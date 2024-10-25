Шансы «Реала» и «Барсы» растут, а у «ПСЖ» проблемы: Итоги 3-го тура Лиги чемпионов

Позади остались уже три тура в недавно расширенном восьмиматчевом «общем этапе» Лиги чемпионов. Что вы думаете?

У нас, конечно, были некоторые неожиданные результаты («Монако» против «Барселоны» в первом туре, «Лилль» против «Реала» во втором туре). У нас были несколько громких матчей, которые предыдущий формат, возможно, не дал бы нам так рано («Манчестер Сити» — «Интер», «Арсенал» — «ПСЖ», «Барселона» — «Бавария»). И если вы на самом деле не верите, что «Астон Вилла» — лучшая команда в Европе, что «Брест» входит в пятерку лучших, а «Бавария» не входит в двадцатку лучших, то и турнирная таблица, безусловно, полна ранних сюрпризов и странностей.

Однако если вы любите настоящий риск, вам все еще может быть трудно найти свой путь. Например, неожиданное поражение «Реала» от «Лилля» было очень важным для шансов французов на выход в плей-офф, но «Мадрид» все еще имеет третьи по величине шансы на попадание в восьмерку лучших, что дало бы им возможность пропустить первый раунд в плей-офф. «Боруссия» Дортмунд все еще имеет четвертые по величине шансы на попадание в восьмерку лучших, несмотря на поздний провал во вторник в матче против «Реала». «Бавария» проиграла два раза подряд, но не сильно рискует пропустить плей-офф.

Матчи часто были интересными, лучшие игроки мира медленно улучшали свою игру (см.: хет-трик Винисиуса Жуниора во вторник или гол Эрлинга Холанна ударом в стиле каратэ), и мы увидели восторженных домашних болельщиков, празднующих победы таких гордых клубов, как «Селтик», «Лилль» и, конечно же, «Астон Вилла». Если вы пытаетесь понять, что на самом деле означают результаты, вас нельзя винить. Но вам можно помочь.

ESPN распределил все команды на четыре уровня претендентов на победу в Лиге чемпионов: фактические фавориты, команды, которые могут побороться за титул, команды с небольшими шансами на выход в плей-офф (но, возможно, они не продвинутся далеко) и команды с наименьшими шансами на выход. Давайте пройдемся по каждому уровню и поговорим о том, чьи акции выросли и упали в течение 3-го тура.

Прогнозы Лиги чемпионов после 2-го тура

Начнем с прогнозов. Информация Opta использовалась для расчета команд в каждом дивизионе на основе их шансов на выход в плей-офф и шансов на общую победу. Критерии для каждого уровня указаны ниже.

Итак, чьи акции растут, а чьи падают в пределах каждой категории?

Уровень 1: Фавориты (2)

Критерий: По крайней мере 10% шансов выиграть титул.

Шансы на топ-8 (% изменение) / Шансы на топ-24/ Шансы на победу в турнире «Манчестер Сити»: 80,9% (+10,1%)/ 100,0% (+0,6%)/ 21,3% (+0,0%)

«Реал Мадрид»: 61,1% (+4,2%)/ 99,5% (+1,2%)/ 18,5% (+0,2%)

Акции выросли:

Обе команды: Хотя и «Ман Сити» (ничья с «Интером»), и «Реал» (поражение от «Лилля») потеряли очки в этом турнире, они остаются золотыми стандартами первого уровня. И пока в среду «Сити» обменивался выпадами с энергичной пражской «Спартой», прежде чем нанести сокрушительный удар, принесший победу со счетом 5:0, «Реал Мадрид» фактически получил апперкот от «Боруссии Дортмунд», прежде чем показать свою лучшую форму.

В конце сезона 2022-23 «Реал Мадрид», отвлеченный предстоящей полуфинальной игрой Лиги чемпионов против «Челси» и уже почти отдавший корону Ла Лиги «Барселоне» на сезон, проиграл со счетом 2:3 на «Бернабеу». С тех пор они сыграли 39 домашних матчей во всех турнирах и ни в одном из них не проиграли. Их разница мячей в первых таймах составляет приличную разницу +21 (31-10); с 75-й минуты она составляет +23 (28-5).

Короче говоря, они любезные хозяева — они знают, что для вас это важный момент, играть на таком безупречном стадионе против чемпионов Европы всех времен, и они позволяют вам наносить удары на ранней стадии. Затем, когда наступает время побеждать, они побеждают. Кажется, что победить их на этой арене можно, только забив решающий гол самым последним ударом матча.

Вторничная победа со счетом 5:2 над дортмундской «Боруссией» была именно тем матчем, для которого были созданы графики импульсов Stats Perform:

Графики импульсов команд ESPN

Дортмундцы выглядели действительно потрясающе большую часть первых 35 минут и вышли вперед со счетом 2:0 благодаря двум идеально выполненным комбинациям. В одном из них большая серия хороших пасов завершилась прекрасной передачей Серу Гирасси Дониэллу Малену, который отправил мяч в сетку ворот. Всего четыре минуты спустя Джейми Гиттенс совершил совершенно идеальный забег в контратаке, появившись из ниоткуда, чтобы замкнуть навес Малена. Все было сделано блестяще, и все же с этого момента «Реад» исполнил 21 удар против четырех ударов «Боруссии» и переиграл своих гостей со счетом 5:0.

Конечно, игроки дортмундцев совершили ошибки и в тот момент рассыпались. Тренер Нури Шахин, похоже, слишком поспешил с попыткой удержать счет, заменив Гиттенса на другого защитника (Вальдемара Антона) в начале второго тайма и подписался на 35 минут чистой игры в обороне, что никогда не сработает. Тем не менее, трудно винить их слишком сильно, ведь все именно так и происходит, когда гость имеет наглость выйти вперед на этом стадионе.

«Реал» давно овладел искусством выглядеть посредственностью как можно дольше, а затем включить фейерверк в нужный момент. Они изо всех сил пытались найти пятую передачу в этом сезоне, пока выясняли, как заставить Килиана Мбаппе играть в атаке. Они нашли решение во вторник вечером.

Уровень 2: Серьезные претенденты (12)

Критерий: Шансы на титул от 1% до 10%

Шансы на топ-8 (% изменение)/ Шансы на топ-24/ Шансы на победу в турнире «Арсенал»: 56,2% (+0,0%)/ 98,8% (+0,0%)/ 10,0% (+1,1%)

«Ливерпуль»: 78,5% (+24,0%)/ 99,6% (+1,5%)/ 8,0% (+0,7%)

«Барселона»: 49,0% (+11,5%)/ 98,3% (+3,4%)/ 8,0% (+1,8%)

«Бавария» Мюнхен: 26,3% (-19,4%)/ 94,4% (-2,3%)/ 7,2% (-0,7%)

«Интер» Милан: 56,5% (+7,9%)/ 98,8% (+1,6%)/ 3,8% (+0,0%)

«Байер» Леверкузен: 58,8% (-12,1%)/ 99,5% (-0,2%)/ 3,1% (-1,6%)

«Боруссия» Дортмунд: 60,5% (-11,2%)/ 99,2% (-0,4%)/ 2,7% (-0,3%)

«Астон Вилла»: 59,7% (+24.0%)/ 99,6% (+4,5%)/ 2,3% (+0,4%)

«Пари Сен-Жермен»: 10,9% (-8,3%)/ 81,6% (-6,2%)/ 2,3% (-0,4%)

«Ювентус»: 19,2% (-27,0%)/ 90,2% (-6,8%)/ 1,9% (-0,4%)

«Атлетико» Мадрид: 3,8% (-19,3%)/ 67,6% (-23,1%)/ 1,6% (-0,8%)

«Аталанта»: 19,3% (-9,0%)/ 92,3% (-0,9%)/ 1,2% (-0,4%)

Акции выросли:

«Барселона»: эффект Флика реален, судя по всему?

В ноябре 2019 года после ужасного поражения со счетом 1:5 от франкфуртского «Айнтрахта», «Бавария» уволила Нико Ковача и заменила его помощником Ханси Фликом. Почти мгновенно мюнхенцы стали лучшей командой в Европе (или, по крайней мере, второй лучшей, пока импульс «Ливерпуля» в начале сезона не начал ослабевать). Они разгромили «Боруссию Дортмунд» со счетом 4:0 в его первом матче лиги, потерпели пару неудачных поражений со счетом 1:2, а затем больше не проигрывали после 7 декабря. Они были на четвертом месте в Бундеслиге, когда его наняли, но они примчали к титулу с отрывом в 13 очков и выиграли последние семь матчей сезона, включая четыре в отложенной из-за COVID Лиге чемпионов, с общим счетом 27:6.

Этот домашний отрезок включал один особенно известный результат: их победа со счетом 8:2 над «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Подопечные Флика были слишком быстры и слишком сосредоточены для «Барсы», забив три гола за 11 минут, чтобы выйти вперед со счетом 4:1 и удержать преимущество.

В среду матч «Барса» — «Бавария» был не таким односторонним. На этот раз, когда Флик был на противоположной стороне поля, его команда вышла вперед со счетом 4:1 и остановилась. Но для «Барсы» это была первая победа над «Баварией» с первого матча полуфинала 2014–15 годов — «Бавария» выиграла последние шесть матчей со счетом 22–4 — и это, несомненно, было их самым впечатляющим выступлением в Лиге чемпионов с тех пор, как они обыграли «Ливерпуль» со счетом 3–0 в первом матче полуфинала 2018–19 годов.

Графики импульсов команд ESPN

«Барса» забила гол Рафиньи на первой минуте, выдержала натиск «Баварии», который в итоге привел к сравнявшему счету мячу от Гарри Кейна, а затем полностью контролировала последние 70 минут игры. Роберт Левандовский, еще один известный бывший сотрудник «Баварии», вывел «Блауграну» вперед на 36-й минуте, затем Рафинья, по сути, забил один и тот же гол дважды по обе стороны от перерыва. Последние полчаса на «Олимпийском стадионе» были вечеринкой.

Это не было системным доминированием — «Бавария» контролировала 60% владения мячом, а «Барса» превзошла их только на один удар (12–11), по сути, играя в контратакующий футбол в течение последних 50–60 минут — но катарсис хорош.

Если вы следили за «Барсой» в последнее время, то легко могли предположить, что они способны на подобное выступление. Они потерпели пару обидных поражений на выезде от «Монако» в Лиге чемпионов и «Осасуны» в Ла Лиге, но выиграли шесть матчей с разницей не менее чем в три гола, а в последних трех матчах до среды они переиграли соперников со счетом 13–1. В воскресенье они также получили духовный заряд бодрости, когда полузащитник Гави впервые появился на поле после травмы передней крестообразной связки в ноябре. Гави — это ходячий сгусток энергии, и у «Барселоны» ее уже было немало.

Они все еще далеки от полной мощи — вратарь Марк-Андре тер Стеген и полузащитник Марк Берналь оба выбыли из игры до конца сезона, и пройдет еще немного времени, прежде чем восстановятся защитники Рональд Араухо и Андреас Кристенсен — но «Барселона» абсолютно летает накануне Эль-Класико.

«Астон Вилла»: Первой командой, набравшей девять очков в этом соревновании, были не «Реал Мадрид», не «Манчестер Сити», не «Бавария», не «Ливерпуль» и не любой другой недавний чемпион. Это был чемпион 1982 года.

После победы над «Баварией» в предыдущем туре «Астон Вилла» не слишком отожгла в матче с «Болоньей» во вторник. Но хотя «Болонья» создала несколько достойных моментов, они не смогли их реализовать. Джон Макгинн и Джон Дуран, который идет на серии успешных завершающих ударов, не похожей ни на что, что мы видели — всего за 404 минуты в этом сезоне он забил семь голов с 26 ударов с коэффициентом 4,2 xG — забили во второй половине, чтобы завершить работу со счетом 2:0.

«Вилла» уже практически обеспечила себе выход в плей-офф, и теперь у них пятые шансы на попадание в восьмерку лучших. Какой блестящий старт для Бирмингема.

Акции упали:

«Бавария»: В первом туре «Бавария» обыграла «Динамо Загреб» с разгромным счетом 9:2. Два матча спустя «Бавария» занимает 23-е место в таблице... а загребское «Динамо» — 22-е.

Бавария снова играет в стиле Ханси Флика, (обычно) хорошо или (иногда) похуже. Мы увидели лучшую часть этого в прошлые выходные, когда немецкие гиганты полностью разгромили «Штутгарт». Мы увидели плохую часть... против «Барселоны» Флика.

«Атлетико» Мадрид: «Атлетико» проиграл всего два матча с мая прошлого года, но оба они были в Лиге чемпионов этого года, и они проиграли в общей сложности со счеом 1:7. После поражения 0:4 от «Бенфики» с шокирующе слабой игрой ранее в октябре, они получили подарок в виде раннего гола Хулиана Альвареса дома против «Лилля» и полностью контролировали игру после 55 минут, но пропустили дальний гол от Эдона Жегрова и два от Джонатана Дэвида, чтобы уступить 1:3.

Сейчас происходит какая-то магия с командами Лиги 1, которые не называются «Пари Сен-Жермен» (мы до них доберемся), но это все равно был ужасно разочаровывающий результат, даже если расширенная статистика — они предприняли 11 попыток ударов с коэффициентом 2,2 xG, в то время как «Лилль» сумел сделать всего восемь с коэффициентом 1,4 — предполагает, что он был как минимум слегка случайным. И могут быть последствия: их шансы на попадание в восьмерку лучших практически рассыпались прахом, а их шансы на продвижение дальше вообще упали с более чем 90% до менее 70%. Еще один плохой результат, и у них будут настоящие проблемы.

«ПСЖ» и «Аталанта», также известные как победители премии «Футбол несправедлив» этой недели:

В матчах с «ПCВ Эйндховен» и «Селтиком» соответственно две команды в совокупности предприняли 48 попыток ударов с коэффициентом 4,9 xG, допустив всего 12 попыток ударов соперника с коэффициентом 0,5 xG. Но ПСЖ и ПСВ сыграли вничью 1:1, а «Аталанта» и «Селтик» сыграли вничью 0:0.

Моменты и удары ПСЖ и ПСВ ESPN

Моменты и удары «Аталанты» и «Селтика» ESPN

Очевидно, что ставки в любом матче сейчас ниже, но потеря очков дома опустила команды на 17-е («Аталанта») и 19-е («ПСЖ») места в таблице и снизила их шансы на попадание в восьмерку лучших на 9,0% и 8,3% соответственно. Не конец света, но и не здорово.

Уровень 3: Надеющиеся на чудо (11)

Критерий: шанс на титул 1% или ниже, но не менее 50% шансов на выход в плей-офф

Шансы на топ-8 (% изменение)/ Шансы на топ-24/ Шансы на победу в турнире «Спортинг»: 39,0% (+9,9%)/ 97,9% (+4,6%)/ 1,0% (+0,5%)

«Монако»: 25,8% (+7,5%)/ 95,2% (+7,2%)/ 0,8% (+0,0%)

«Штутгарт»: 21,2% (+12,0%)/ 92,0% (+15,0%)/ 0,4% (+0,2%)

«Лилль»: 18,6% (+13,6%)/ 92,0% (+25,1%)/ 0,8% (+0,0%)

«Бенфика»: 12,1% (-17,0%)/ 84,8% (-9,2%)/ 1,0% (+0,0%)

«Брест»: 11,7% (+0,2%)/ 86,8% (+4,2%)/ 0,3% (+0,0%)

«Фейенорд»: 10,0% (+7,0%)/ 83,9% (+30,3%)/ 0,4% (+0,0%)

«Милан»: 7,5% (+3,5%)/ 80,6% (+14,2%)/ 1,0% (+0,0%)

«ПСВ»: 4,8% (-0,7%)/ 74,1% (+7,0%)/ 0,4% (-0,1%)

«Селтик»: 4,1% (-2,3%)/ 67,2% (-1,2%)/ 0,2% (+0,0%)

«Спарта» Прага: 2,3% (-3,0%)/ 53,4% (-14,0%)/ 0,2% (+0,0%)

Акции выросли:

«Штутгарт»: Команда Себастьяна Хёнесса испытала все, что может испытать приличная команда за последние несколько недель.

Они хорошо сыграли против «Реала» в своем первом матче Лиги чемпионов на «Бернабеу», прежде чем — остановите нас, если вы уже слышали это раньше — «Мадрид» нанес удар в конце матча, победив со счетом 3:1. Они разгромили дортмундскую «Боруссию» со счетом 5:1 несколько дней спустя в игре Бундеслиги, затем потерпели три неудачных ничьи подряд с «Вольфсбургом», пражской «Спартой» и «Хоффенхаймом», создав общую разницу xG +2,6 в трех матчах, но не выиграв ни одного. На прошлой неделе, имея шанс громко заявить о себе в матче с «Баварией», они были разгромлены со счетом 4:0.

В этих шести матчах они сыграли плохо только один раз, но выиграли только один раз.

Позволили ли они этому разочарованию выплеснуться наружу и сломить их в матче против «Ювентуса», который не проигрывал ни в одном соревновании и пропустил всего один гол в восьми матчах Серии А? Нет!

Вместо этого швабы доминировали от начала до конца. Они попытались нанести 22 удара против семи у «Ювентуса», создали 2,4 xG против 0,3 у «Ювентуса», и, несмотря на спорную отмену гола VAR и нереализованный пенальти, «Штутгарт» все равно нашел способ выйти вперед. Эль-Билаль Туре решительно завершил красивую серию в компенсированное ко второму тайму время.

В целом, очень заслуженные три очка для гостей и результат, который почти подтвердил, что они выйдут в плей-офф.

Французская Лига 1 (не ПСЖ-версия): «Монако», «Лилль» и «Брест» проводят три совершенно разных года в Лиге 1 — «Монако» делит первое место в таблице с «ПСЖ», начав сезон непобежденными во всех соревнованиях. «Лилль» страдал от сентябрьского спада, но провел шесть игр подряд без поражений и поднялся на четвертое место в лиге. «Брест» выиграл только один из своих первых пяти матчей в этом сезоне и все еще испытывает проблемы на 11-м месте в лиге, находясь так близко к зоне вылета, как и к месту в Лиге Европы.

Но хотя внутри страны все по-разному, у трех команд есть одна общая черта: они отлично прошли первые этапы Лиги чемпионов. На данный момент они одержали шесть побед, сыграли вничью две встречи и проиграли только одну. «Лилль» подряд обыграл мадридские «Реал» и «Атлетико». «Брест» справился с двумя мелкими рыбешками, но подкрепил свои претензии уверенной ничьей 1:1 против леверкузенского «Байера» в среду. И хотя «Барселона» была, вероятно, самой красивой командой на этой неделе, «Монако», команда, которая победила «Барсу» в первом туре, возможно, была бы номером 2.

Ладно, нет, «Црвена Звезда» пока не оказала особого сопротивления никому в играх Лиги чемпионов, но победа «Монако» над белградцами со счетом 5:1 во вторник была почти идеальной. Такой же, какими они были большую часть сезона. Даже лидируя большую часть времени, «Монако» владел мячом 70,2% против «Црвены Звезды» и превзошел сербских чемпионов по ударам с разницей в 27-5. Атакующее трио из Бреля Эмболо, Такуми Минамино и Манеса Аклиуша в совокупности забило четыре гола и сделало две голевые передачи из шести созданных моментов. Минамино — прессингующая машина — во вторник у него было восемь защитных вмешательств — и Аклиуш был неумолим в прогрессивном продвижении мяча, выполнив в сумме 21 продвижение и пас (третье место среди всех нападающих на этой неделе). У этой команды огромная уверенность и шансы шальной успех (25,8%, почти идентичны шансам «Баварии») в виде попадания в восьмерку лучших.

Акции упали: Ни у кого

Уровень 4: Здесь для участия, а не для победы (11)

Критерии: Менее 50% шансов на выход в плей-офф

Шансы на топ-8 (% изменение)/ Шансы на топ-24/ Шансы на победу в турнире «Динамо» Загреб: 1,5% (+1,0%)/ 45,4% (+22,6%)/ 0,1% (+0,0%)

«Жирона»: 0,6% (-0,5%)/ 33,2% (-4,7%)/ 0,2% (+0,0%)

«РБ Лейпциг»: 0,3% (-3,2%)/ 37,1% (-20,5%)/ 0,5% (-0,1%)

«Болонья»: 0,2% (-0,8%)/ 16,7% (-18,6%)/ 0,2% (-0,1%)

«Брюгге»: 0,2% (-1,2%)/ 23,5% (-12,6%)/ 0,2% (+0,0%)

«РБ Зальцбург»: 0,0% (+0,0%)/ 0,7% (-4,6%)/ 0,1% (+0,0%)

«Шахтер» Донецк: 0,0% (-0,1%)/ 6,6% (-3,0%)/ 0,1% (0,0%)

«Янг Бойз»: 0,0% (+0,0%)/ 2,4% (-3,0%)/ 0,1% (+0,0%)

«Штурм Грац»: 0,0% (+0,0%)/ 2,3% (-4,4%)/ 0,1% (-0,1%)

«Црвена Звезда»: 0,0% (+0,0%)/ 3,6% (-5,8%)/ 0,1% (0,0%)

«Слован Братислава»: 0,0% (+0,0%)/ 1,4% (-1,5%)/ 0,0% (+0,0%)

Акции растут: Ни у кого

Акции упали:

«Лейпциг»: Добро пожаловать на четвертый уровень, «Лейпциг»...

Какой странный старт для команды Марко Розе. Они по-прежнему на 11-м месте в рейтинге Opta, и они делят с «Баварией» вершину Бундеслиги с нулевым показателем поражений — и выездной победой в начале сезона над леверкузенским «Байером» — после семи матчей. Это хорошая команда, если судить по статистике, но, как и «Атлетико», они не доказали этого в Лиге чемпионов. Они развалились в конце матча с «матрасниками», потерпев поражение со счетом 2:1, а затем пропустили два гола, имея преимущество в шокирующем домашнем поражении 2:3 от «Ювентуса». И хотя домашнее поражение со счетом 0:1 от «Ливерпуля» не позорно, в среду их сильно переиграли, и они допустили гораздо больше качественных моментов у своих ворот (17 ударов с коэффициентом 2,4 xG), чем создали (13 с коэффициентом 0,8 xG)

Да, начинать с «Атлетико»,«Юве» и «Ливерпуля» и врагу не пожелаешь. Да, у них была сложная жеребьевка, но дальше будет только легче. Вероятно, понадобится не менее девяти очков, чтобы пройти дальше, и хотя поездки в гости к «Селтику» и «Штурм Грац» дадут им возможность набрать шесть, эти матчи все еще будут выездными, и им все равно придется играть с «Астон Виллой», занимающей первое место (дома), «Интером», занимающим седьмое место (в гостях), и «Спортингом», занимающим восьмое место (дома). Их шансы на выход упали ниже 50% и ниже, чем у пражской «Спарты» и загребского «Динамо». Ой.

«Црвена Звезда», «Слован», «РБ Зальцбург», «Штурм Грац»: Одним из преимуществ расширенного состава Лиги чемпионов является то, что некоторые команды низшей лиги могут найти свое место, победить команды в схожих весовых категориях, порадовать своих домашних болельщиков и подготовиться к выходу в 1/16 финала плей-офф. Но это также означает, что некоторым из этих команд низшей лиги придется очень несладко.

Эти четыре команды уже проиграли 12 из 12 матчей с общей разницей забитых и пропущенных мячей минус 32 после проигрыша со счетом 2-11 на этой неделе. Всего шесть команд с нулем очков, но «Янг Бойз» хорошо сыграли в проигранном матче с «Интером» в среду, а «Лейпциг» на самом деле лучше, чем его статистика. Мы даже не прошли половину общего этапа, но для этих четырех команд в частности шансы на выход в плей-офф почти равны нулю.

Игроки недели

Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе, «Реал» Мадрид

Может быть, вы слышали об этих ребятах? После того, как дортмундская «Боруссия» повела со счетом 2:0, «Реал» отыгрался, как обычно, и две самые большие звезды более чем сыграли свою роль, записав на свой счет три гола (все от Вини-Жуниора), одну результативную передачу (Мбаппе) из пяти созданных моментов, 12 ударов и шесть ударов в створ ворот. Винисиус также добавил 16 комбинированных прогрессивных продвижений и передач.

Наблюдать за мадридским «Реалом» почти всегда разочаровывает: мы знаем, как они могут выглядеть на пятой передаче, но они не переключаются на нее, пока их не заставят. Но черт возьми, это было настоящее зрелище во вторник.

Рафинья, «Барселона»

Боже мой, он был хорош против «Баварии». Он забил три гола тремя ударами — два из них были по сути одним и тем же голом — и он стал лицом самой громкой победы «Барсы» в Лиге чемпионов за последние годы.

Дмитрий Ризнык, «Шахтер» Донецк

25-летний вратарь сделал все возможное, чтобы дать «Шахтеру» шанс против «Арсенала» на «Эмирейтс». Он отразил пять ударов по воротам, которые в совокупности стоили 1,93 xG.

Дмитрий Ризнык globallookpress.com

Поэтому особенно обидно было, когда «Арсенал» забил после удара, который отскочил от защитника «Шахтера», отскочил от штанги и вошел в ворота от спины Ризныка, став автоголом. И снова: спорт иногда бывает жестоким.

Кристиан Пулишич, «Милан»

Не каждый день один из лучших игроков в истории сборных США забивает на «Олимпико» в Лиге чемпионов.

Брель Эмболо, «Монако»

Честно говоря, выбирайте между Эмболо, Минамино и Аклиушем. Они все были великолепны во вторник против «Црвены Звезды», но мы выберем Эмболо, который всегда высоко располагается в списке «Когда он выглядит хорошо, он выглядит невероятно».

Брель Эмболо globallookpress.com

Эмболо не забивал весь сезон, но у него был гол и передача, плюс у него был еще один отличный гол, который не засчитали. Глубина атаки «Монако» феноменальна, и это может помочь им занять место в восьмерке лучших.

Антони Миламбо, «Фейенорд»

Никто не увеличил свои шансы на продвижение дальше, чем «Фейенорд» на этой неделе, благодаря их неожиданной победе со счетом 3:1 над «Бенфикой», и блестящая игра 19-летнего игрока стала главной причиной этого. После того, как Аясе Уэда вывел гостей вперед, дубль Миламбо увеличил их счет до 2:0 и 3:1. Он забил дважды с трех попыток удара и был постоянным источником остроты в атаке, попытавшись шесть раз обыграть один в один, выиграв четыре из них и записав на свой счет пять возвратов мяча. (Только у девяти игроков было больше за всю неделю.)

Антони Миламбо globallookpress.com

Два года назад он стал самым молодым дебютантом «Фейенорда»; теперь он забил в двух матчах Лиги чемпионов подряд, и ему не исполнится 20 до весны. Можно сказать, что его карьера развивается хорошо.

Джейми Гиттенс, «Боруссия Дортмунд»

Он не сделал ничего сверх этого забега, но этот забег был невероятным. Индивидуальная гениальность дала BVB раннее преимущество, прежде чем индивидуальные ошибки отняли у него лидерство.

Остон Трасти, «Селтик»

Повезло ли «Селтику», что он не пропустил, учитывая, сколько достойных моментов они дали создать «Аталанте»? Конечно.

Остон Трасти globallookpress.com

Делает ли это менее впечатляющим то, что Трансти сделал 26 оборонительных действий (подбор мяча, подкаты, перехваты, выносы, блокированные удары, блокированные навесы и воздушные передачи, выигранные в оборонительной трети), — больше всех в третьем туре? Абсолютно нет.

Савио, «Манчестер Сити»

Гол Эрлинга Холанна ударом из карате, пусть он забит благодаря удаче или нет, стал изюминкой в легкой победе «Сити» со счетом 5:0 над пражской «Спартой», но Савио был мотором команды.

Он создал пять моментов (повторив наилучшее достижение этого тура) с одной голевой передачей, у него было 23 прогрессивных продвижения (пятый по количеству в этом туре), и он предпринял восемь попыток обыграть 1 в 1, выиграв четыре.

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Это было все, на что надеялись «Сити», когда они приобрели его из клуба-побратима «Жироны» (через клуб-побратим «Труа») прошлым летом. Он просто динамит.