Дортмундской «Боруссии» нужно чудо, чтобы переломить ход неудачного сезона

Это было воссоединение на нескольких уровнях: встреча с командой, которая победила их в финале Лиги чемпионов УЕФА 143 дня назад и еще одно приветствие в адрес человека, который привел их к тому матчу на «Уэмбли», Эдина Терзича, который теперь выполняет обязанности телевизионного эксперта для Amazon Prime. Однако самое поразительное, что это было простое напоминание о том, что проект «Дортмунд» далек от полноценного завершения — на самом деле, в нем есть фундаментальные недостатки.

Преемник Терзича Нури Шахин столкнулся с чередой неудобных интервью после игры, в ходе которых ему пришлось отвечать за свои собственные ошибки. Словом вечера было Umstellung («переключение»), что означало изменение схемы с 4-2-3-1, которая позволила «Боруссии» доминировать в первом тайме во всех отношениях — больше и лучше пасовать, выигрывать больше единоборств и забить два прекрасных гола — на 5-4-1, которая привела их к краху.

Образ центрального защитника Вальдемара Антона, заменившего опасного Джейми Гиттенса на 55-й минуте, надолго останется в памяти тех, кто смотрел матч в Германии. Оглядываясь назад, можно сказать, что это было похоже на то, как если бы они вывесили белый флаг и пригласили возрожденный «Реал» не стесняться и играть в полную силу.

Выход в концовке капитана клуба Эмре Джана, который явно не справлялся, и то что ему пришлось играть один на один с Винисиусом Жуниором также вызвало удивление.

«Дортмунд» развалился, что может случиться в матче с командой уровня мадридского «Реала», но в данном случае тактический выбор Шахина внес огромный вклад в их крах.

Под руководством нового тренера «Боруссия» просто отвратительно выступала на выезде, проиграв три раза подряд во всех турнирах на выездах за пределы «Сигнал Идуна Парк», пропустив 12 голов. Для любого тактика это тревожно, и поездка в гости к «Аугсбургу» в эти выходные приобретала особое значение (матч закончился поражением 1:2 — прим. ред.).

Домашняя форма «Боруссии» идеальна статистически, но любой, кто следил за ними регулярно, сказал бы, что многие выступления были сомнительными. В прошлую пятницу дортмунды пытались не приходя в сознание прошагать пешком к победе над «Санкт-Паули» и добились успеха только в концовке матча благодаря эффективному сотрудничеству Гиттенса и превосходного Серу Гирасси.

Шахин, который был помощником Терзича во второй половине прошлого сезона, имеет забот полон рот, потому что (и это нельзя поставить ему в вину) в составе все еще есть пробелы и отсутствует баланс, и вопросов столько же, сколько и ответов. Это территория ответственности недавно назначенного генерального директора клуба по спорту Ларса Рикена и спортивного директора Себастьяна Келя.

Трансферная политика была менее последовательной, чем та, что наблюдалась у «Байера», «Лейпцига», «Баварии» или «Штутгарта». Похоже, прошли те дни, когда дортмундцы находили лучших молодых игроков в Европе, успешно их шлифовали и в конечном итоге выгодно продавала, и так раз за разом. Вспомните Эрлинга Холанна и Джуда Беллингема.

Вторник был опытом, который лучше забыть, и который закончился странным образом из-за необычного, резкого монолога в тв-эфире в исполнении Маттиаса Заммера, бывшего чемпиона Бундеслиги в качестве игрока и тренера «Боруссии», которого в наши дни часто можно увидеть бурно жестикулирующим на трибуне в дни матчей в роли советника высшего руководства дортмундского клуба. Он высказался обо всем, от правильного отношения до того, как он гордится тем, что он немец, и поэтому никогда не следует мириться с поражением, а затем, возможно, сбив с толку молодых зрителей, вспомнил Wunder von Uerdingen (чудо в Юрдингене), знаменитый ответный матч в четвертьфинале Кубка обладателей кубков между «Юрдингеном» и его дрезденским «Динамо» в 1986 году.

Календарь и таблица Бундеслиги

Трудно не прийти к выводу, что «Дортмунду» понадобится собственное чудо, чтобы превратить этот сезон в позитивный.

Еврокубки оказались сложны для команд Бундеслиги

Нет смысла пытаться полностью приукрашивать то, что было унизительным туром Лиги чемпионов в середине недели для немецких клубов, за исключением «Штутгарта», который полностью заслужил свою победу со счетом 1:0 на выезде против «Ювентуса» в Турине.

То, что это положило конец серии из четырех официальных матчей без побед, сделало успех «Швабов» еще более сладким. Особенно впечатлила игра Анджело Стиллера в составе пары опорников полузащиты вместе с Атаканом Каразором, но выход голеадора Эль-Биляла Туре вместо неэффективного Эрмедина Демировича в конечном итоге стал одним из ключевых моментов для Себастьяна Хенесса и его команды. Энцо Милло и Джейми Левелинг оба были выдающимися, и после того, как им не везло в первых двух турах, эта симпатичная команда входит в правильную колею.

«Бавария», тем временем, шатается шатается после того, как ее вырубили в Барселоне. Да, их старый тренер Ханси Флик, которого связывали с возвращением в Мюнхен прошлой весной, явно знал наперед все ходы нового тренера Венсана Компани.

Компани должен спросить себя, могла ли «Бавария» не пострадать от своего свободного, сильного прессинга, делающего команду уязвимой против топового или искусно контратакующего соперника. В этом созвездии игроков, Дайо Упамекано и Ким Мин-Дже были перегружены работой, а Мануэль Нойер — во второй игре Лиги чемпионов подряд — показал, что он уже совсем не тот спаситель, каким был в прошлые времена.

После двух поражений подряд от «Астон Виллы» и «Барсы», звонок тревоги звонит для команды, намеревающейся участвовать в домашнем финале Лиги чемпионов.

У леверкузенского «Байера» был неудачный по их меркам вечер, закончившийся ничьей 1:1 в матче с небольшим количеством моментов в Генгаме против «Бреста». Решение Хаби Алонсо сделать восемь замен немного напомнило их победу в Кубке Германии в Йене в августе. Тем не менее, имея семь очков в трех играх, «аптекари» остаются в хорошей позиции.

Иначе обстоит дело с «Лейпцигом», который еще ни набрал ни очка в Лиге чемпионов. Их поражение 0:1 дома от более зрелого «Ливерпуля» не было позором, но оно ставит «Лейпциг» в трудное положение, если они планируют пройти дальше.

Но вряд ли команда Марко Розе, которая перед 8-м туром делила с «Баварией» лидирующие позиции по очкам в Бундеслиге, в ближайшее время провалится на домашнем поле благодаря надежной защите, организованной Вилли Орбаном. Всего два пропущенных гола — это доказательство их способности сдерживать противника.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

«Фрайбург», который мог обойти «быков», одержав победу в субботу на «Red Bull Арене», стал суровым испытанием. Парни из Брайсгау почувствовали, что их перспективы улучшились с новостями о том, что Хави Симонс может пропустить остаток 2024 года из-за серьезной травмы связок голеностопа. Тем не менее, «Лейпциг» одержал волевую победу 3:1.

«Бохум» проверяет своей ярлык «невылетающей команды»

Когда клуб отказывается от услуг и спортивного директора, и тренера после семи туров, вы знаете, что что-то не так, и это, безусловно, относится к находящемуся в нижней части турнирной таблицы «Бохуму», у которого всего одно очко. После ухода Петера Цайдлера и Марка Леттау Маркус Фельдхофф и Мурат Урал временно повышены со своих должностей помощников главного тренера.

Однако для «Бохума» первоочередной задачей станет назначение нового спортивного руководителя, учитывая, что они уже потеряли бывшего спортивного генерального директора Патрика Фабиана сразу после драматического спасения от вылета в плей-офф в мае.

«Бохум» из-за его истории часто считают die Unabsteigbaren («невыбиваемым»), но задача на этот сезон уже выглядит сложной, поскольку их следующими тремя противниками будут «Бавария», «Леверкузен» и «Штутгарт».