактов? Кварацхелия — очевидный приоритет, но не единственный. Андре-Франк Замбо Ангисса и Алекс Мерет — оба станут свободными агентами в июне. Последний должен продлить контракт, камерунец остается под вопросом и имеет претендующие на него клубы. Но не раньше лета.

«Интер»

Бюджет: У команды все хорошо, а клуб теряет деньги каждый год (но убытки сокращаются), и у них нет реальных причин тратить деньги в январе, если только они не соберут средства за счет продаж, что маловероятно.

Что нужно команде? Немного, во всяком случае, не до такой степени, чтобы переплачивать в середине сезона. Состав не молодой, но он глубокий, и в течение последних нескольких лет стратегия заключалась в поиске молодых игроков, которые могут вырасти в стартовый состав и пополнить команду бесплатными трансферами. «Интер» будет искать полузащитника и центрального защитника, но не обязательно на январь, и, скорее всего, это будет медленный поиск. Корпус резервных нападающих не очень впечатляет, но если кто-то не заберет у них Марко Арнаутовича или Хоакина Корреа, они не будут его увеличивать.

Кто является главными целями? Если только кто-то не получит серьезную травму в ближайшие несколько недель, они не будут увеличивать состав первой команды в январе. Конечно, некоторые области могут нуждаться в модернизации, но у тренера Симоне Индзаги есть роскошь в виде двух вариантов практически на каждую позицию, и он любит свою ротацию.

Кто может уйти? Помимо вышеупомянутых летних свободных агентов, Корреа и Арнаутовича (у которых нет стимула уходить), не так много парней, от которых «Интер» захочет избавиться. Кристьян Аслани и Тахон Бьюкенен — молодые (почти) игроки, которые не получают много игрового времени и имеют долгосрочные контракты, и они могут уйти в аренду, но это все. Конечно, всегда есть риск, что кто-то сделает крупное предложение по одной из звезд: Николо Барелла, Алессандро Бастони, Лаутаро Мартинес, Федерико Димарко и т. д. И если поступит достаточно крупное предложение, миланцы не скажут «нет». Но в январе это маловероятно.

Продление контрактов? У «Интера» есть семь важных игроков, контракты с которыми истекают в 2025 или 2026 году, но всем им 32 года или больше (или, как Корреа, это игроки, которых они не хотят оставлять), так что им некуда спешить. Их ключевые игроки на контракте как минимум до 2027 года, так что в этом смысле давление несколько ослабло.

«Ювентус»

Бюджет: «Ювентус» годами терял деньги, и хотя им удалось сократить фонд заработной платы, прошлым летом у них все равно были чистые расходы в размере 61 млн евро. Тем не менее, они понимают важность инвестиций, чтобы иметь возможность генерировать больше денег, создавая эффективный цикл. Так что будут доступны некоторые деньги, помимо тех, которые они могут получить от продажи игроков.

Что нужно команде? После травм Бремера и Хуана Кабала, которые составляют половину их линии обороны, защита является ключевой зоной. Появление Николо Савоны и Андреа Камбьязо означает, что фуллбек менее приоритетен, но им определенно нужен еще один центральный защитник, потому что Федерико Гатти и Пьер Калулу не вытянут самостоятельно в течение всего года. Еще один нападающий в качестве альтернативы Душану Влаховичу также был бы полезен, учитывая, что Тиму Веа приходилось играть там время от времени, а Аркадиуш Милик отсутствовал с июня, и неизвестно, в каком состоянии он будет, когда вернется.

Милан Шкриньяр globallookpress.com

Кто является главными целями? «Юве» нравится Антониу Силва из Бенфики, но он будет стоить около 100 млн евро, так что вряд ли это возможно до лета. Давид Ганцко из «Фейеноорда» постоянно упоминается, возможно, потому что у него осталось 18 месяцев по контракту, и он тоже не будет дешевым, но это выполнимо. Другой вариант — вернуть Шкриньяра в Серию А, так как Луис Энрике в «Пари Сен-Жермен» его не очень любит. Что касается нападающего, ходили разговоры о том, чтобы взять Джошуа Зиркзее в аренду после некоторых его ранних трудностей в «Манчестер Юнайтед», так как он играл у Тьяго Мотты в прошлом году в «Болонье». Однако для этого Рубену Амориму придется списать его со счетов к январю, и вряд ли это возможно. Скорее всего, они оценят, состояние Милика в январе, и будут решать исходя из этого.

Кто может уйти? Как и каждое окно, начиная с того ужасного обмена Миралема Пьянича, они попытаются сбагрить Артура Мело. На этот раз им это действительно может удастся, так как в прошлом году он неплохо справился с арендой в «Фиорентине», и он, скорее всего, не будет капризничать, так как в этом сезоне не сыграл ни одной минуты в первой команде за Мотту. Николо Фаджиоли не получает много игрового времени и, похоже, не вписывается в схему Мотты 4-2-3-1. При правильной сделке он может быть доступен, возможно, в аренду, возможно, на постоянной основе. Дуглас Луис был провалом, по сравнению с 50 млн евро, которые они заплатили за его подписание, но трудно представить, что он перейдет куда-то, кроме как в аренду, учитывая, что у него долгосрочный контракт.

Продление контрактов? У Данило истек контракт, и «Юве» нужно решить, следует ли заключать новый контракт и на какой срок, учитывая, что ему 33 года. Они также захотят выяснить, хотят ли они сделать аренду вингера «Порту» Франсишку Консейсау постоянной. Он неплохо справился, но они потратили много денег на подписание Нико Гонсалеса и уже имеют Кенана Йылдыза, Веа и Самуэля Мбангулу на флангах. Им также нужно начать работать над новым контрактом Влаховича, поскольку его нынешний истекает через 18 месяцев.

«Милан»

Бюджет: Клуб в основном работал без убытков последние два сезона, поэтому летом они смогли собрать чистые расходы в размере 40 млн евро. А для нужного игрока они могли бы немного подтолкнуть лодку в январе, плюс все, что они получат от продаж, что может быть значительной суммой, поскольку у них на борту есть несколько талантливых молодых игроков.

Что нужно команде? В первую очередь, «Милану» нужно выяснить, будут ли они продолжать поддерживать тренера Паулу Фонсеку. Это был сезон взлетов и падений, и у него были стычки с несколькими звездами. Если они останутся с ним, то на позиции правого защитника может понадобиться усиление, так как Давиде Калабрия скоро станет свободным агентом, а Эмерсон Ройял оказался не очень. Тэмми Абрахам только в аренде, а Альваро Мората в наши дни не совсем традиционный центральный нападающий, поэтому клуб захочет подписать центрального нападающего, но это, вероятно, произойдет не раньше лета.

Джонатан Дэвид globallookpress.com

Кто является главными целями? «Милану» нравится Джонатан Дэвид из «Лилля» (хотя они не очень ладили с Фонсекой, когда они были вместе в прошлом году), но как свободный агент летом, он захочет получить большой контракт, и маловероятно, что он прибудет в январе.

Кто может уйти? Алессандро Флоренци и Лука Йович станут свободными агентами в июне, так что если кто-то захочет их, они могут уйти сразу. У Тео Эрнандеса уже было два ссоры с Фонсекой, и его трансфер может принести солидную сумму, но он также находится в режиме продления контракта, поскольку его сделка истекает в 2026 году. У Ноа Окафора и Фикайо Томори есть свои клубы, заинтересованные в них, и они, похоже, не являются фаворитами Фонсеки, но и нет реального давления, чтобы избавиться от них.

Все футбольные трансферы

Продление контрактов? Тео Эрнандес является абсолютным приоритетом, как и вратарь Майк Меньян. Оба их контракта истекают в 2026 году. Помимо этого, «Милан» сейчас в порядке, хотя сообщения предполагают, что звезда сборной США Кристиан Пулишич приближается к новому соглашению, по которому 26-летний игрок останется на «Сан-Сиро» до 2028 или 2029 года.