Попадание в яблочко. Головин пришелся ко двору в «Монако»

4 октября Александр Головин продлил трудовое соглашение с французским клубом на пятилетний срок. Означает ли это, что 28-летний хавбек прирос корнями в «Монако», или все-таки он примет еще один вызов в игровой карьере.

Нашел свою гавань

Лето 2018 года было бурным периодом в отечественном футболе — сборная России добралась до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, а трансферный рынок взорвал громкий переезд Александра Головина во французскую Лигу 1.

После успешного мундиаля на него претендовал также лондонский «Челси», который был готов удовлетворить финансовые аппетиты ЦСКА, но полузащитник предпочел перебраться на Лазурный берег.

«Монако» заплатил «армейцам» 30 млн евро, что сделало Головина самым дорогим игроком в истории российского футбола. Прошлый рекорд принадлежал Юрию Жиркову, который в 2009 году перешел из стана «красно-синих» в «Челси» за 21 млн евро.

Безусловно, Александр находился на первых ролях в ЦСКА и имел авторитет в российском футболе, получив награду MVP сезона РПЛ 2017/2018.

С москвичами он успел заявить о себе как на внутренней арене, так и на европейской — с Лигой чемпионов «армейцы» распрощались после группового этапа, но вылет в Лигу Европы принес им четвертьфинальный раунд второго по рангу турнира.

Александр Головин globallookpress.com

Было понятно, что Головин перерос уровень столичного клуба и пришло время двигаться дальше. Тем не менее многие восприняли его трансфер в «Монако» с опаской и главным вопросом на повестке дня стоял — приживется ли молодой хавбек за рубежом?

Ведь за последние годы не столь большому количеству российских игроков удалось заявить о себе в иностранных чемпионатах, а Александр ехал в команду из топ-5 лиг Европы. Переходил россиянин далеко не в безоблачное время для «монегасков», которые хоть и финишировали на втором месте Лиги 1, однако переживали перестройку.

Костяк «Монако», выводивший футбольный коллектив в полуфинал Лиги чемпионов 2016/2017 и завоевавший золото чемпионата Франции, постепенно находил пристанище в других ведущих европейских клубах, и «красно-белые» нуждались в новых лидерах.

Именно на эту роль «монегаски» пригласили Головина, которого тогдашний главный тренер команды Леонарду Жардим видел, как замену уехавшему в «Вулверхэмптон» Жоау Моутинью на позиции атакующего полузащитника.

Леонарду Жардим globallookpress.com

Дебютный сезон во Франции для российского хавбека вышел скомканным, виной чему послужили непростой период адаптации в новых реалиях и тренерская чехарда в «Монако». Жардим покинул «красно-белых» уже осенью 2018 года, а его место занял легендарный Тьерри Анри.

Первый профессиональный опыт вышел для французского специалиста комом — слишком много неразберихи было у «монегасков» под его руководством. Анри использовал Головина на несвойственных для того позициях вингера или вовсе центрального нападающего.

Дни у руля «Монако» для Тьерри были сочтены уже в конце января 2019 года, всего пару дней в статусе исполняющего обязанности командой поруководил экс-ассистент француза Франк Пасси. Затем руководство клуба в пожарном порядке вернулось к проверенному варианту — Леонарду Жардиму, с которым завершили кампанию 2018/2019.

Выступления Головина по окончании сезона подверглись критике со стороны иностранной прессы. По мнению британского портала Goal трансфер россиянина стал самым провальным за прошедший год.

Александр Головин globallookpress.com

Партнеры по команде не столь критично отнеслись к игре Александра за «Монако», к примеру, Сеск Фабрегас, защищавший тогда цвета «монегасков», отметил трудолюбие полузащитника на тренировках, которое хоть и не часто, но приносило пользу в играх (4+4 в 35 матчах тому подтверждение).

Сезон 2019/2020 не добавил ни улучшения результативности Головина, ни стабильности «красно-белым». Жардим доработал только до конца года, после чего тренерское кресло занял уже хорошо знакомый российской футбольной общественности Роберт Морено.

Под началом испанского специалиста амплуа Александра на поле изменялось чуть ли не от поединка к поединку — россиянин попробовал свои силы даже в роли опорного полузащитника. Эксперименты Морено провалились: «Монако» финишировал лишь девятым в Лиге 1, а Роберт сложил полномочия главного тренера.

Развязал ноги Головину в атаке приход в стан «монегасков» на пост наставника Нико Ковача, который использовал игрока на излюбленных позициях — атакующего или левого полузащитника.

Уже в кампании 2020/2021 россиянин отметился 6 забитыми мячами и 9 ассистами, при этом пропустив немалую часть матчей из-за травмы подколенного сухожилия. Голевые свершения Александра помогли «красно-белым» вернуться в топ-3 французского первенства.

Князь «Монако»

Однако при Коваче место в старте полузащитнику было гарантировано далеко не всегда, и порой Головин становился джокером Нико, когда выходил на замену и отличался результативными действиями.

Правление хорватского специалиста подошло к концу в начале 2022 года. Ситуация с игровым временем россиянина кардинально претерпела изменение уже при Филиппе Клемане.

Бельгиец доверял Александру куда больше, чем его предшественник, видя в хавбеке стопроцентного игрока основного состава. Выпадал из обоймы Головин, как правило, только по одной причине — из-за травм, которые начали преследовать полузащитника все чаще.

Перформанс игрока сборной России в сезоне 2022/2023 стал лучшим для него за все время нахождения за рубежом. Во французской Лиге 1 он записал на свой счет 8 автографов в воротах оппонентов и 7 голевых передач, добавив к этому один ассист в Лиге Европы УЕФА.

Александр Головин globallookpress.com

Связана такая вспышка результативности с еще большим вклиниванием Головина в атакующие порядки команды, когда Клеман переместил его на место левого вингера. Если при Анри у россиянина тут не пошло, то на этот раз за 25 матчей на этой позиции он проявил себя и набрал 5+6 в зачетную копилку.

Дуэт Филиппе и Александра распался летом 2023 года, ведь, хотя индивидуальные показатели полузащитника и выросли, однако в общем «Монако» выступило слабо, оказавшись на шестой позиции чемпионата Франции.

Теперь в рядах «монегасков» наступило время правления Ади Хюттера, при котором клуб выглядит наиболее сильным и сбалансированным за последние годы. Он продолжает использовать россиянина на позициях атакующего полузащитника и левого вингера, что приносит свои плоды.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Головин добавил в результативный зачет 6 голов и 6 ассистов в прошлом сезоне Лиги 1, а «Монако» забрал серебряные награды первенства. Авторитет Александра в команде растет из года в год — при Хюттере он впервые надел капитанскую повязку «красно-белых».

После ухода Виссама Бен Йеддера этот почетный знак мог закрепиться за Головиным и дальше. К примеру, в контрольных поединках минувшего лета именно российский полузащитник выводил «Монако» в статусе капитана.

«Монако» globallookpress.com

Но травма лодыжки внесла коррективы, испортив подготовку к сезону и старт кампании Александру, после чего звание перекочевало к Денису Закариа. Теперь Головин тяжело вкатывается в новый футбольный год, проведя всего две официальные встречи от звонка до звонка.

Верим, что испытания только сделают его сильнее и он вернет звание капитана «Монако». Настрой на текущий розыгрыш чемпионата Франции у 28-летнего полузащитника запредельный — Головин считает, что у «монегасков» самые большие шансы на титул в этом сезоне, а место ниже второго станет фиаско.

Александр Головин globallookpress.com

«Красно-белые» закрепились на вершине турнирной таблицы Лиги 1, опережая после 7 туров ближайшего преследователя в лице «ПСЖ» на два балла. Пожалуй, парижане впервые за долгие годы не выглядят в роли главного фаворита турнира, и у «Монако» есть все шансы сместить их с престола.

Пора Головину заканчивать период трофейной засухи в рядах «монегасков» и приводить команду к завоеванию золотых наград французского первенства.

Трамплин или финишная черта?

Как уже говорили выше, Александр подписал долгосрочный контракт с «Монако», который ранее истекал летом 2026 года, а теперь его действие пролонгировано до 2029 года.

Он признался, что очень рад такому продлению соглашения, и подтолкнула его на этот шаг уверенность в команде. Существуют два фактора, когда игроки принимают решение о такой длительной пролонгации — доказать верность клубу либо повысить трансферную стоимость перед скорым уходом.

Александр Головин и Ади Хюттер globallookpress.com

В последнее верится с трудом, ведь даже за время пребывания в «Монако» интерес к персоне Головина проявляло немалое количество команд, среди которых «Севилья», «Вест Хэм», «Эвертон», «Ньюкасл», дортмундская «Боруссия».

Ответ от Александра всегда следовал один — он счастлив во Франции и хочет продолжать развиваться в рядах «монегасков», а если и переходить, то только в топ-клубы: «Барселону», «Реал Мадрид», «ПСЖ».

Вот только, навряд ли ведущие европейские клубы на данном этапе заинтересованы в услугах Головина и ему найдется место в старте там. Даже во французской Лиге 1, где скорости игры не столь высоки, россиянин подвержен немалому количеству травм, а темп АПЛ или Ла Лиги вовсе может выбить его из колеи, поэтому мало кто захочет рисковать подписать его.

Календарь и таблица Лиги 1

«Монако» стал для Головина вторым домом, где его уважают и всецело доверяют. Он является старожилом «красно-белых» среди действующего состава, проводя в футболке французского клуба седьмой сезон.

Александр уже сам может знакомить новобранцев «монегасков» с регалиями команды и становится для них примером подражания. За ним закрепилась статусная «десятка» «Монако», которая только позволяет убедиться в лидерских позициях полузащитника.

Александр Головин и Исмаил Якобс globallookpress.com

Головин перешагнул отметку в 200 матчей за вице-чемпионов Франции — это лучший показатель среди игроков нынешнего состава. Если он отработает контракт с «Монако» до конца, то имеет все шансы оказаться в топ-5 по встречам за все время существования «красно-белых».

Что может быть лучше, чем провести европейскую карьеру на Лазурном берегу и оставить свое имя на страницах истории клуба? Заканчивать же футбольный путь, по словам Александра, он хочет в России.